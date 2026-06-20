Il 23enne dello Stoccarda KEY

Giovedì, una volta trovato il vantaggio contro la Bosnia, Yakin ha mandato in campo Jaquez per aiutare la Svizzera a difendere con ordine e lucidità.

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«Sono stato un po' sorpreso di entrare – ha confessato il 23enne – ma in quei momenti devi rimaere concentrato e fare quello che sai fare».

Mondiali di calcio 2026 I Mondiali si svolgono dall'11 giugno al 19 luglio in Messico, Canada e Stati Uniti. 48 nazioni si contendono l'ambito titolo di campione del mondo. blue News è presente sul posto per fornirvi le ultime notizie, i retroscena, tutti i gol e i risultati. KEYSTONE

«Il Mondiale è un sogno che avevo da bambino – ha proseguito il difensore dello Stoccarda – e adesso sono qui a viverlo. E' un'avventura pazzesca».

Le tante emozioni vissute non hanno però fatto perdere di vista al lucernese il primo obiettivo elvetico: «E' chiaro, vogliamo vincere il Gruppo B».