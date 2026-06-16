Dalla gloria al declino: ecco la brutta fine di 9 giocatori francesi campioni del mondo nel 2018

Sotto la pioggia battente di Mosca, la Francia festeggia il titolo mondiale del 2018. Keystone

A otto anni dalla conquista del titolo mondiale, la Francia campione del 2018 è diventata un mosaico di successi, scandali e percorsi inattesi. Uno sguardo a che cosa è successo alle stelle di quella squadra. Molte si sono spente prematuramente, altre hanno continuato a brillare.

Jan Arnet Jan Arnet

Paul Pogba: dai milioni per un ricatto allo scandalo per doping

Pochi campioni del mondo incarnano il crollo dopo il trionfo come Paul Pogba. Nel 2018 era uno dei volti della nazionale francese e rappresentava tutto ciò che caratterizzava quella squadra: talento, carisma e fiducia nei propri mezzi.

Nella finale contro la Croazia firmò anche il gol del 3-1. A soli 25 anni, il mondo del calcio sembrava ai suoi piedi.

Da allora, però, la sua carriera ha preso una piega ben diversa.

Tra infortuni, rendimento in calo e problemi personali, Pogba ha vissuto anni particolarmente difficili. Dopo il ritorno alla Juventus, è stato tormentato da continui problemi fisici.

A complicare ulteriormente la situazione è arrivato anche uno scandalo familiare.

Suo fratello Mathias e altre persone avrebbero tentato di estorcergli diversi milioni di euro. In seguito, il centrocampista ha parlato apertamente di tradimento e di uno dei periodi più duri della sua vita.

Nel 2023 è arrivato un altro duro colpo: dopo una partita di Serie A è risultato positivo al DHEA. La squalifica iniziale di quattro anni è stata successivamente ridotta a 18 mesi. Pogba ha sempre sostenuto di non aver assunto la sostanza con l'intenzione di migliorare le proprie prestazioni.

Dopo la risoluzione del contratto con la Juventus, nel 2025 ha cercato di rilanciarsi al Monaco. Nella scorsa stagione, però, il 33enne ha avuto un ruolo marginale, collezionando appena 115 minuti in campo.

Paul Pogba è sceso in campo solo una volta nella formazione titolare dell'AS Monaco nella stagione appena trascorsa. Keystone

Benjamin Mendy: assolto, ma mai riabilitato

Ancora più drammatica è stata la parabola di Benjamin Mendy.

Nel 2021 il terzino sinistro è stato accusato di diversi presunti reati sessuali e ha trascorso mesi al centro di un lungo procedimento giudiziario. Sebbene sia stato poi assolto da tutte le accuse, la sua carriera non si è mai realmente ripresa.

Anche dopo il ritorno al calcio professionistico, Mendy è rimasto soprattutto una figura associata alle vicende extra-sportive che ai risultati sul campo.

Pur essendo stato scagionato sul piano legale, la sua reputazione ha subito danni difficili da recuperare. I grandi club hanno smesso di puntare su di lui e il tentativo di rilanciarsi ai massimi livelli non ha dato i risultati sperati.

Dopo le esperienze con il Lorient e l'FC Zurigo, il francese ha cercato invano di ritrovare spazio nel calcio che conta. Anche la sua avventura in Svizzera si è conclusa dopo poco tempo.

Un unico malinteso: l'impegno di Benjamin Mendy con l'FC Zurigo. Keystone

Nella scorsa stagione, Mendy ha militato nel Pogon Stettino, formazione della massima serie polacca. Il suo contratto scadrà alla fine di giugno e il futuro del 31enne resta incerto.

Non è infatti ancora chiaro se e dove proseguirà la sua carriera. Un destino ben diverso rispetto a quello che sembrava attenderlo qualche anno fa.

Emblematico anche il crollo del suo valore di mercato.

Nel 2017 il Manchester City aveva versato 57,5 milioni di euro al Monaco per assicurarsi il terzino francese, allora il difensore più costoso della storia.

Oggi, secondo le stime di Transfermarkt, il suo valore si aggira attorno ai 400'000 euro.

Adil Rami: Pamela Anderson e l'espulsione dal Marsiglia

Adil Rami si presentò ai Mondiali del 2018 come quarta scelta al centro della difesa e durante il torneo non disputò nemmeno un minuto. Nonostante ciò, poté festeggiare il titolo mondiale insieme ai compagni.

In seguito scherzò spesso sul proprio ruolo nella squadra, sostenendo che il suo contributo principale fosse stato mantenere alto il morale del gruppo.

Dopo il ritiro, Rami ha fatto parlare di sé soprattutto lontano dai campi da calcio. La sua ex compagna Pamela Anderson lo ha accusato pubblicamente di comportamenti violenti e manipolatori.

L'ex difensore ha sempre respinto le accuse.

Ancora una coppia nel 2019: Pamela Anderson e Adil Rami. imago

Negli anni successivi si è reinventato come personaggio televisivo. Ha partecipato a diversi reality show e ha persino vinto l'edizione francese di Les Traîtres, diventando una figura sempre più associata al mondo dell'intrattenimento.

Già nel 2019 aveva attirato l'attenzione per motivi extra-sportivi.

L'Olympique Marsiglia aveva infatti risolto il suo contratto per «grave comportamento scorretto» dopo che il difensore si era dichiarato indisponibile per gli allenamenti, salvo poi partecipare alle riprese di un film, eseguendo persino alcune scene d'azione.

Più recentemente, Rami ha fatto discutere anche per alcune dichiarazioni molto dure nei confronti di Lamine Yamal. «Fa già vita da star. Aspetta almeno di essere più grande! Va in giro con gioielli e diamanti ovunque, si crede un americano. Mi dà davvero sui nervi», ha dichiarato l'ex campione del mondo.

Samuel Umtiti: un'intera carriera sacrificata per il titolo mondiale

Nessun giocatore rappresenta meglio il prezzo pagato per quel titolo mondiale di Samuel Umtiti.

Poco prima dei Mondiali del 2018, i medici del Barcellona gli avevano diagnosticato un grave problema al ginocchio. Un'operazione avrebbe però compromesso la sua partecipazione al torneo e il difensore scelse di rimandarla.

Umtiti decise così di stringere i denti e scendere comunque in campo. La scelta si rivelò vincente sul piano sportivo: il centrale fu uno dei pilastri della Francia campione del mondo e segnò anche il gol decisivo nella semifinale contro il Belgio.

Quel trionfo, però, ebbe un costo elevato. Il ginocchio non tornò mai davvero a posto e, nel giro di pochi anni, il leader della difesa blaugrana si trasformò in un giocatore costantemente tormentato dagli infortuni.

I problemi fisici lo hanno accompagnato fino al termine della carriera. Nel 2025, a soli 31 anni, Umtiti ha annunciato il ritiro dal calcio professionistico.

A colpire sono state soprattutto le sue successive confessioni sulle conseguenze psicologiche di quel periodo.

L'ex difensore ha raccontato di aver sofferto di solitudine e depressione e di aver attraversato momenti in cui uscire di casa diventava persino difficile.

L'uomo che aveva contribuito in modo decisivo a portare la Francia sul tetto del mondo si è sentito, negli anni successivi, dimenticato da tutti.

Sempre il ginocchio: Samuel Umtiti è stato costretto a chiudere la carriera prematuramente. imago

Nabil Fekir: da un infortunio all'altro

Anche Nabil Fekir non è mai riuscito a mantenere fino in fondo le promesse degli inizi. Dotato di grande tecnica e creatività, l'attaccante francese era considerato una futura stella del calcio mondiale, ma i problemi fisici hanno rallentato la sua crescita.

Nel 2018, subito dopo il trionfo ai Mondiali, sembrava destinato al Liverpool. Il trasferimento, però, saltò all'ultimo momento. Sebbene Fekir abbia sempre smentito che i suoi problemi al ginocchio fossero la causa del mancato accordo, quell'episodio è rimasto uno dei grandi «what if» («e se...») della sua carriera.

Alla fine il francese approdò al Betis Siviglia, dove ha vissuto buoni momenti senza però riuscire a esprimere con continuità tutto il suo potenziale. Dal 2024 il 32enne milita nell'Al-Jazira, negli Emirati Arabi Uniti.

Nabil Fekir non è mai riuscito a diventare una superstar. Keystone

Presnel Kimpembe: da titolare a riserva

Un destino simile è toccato a Presnel Kimpembe. Per anni il difensore del Paris Saint-Germain è stato uno dei punti di riferimento della retroguardia francese, prima che gravi problemi al tendine d'Achille ne frenassero la carriera.

Gli infortuni lo hanno tenuto lontano dai campi per quasi due anni. Mentre molti dei suoi compagni di squadra continuavano ad arricchire il proprio palmarès, Kimpembe combatteva soprattutto per tornare a giocare.

Nel 2025 il centrale si è trasferito in Qatar. Anche lì, però, il suo ruolo è cambiato radicalmente rispetto ai tempi migliori: oggi viene impiegato spesso come riserva.

Thomas Lemar: da stella da 70 milioni di euro alla serie B

Quando l'Atlético Madrid sborsò circa 70 milioni di euro per Thomas Lemar nell'estate del 2018, sembrava di trovarsi di fronte a una futura stella del calcio mondiale. Reduce dall'esplosione con il Monaco e dal trionfo iridato con la Francia, l'attaccante era considerato uno dei talenti più promettenti d'Europa.

A Madrid, però, non è mai riuscito a soddisfare pienamente le aspettative. Pur conquistando il titolo della Liga sotto la guida di Diego Simeone e ritagliandosi a tratti un ruolo importante nella squadra, Lemar non è mai riuscito a imporsi con continuità.

Tra infortuni ricorrenti e prestazioni altalenanti, il francese ha progressivamente perso terreno. In particolare, la rottura del tendine d'Achille subita nel 2023 ha rappresentato una battuta d'arresto pesantissima.

Da allora non è più riuscito a ritrovare il livello che lo aveva reso uno dei giocatori più ricercati del panorama europeo.

Nella stagione 2024/25 è stato ceduto in prestito al Girona, senza però riuscire a invertire la rotta del club catalano, retrocesso al termine dell'ultimo campionato.

Thomas Lemar retrocede in seconda divisione spagnola con il Girona. imago

Steve Mandanda: una nuova, grigia fase della vita

Nel 2018 Steve Mandanda era il vice di Hugo Lloris, ma anche uno dei leader più rispettati all'interno dello spogliatoio francese.

Per molti compagni rappresentava una sorta di figura paterna, un punto di riferimento dentro e fuori dal campo.

Dopo il ritiro dal calcio professionistico nel 2025, l'ex portiere ha raccontato con grande sincerità le difficoltà vissute lontano dai terreni di gioco. Per anni la sua quotidianità era stata scandita da allenamenti, raduni, partite e rituali di squadra.

Da un giorno all'altro, tutto questo è venuto meno.

Nel libro «Les jours d'après», Mandanda ha descritto il senso di smarrimento che ha accompagnato questa nuova fase della sua vita. «Le mie giornate sono infinite e vuote. Vuote di energia. Vuote di senso. È davvero questa la morte?», ha scritto.

L'ex campione del mondo ha spiegato di aver dovuto reinventarsi e trovare nuovi punti di riferimento dopo aver lasciato il calcio. Un percorso che, almeno all'inizio, si è rivelato più difficile del previsto.

Steve Mandanda ha dovuto lottare dopo la fine della carriera. Keystone

Come molti ex sportivi di alto livello, Mandanda ha dovuto imparare a convivere con la fine di una parte fondamentale della propria identità e a costruire un nuovo equilibrio lontano dai riflettori.

Kylian Mbappé: la stella mondiale incompiuta

Dal punto di vista dei numeri, Kylian Mbappé è già uno dei giocatori più vincenti della sua generazione. A soli 19 anni si è laureato campione del mondo con la Francia, andando a segno anche nella finale contro la Croazia.

Quattro anni più tardi ha sfiorato una nuova impresa, trascinando quasi da solo i Bleus fino all'ultimo atto del Mondiale in Qatar e firmando una storica tripletta nella finale persa contro l'Argentina.

Eppure, attorno alla sua carriera aleggia ancora una sensazione di incompiutezza.

Per anni Mbappé è rimasto al Paris Saint-Germain con l'obiettivo dichiarato di portare il club alla conquista della Champions League. Nonostante investimenti miliardari e una squadra ricca di stelle come Neymar e Lionel Messi, il PSG non è mai riuscito a raggiungere il traguardo.

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Quando nel 2024 il francese ha deciso di trasferirsi al Real Madrid, la scelta sembrava il passo naturale verso i trofei più prestigiosi del calcio europeo.

Il destino, però, ha giocato uno scherzo curioso. Proprio dopo la partenza di Mbappé, il PSG ha conquistato per la prima volta la Champions League della sua storia. Un anno più tardi è arrivato addirittura il bis.

Mentre il club parigino ha finalmente raggiunto il vertice del calcio europeo senza il suo uomo simbolo, Mbappé continua a inseguire quella Coppa dalle grandi orecchie che manca ancora al suo palmarès e che potrebbe consacrarlo definitivamente tra i più grandi della sua epoca.

Finora, l'esperienza di Kylian Mbappé al Real Madrid non è andata come sperato. Keystone

Anche a livello individuale, il massimo riconoscimento gli è finora sfuggito. Nonostante il titolo mondiale, la storica tripletta in una finale dei Mondiali e le sue impressionanti statistiche realizzative, Mbappé non ha mai vinto il Pallone d'Oro.

E non sono pochi, a Madrid, a desiderare già una rapida separazione dalla superstar francese.

I vincitori: Dembélé

Non tutti i campioni del mondo del 2018 hanno vissuto un declino dopo il trionfo. Alcuni hanno raggiunto il punto più alto della loro carriera soltanto diversi anni più tardi. Il caso più evidente è quello di Ousmane Dembélé.

Quando la Francia conquistò il titolo in Russia, l'attaccante era già considerato un talento straordinario. Ma per anni la sua carriera è stata frenata da continui infortuni e da una certa incostanza nelle prestazioni.

Molti lo consideravano una promessa mai del tutto mantenuta. Eppure, proprio verso la fine dei vent'anni, Dembélé è riuscito a rilanciarsi in modo spettacolare.

Da leader del Paris Saint-Germain ha guidato il club alla conquista della Champions League nel 2025 e nel 2026. Nel 2025 è inoltre diventato il primo campione del mondo della Francia 2018 a vincere il Pallone d'Oro.

Quello che per anni era stato considerato un talento incompiuto si è trasformato nel miglior calciatore del mondo.

Nessuno se lo sarebbe aspettato nel 2018: Ousmane Dembélé ha vinto il Pallone d'Oro nel 2025. EPA

Antoine Griezmann

Anche Antoine Griezmann ha consolidato il proprio status di eroe nazionale. Dopo il trionfo del 2018, ha guidato nuovamente la Francia fino alla finale dei Mondiali del 2022, affermandosi come il vero cervello della squadra.

Mentre diversi compagni di quella generazione sono usciti gradualmente dai radar, Griezmann è rimasto per anni una delle figure centrali dell'Équipe Tricolore.

Olivier Giroud

Non va dimenticato nemmeno Olivier Giroud. L'attaccante è diventato campione del mondo nel 2018 senza segnare neppure un gol durante il torneo, una curiosità che ancora oggi fa discutere.

Nonostante ciò, ha scritto una pagina importante della storia del calcio francese, superando Thierry Henry e diventando il miglior marcatore della nazionale. Un traguardo che molti dei suoi critici non avrebbero mai immaginato durante la sua carriera.

N'Golo Kanté

Notevole anche la rinascita di N'Golo Kanté. Dopo una lunga serie di infortuni e il trasferimento in Arabia Saudita, in molti pensavano che la sua avventura ai massimi livelli fosse ormai terminata.

Invece, agli Europei del 2024, il centrocampista è stato sorprendentemente uno dei migliori giocatori della Francia, dimostrando ancora una volta tutta la sua qualità. E Kanté sarà presente anche ai Mondiali del 2026.

Anche quest'anno la Francia viene considerata una delle principali candidate al titolo mondiale. I transalpini contano una rosa ricchissima di talento. La vera domanda è un'altra: tutti questi caratteri riusciranno a integrarsi e a formare una squadra unita sul campo?

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