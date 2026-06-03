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Ecco cosa succede La questione Embolo continua a far tremare: deve ancora attendere per poter partire

Luca Betschart

3.6.2026

Breel Embolo non potrà recarsi negli Stati Uniti mercoledì.
Breel Embolo non potrà recarsi negli Stati Uniti mercoledì.
Immagine: Keystone

Breel Embolo per il momento non può ancora volare negli Stati Uniti. L'attaccante della Nazionale svizzera dovrà infatti recarsi all'ambasciata statunitense a Berna per presentare una nuova richiesta di visto.

Luca Betschart

03.06.2026, 15:47

03.06.2026, 15:57

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Martedì la Nazionale svizzera ha affrontato il lungo viaggio verso San Diego. Con un'eccezione: Breel Embolo non ha potuto volare negli Stati Uniti con la squadra.
  • Il suo ESTA è infatti ancora «in fase di chiarimento» e l'attaccante deve ancora pazientare.
  • Secondo i media, Embolo dovrà presentare una nuova domanda di visto presso l'ambasciata statunitense a Berna.
  • L'Associazione svizzera di calcio fornirà ulteriori informazioni mercoledì sera.
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Martedì sera, dopo un lungo viaggio in volo di circa 11,5 ore da Zurigo a Los Angeles, le stelle della Nazionale svizzera di calcio sono arrivate nel loro campo base di San Diego.

Ma uno di loro mancava all'appello: Breel Embolo, che non ha potuto affrontare il viaggio con la squadra a causa di difficoltà con il suo permesso d'ingresso.

«Abbiamo ricevuto la notizia che la sua richiesta ESTA è stata sottoposta a un ulteriore esame», ha scritto l'Associazione Svizzera di Football (ASF) in un comunicato poco prima della partenza.

L'ASF non vede però motivi di preoccupazione: «Siamo in contatto con le autorità e presumiamo che Breel potrà partire oggi o domani e si unirà poi alla squadra».

Ecco come mai. Embolo non può volare negli Stati Uniti con la Nazionale, ecco il saluto dei compagni

Ecco come maiEmbolo non può volare negli Stati Uniti con la Nazionale, ecco il saluto dei compagni

Ritardo dovuto alla condanna?

A quanto pare, però, la cosa non andrà così veloce.

Stando al «Blick», infatti, Embolo non potrà volare negli Stati Uniti nemmeno oggi, perché dovrà prima recarsi all'ambasciata statunitense di Berna per presentare una nuova richiesta di visto.

Se questa verrà approvata, la partenza sarà possibile, ma non prima di giovedì.

Il motivo per cui l'ESTA di Embolo deve essere riesaminato non è ancora ufficialmente noto, ma non si può escludere un collegamento con la condanna per minacce multiple, passata in giudicato ad aprile.

Secondo le linee guida statunitensi, i viaggiatori con precedenti penali devono richiedere un visto di tipo B. E, secondo «20 Minuten», Embolo lo ha fatto.

La Federazione fornirà ulteriori informazioni in una conferenza stampa presso il campo della Nazionale a San Diego mercoledì sera, dalle 18:15.

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