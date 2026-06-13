Xhaka su Rodriguez: «Non so se sia a rischio. Muri, a volte vuole provocare un po' l'uno o l'altro giocatore affinché dia un po' di più.» Xhaka su Rodriguez: «Non so se la sua presenza sia a rischio. Muri, a volte, vuole provocare un po' l'uno o l'altro giocatore affinché dia un po' di più.» 13.06.2026

Cosa ha in mente Murat Yakin per l'esordio contro il Qatar? Il tecnico della Nati non si sbilancia prima della partita. La domanda è: lascerà davvero Ricardo Rodriguez in panchina, come alcuni ipotizzano? In realtà non c'è motivo di farlo.

Andreas Böni Julian Barnard dalla California Andreas Böni

Sono passati 15 anni da quando Ricardo Rodriguez (33 anni) si è conquistato un posto in Nazionale in modo inimitabile.

Durante una partita in Galles, il terzino sinistro Reto Ziegler viene espulso, Rodriguez prende il suo posto e non lo cede più.

Da allora ha collezionato l'incredibile cifra di 138 presenze in nazionale, è stato un punto fermo anche nelle qualificazioni ai Mondiali e contro il Qatar disputerà la sua 13ª partita mondiale, diventando così, insieme a Granit Xhaka, il detentore del record svizzero.

Considerando le sue prestazioni in Nazionale, non c'è in realtà alcun motivo per escludere Rodriguez dalla squadra.

Ma Yakin ha sperimentato un nuovo sistema e ha schierato Denis Zakaria al suo posto nella difesa a tre.

La mossa ha funzionato e la Svizzera ha vinto 4-1 contro la Giordania.

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Zakaria avrà nuovamente la meglio?

Quella partita era considerata un test in vista della partita contro il Qatar.

Yakin confermerà Zakaria anche oggi e metterà davvero Rodriguez in panchina? Alcuni osservatori vedrebbero questa come la variante più offensiva.

In conferenza stampa, il commissario tecnico della Nazionale ha dichiarato: «Ho una squadra in grado di giocare con diversi sistemi. I giocatori sanno come giochiamo, questa è la cosa più importante. Abbiamo giocatori esperti in difesa e a centrocampo che sanno subito cosa fare».

In linea di massima, Yakin ha la possibilità di schierare una difesa a tre o a quattro. Nella seconda variante, Rodriguez sarebbe titolare come terzino sinistro, ma può giocare anche nella difesa a tre.

Ricardo Rodriguez ha dovuto sedersi in panchina diverse volte ultimamente. imago

Granit Xhaka, considerato un amico di Rodriguez, dice: «Non so se sia a rischio o meno. Conosciamo l'allenatore, che a volte vuole provocare un po' l'uno o l'altro giocatore affinché dia un po' di più.»

Anche in attacco c'è ancora un punto interrogativo

Zakaria o Rodriguez, questa è una delle questioni più scottanti della formazione.

L'altra è se Yakin troverà un posto per il supertalento Johan Manzambi. Ad esempio al posto di Silvan Widmer, che è stato spesso titolare. Oppure se uno dei due, Michel Aebischer o Fabian Rieder, dovesse finire in panchina.

Con Yakin, che è un tipo che s'affida all'istinto, quasi nessun giocatore può sentirsi al sicuro.

All'esordio degli Europei 2024 contro l'Ungheria, Yakin ha improvvisamente schierato Kwadwo Duah in attacco – e questi ha subito segnato.

Una sorpresa del genere oggi allo San Francisco Bay Area Stadium è piuttosto improbabile. Ma indipendentemente da chi giocherà contro il Qatar: la Nati dovrebbe battere questo avversario con qualsiasi formazione.

Possibile formazione della Svizzera: Kobel; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Manzambi, Freuler, Xhaka, Aebischer; Vargas, Ndoye; Embolo