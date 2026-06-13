Vargas ed Embolo si divorano il raddoppio, la Svizzera resta avanti solo di un gol

L'attesa è finita: la Nazionale inizia l'avventura mondiale affrontando il Qatar per la prima partita del Gruppo B. I rossocrociati partono con i favori del pronostico, ma ogni debutto nasconde le sue insidie. Segui la partita in diretta.
-
Liveticker
-
Liveticker finito
-
90° minuto
Extra-time corposo: si giocherà fino al 96esimo
-
87° minuto
Brivido per la Svizzera, il Qatar si riversa in avanti nel finale
Per la prima volta dopo tanto tempo, il Qatar riesce a stabilirsi stabilmente nei pressi dell'area di rigore svizzera. La formazione asiatica fa girare il pallone con pazienza, a caccia del varco giusto nella retroguardia di casa. E all'improvviso subentra un briciolo di nervosismo tra i rossocrociati: la Svizzera ha colpevolmente mancato il colpo del KO e adesso al Qatar basterebbe un solo affondo vincente per rimettere tutto in discussione. Si preannuncia un finale di gara ad altissima tensione!
-
85° minuto
Embolo spreca ancora, la Svizzera non riesce a chiuderla
Ancora Svizzera pericolosa: Xhaka inventa un corridoio geniale per Embolo in area.
L'attaccante, stretto tra due difensori, cerca l'appoggio per l'accorrente Amdouni ma svirgola completamente il pallone, favorendo il disimpegno del Qatar.
-
82° minuto
Subito intraprendente Manzambi, il suo tiro da fuori non inquadra la porta
Subito un lampo di Manzambi! Il neoentrato si gira rapidamente sulla trequarti centrale e, da circa 22 metri in posizione defilata sulla sinistra, lascia partire un destro violento.
La sfera, però, non si abbassa abbastanza e sfila a un metro e mezzo abbondante dallo specchio della porta difesa da Abunada.
-
80° minuto
Solo 1-0 nonostante la superiorità, vietato abbassare la guardia
La Svizzera ha saldamente in mano il pallino del gioco per lunghi tratti, ma il match è tutt'altro che chiuso. Nonostante l'evidente superiorità territoriale, il tabellino dice ancora e soltanto 1-0.
I rossocrociati non possono permettersi cali di tensione: un errore in fase di impostazione o una ripartenza fulminea degli avversari potrebbero costare caro e regalare al Qatar un pareggio che avrebbe del clamoroso.
-
75° minuto
Vargas si divora il raddoppio, miracolo in volo di Abunada
Occasione monumentale per il raddoppio della Svizzera! Vargas si ritrova sul piede il pallone del 2-0: l'esterno sbuca sul centro-sinistra all'interno dell'area di rigore ma temporeggia un attimo di troppo prima di calciare. Il suo tiro, indirizzato sul secondo palo, trova la risposta strepitosa di Abunada, che si distende in volo e nega il gol ai rossocrociati.
-
73° minuto
Movimenti sulle panchine, si scaldano i motori a bordo campo
C'è grande movimento lungo le linee laterali. Diversi calciatori di entrambe le squadre stanno intensificando il riscaldamento a bordo campo, in attesa del segnale da parte dei rispettivi allenatori per fare il loro ingresso sul terreno di gioco.
-
71° minuto
Il Qatar prova ad alzare il baricentro, ma l'attacco punge poco
Afif si accende all'improvviso, accelera per vie centrali sfruttando un po' di spazio e prova ad allargare il gioco verso sinistra, ma il suo suggerimento viene intercettato dalla difesa rossocrociata.
Continuano a essere decisamente timidi i tentativi di reazione del Qatar in questo secondo tempo, anche se il parziale tiene comunque in partita gli ospiti, sotto ancora di una sola rete.
-
66° minuto
Forze fresche per Yakin, Aebischer e Ndoye lasciano il posto a Rieder e Manzambi
Doppio cambio per la Svizzera: termina qui la partita di Michel Aebischer e Dan Ndoye, che lasciano il rettangolo di gioco.
Al loro posto il commissario tecnico inserisce Fabian Rieder e Johan Manzambi per l'ultimo scorcio di gara.
-
65° minuto
Zero pericoli per la porta rossocrociata, Kobel senza lavoro nella ripresa
Finora è un secondo tempo decisamente tranquillo per Gregor Kobel. Dall'inizio della ripresa l'estremo difensore svizzero non è quasi mai dovuto intervenire e si sta godendo la partita da spettatore non pagante, complice l'inoffensività degli avversari.
-
60° minuto
Fase di stanca del match, possesso palla rossocrociato senza affondi
La partita ha perso un po' del suo smalto in questa fase. La Svizzera mantiene saldamente il controllo del pallone e del gioco, ma le occasioni nitide adesso latitano. Manca l'illuminazione giusta e soprattutto la precisione negli ultimi trenta metri, da una parte e dall'altra.
-
55° minuto
Svizzera padrona del campo ma imprecisa, il 2-0 sarebbe ampiamente meritato
Il copione non cambia in questo avvio di secondo tempo: la Svizzera continua a essere nettamente superiore. I rossocrociati aggrediscono alti il Qatar, dominano i contrasti e arrivano con regolarità al tiro.
L'unico neo resta la scarsa cattiveria sotto porta. Per quanto visto in campo e per il numero di palle gol create, il raddoppio della Nati sarebbe già ampiamente meritato.
-
50° minuto
La Svizzera continua a sprecare sotto porta, il siluro di Xhaka sfiora la traversa
Continua il festival degli sprechi per la Svizzera, che schiaccia un Qatar in totale apnea e costretto a fermare le folate rossocrociate solo con i falli. Ci prova Ndoye che, nonostante il contrasto, riesce a calciare da posizione defilata ma manda alto.
Pochi secondi dopo squillo di Xhaka! Il capitano ci prova con un tracciante violentissimo dalla distanza: la palla prende una traiettoria strana e mette i brividi a Abunada. Conclusione alta di un soffio sopra la traversa, centimetri dal raddoppio!
-
48° minuto
Punizione di Vargas e colpo di testa di Elvedi, il Qatar devia in calcio d'angolo
Vargas viene trattenuto sulla fascia sinistra e l'arbitro concede immediatamente un calcio di punizione a favore della Svizzera. Lo stesso Vargas calcia la punizione tesa al centro dell'area, dove Elvedi, pressato dai difensori, riesce a impattare di testa. Complice l'intervento di Khoukhi, il pallone vola alto sopra la traversa. Il successivo calcio d'angolo non porta a nessun sviluppo.
-
Il match riprende!
-
Fine primo tempo
-
6° minuto di recupero
Svizzera a un passo dal raddoppio, salvataggio sulla linea della difesa del Qatar
Area di rigore del Qatar ancora una volta caldissima: Embolo difende alla grande il pallone e attira Abunada fuori dai pali. Lo scarico dell'attaccante finisce sui piedi di Aebischer, il cui rasoterra a porta vuota viene salvato dal Qatar proprio sulla linea di porta.
-
2° minuto di recuperi
Ahmed allunga troppo il pallone in velocità, Kobel controlla sfilare la sfera sul fondo
Il Qatar ci prova ancora una volta sulla fascia sinistra. Ahmed accelera e si spinge con grande velocità verso l'area di rigore svizzera. L'affondo sembra inizialmente molto promettente, ma l'esterno offensivo si allunga troppo il pallone nel momento decisivo.
Così Gregor Kobel può controllare la situazione in tutta tranquillità, prima che la sfera sfilando oltre la linea di fondo. Rimessa dal fondo per la Svizzera.
-
43° minto
Brivido per la Svizzera: Kobel salva di riflesso su Edmilson Junior
Questa è la seconda vera occasione per il Qatar. Edmilson Junior viene pescato da un traversone proveniente dalla fascia destra e va alla conclusione da circa dieci metri, in posizione defilata sulla destra.
Kobel neutralizza il tiro - passato sotto le gambe di Akanji e diretto sul primo palo - respingendo lateralmente con la gamba.
-
42° minuto
🟨 Cartellino giallo per Zakaria
Denis Zakaria ricorre alle maniere forti a centrocampo e ricorre a un fallo tattico, trattenendo vistosamente Yusuf per la maglia. Il giocatore del Qatar avrebbe avuto altrimenti molto spazio davanti a sé, motivo per cui il centrocampista svizzero ha accettato consapevolmente il fallo, rimediando così l'ammonizione.
-
38° minuti
Assedio rossocrociato! Sotto il sole di San Francisco c'è solo la Svizzera in campo
I valori in campo in questo momento sono chiarissimi. La Svizzera è nettamente superiore e a tratti schiaccia il Qatar nel profondo della propria metà campo.
È un monologo rossocrociato, con un'azione dopo l'altra che si riversa verso la porta di Abunada, mentre la nazionale asiatica non riesce quasi più ad alleggerire la pressione e a respirare.
-
32° minuto
Il gioco riprende
Dopo le cure mediche la partita può riprendere. Pedro Miguel si è rimesso in piedi ma, in seguito all'assistenza del personale sanitario, deve inizialmente attendere a bordo campo prima di poter rientrare sul terreno di gioco.
-
32° minuto
Ritmi più bassi a San Francisco, ma i rossocrociati mantengono il comando del match
È stato superato da poco il primo sesto d'ora di gioco. La partita si è leggermente calmata negli ultimi minuti, anche se la Svizzera continua a dettare i ritmi e a cercare costantemente la via del gol. I «Maroons» (i qatarioti), dal canto loro, passano il tempo quasi solo a rincorrere e non riescono praticamente mai a rendersi pericolosi.
-
30° minuto
Paura in area: scontro fortuito tra due giocatori del Qatar, gioco fermo
Il primo calcio d'angolo a favore del Qatar non crea pericoli davanti alla porta svizzera, ma causa una lunga interruzione di gioco.
All'interno dell'area di rigore, due giocatori qatarioti si scontrano fortuitamente nel tentativo di arrivare sul pallone. Ad avere la peggio è soprattutto Pedro Miguel, che rimane a terra stordito sul terreno di gioco.
-
27° minuto
La pressione elvetica continua
Prosegue la pressione della Svizzera con un calcio d'angolo battuto corto dalla sinistra. Il successivo passaggio filtrante in profondità è però troppo lungo e l'azione sfuma nel nulla.
-
21° minuto
Zakaria manca il 2-0!
La Svizzera continua a spingere e va vicinissima al raddoppio. Dopo una splendida combinazione per vie centrali, il pallone arriva a Denis Zakaria, che va alla conclusione da ottima posizione.
Il centrocampista impatta bene la sfera, ma Abunada mostra ancora una volta tutta la sua classe: l'estremo difensore del Qatar reagisce in un lampo e respinge il tiro con un gran riflesso.
-
17° minuto
Breel Embolo non sbaglia!
Dal dischetto l'attaccante elvetico spiazza l'estremo difensore avversario. La Svizzera passa a condurre!
-
14° minuto
Rigore per la Svizzera!
L'arbitro indica il dischetto senza alcuna esitazione! Dopo un pallone scodellato in area, Freuler arriva sulla sfera un soffio prima del portiere Abunada.
L'estremo difensore del Qatar travolge il centrocampista svizzero e per il direttore di gara non ci sono dubbi: calcio di rigore per la Svizzera!
-
6° minuto
Splendida occasione per la Svizzera!
Questa è stata finora la migliore azione dei rossocrociati! Con un magnifico passaggio filtrante, Ndoye viene lanciato in profondità.
L'esterno scatta alle spalle della difesa e fa partire un fendente di destro dalla fascia destra. Abunada però reagisce alla grande: va giù in un lampo e con la punta delle dita devia il tiro oltre il palo.
-
2°
Kobel salva il punteggio
Anche il Qatar si fa vedere subito in avanti. Dopo un errore difensivo di Elvedi, che non riesce a rinviare in tempo, e di Akanji, che si fa sfuggire il pallone, Edmilson Junior sbuca all'improvviso sulla sinistra dell'area di rigore.
L'attaccante tenta il tunnel ai danni di Kobel, ma il portiere riesce a bloccare il pallone quasi miracolosamente... di sedere!
-
1° minuto
Embolo subito pericoloso
Non sono passati neanche 30 secondi e Breel Embolo firma già la prima conclusione del match. L'attaccante va al tiro da ottima posizione, ma un difensore del Qatar si immola con determinazione e mura il tentativo. Un inizio decisamente aggressivo da parte degli svizzeri.
-
Si parte
Fischio d'inizio. Il Mondiale della Svizzera ha ufficialmente inizio!
-
I giocatori entrano in campo a San Francisco
Sotto un sole splendente e con temperature estive che toccano i 35 gradi all'ombra, le due squadre si preparano a una vera e propria battaglia contro il caldo.
Spaccato l'orologio: a mezzogiorno in punto (ora locale) fischio d'inizio per la sfida mondiale tra Svizzera e Qatar. Le condizioni sono proibitive - una gestione intelligente delle forze potrebbe rivelarsi decisiva oggi.
-
A San Francisco anche i tifosi svizzeri sono pronti!
-
La formazione della Svizzera
Denis Zakaria e Michel Aebischer sono le due sorprese maggiori nell'undici titolare scelto dalla Svizzera per affrontare il Qatar. Partono invece inizialmente dalla panchina Silvan Widmer e Johan Manzambi.
-
La formazione del Qatar
-
Lo stato di forma della Nati
La Nazionale svizzera arriva ai Mondiali 2026 con molta fiducia. Nelle qualificazioni, i rossocrociati si sono imposti nel loro girone contro Kosovo, Slovenia e Svezia, assicurandosi il pass diretto per i Mondiali come vincitori del gruppo.
In sei partite di qualificazione, la Svizzera è rimasta imbattuta: quattro vittorie e due pareggi hanno fruttato un totale di 14 punti. Particolarmente impressionante è stata la fase difensiva, con soli due gol subiti.
Allo stesso tempo sono state segnate 14 reti, per una solida differenza reti di 14:2.
Anche le ultime amichevoli sono state perlopiù positive: contro la Giordania la Svizzera ha festeggiato un netto successo per 4-1, confermando le proprie qualità offensive, mentre nell'ultimo test prima del debutto mondiale è arrivato un pareggio per 1-1 contro l'Australia.
-
I precedenti
La storia dei confronti diretti tra Svizzera e Qatar si riassume rapidamente. Finora le due nazioni si sono affrontate una sola volta, e in quell'occasione per la Svizzera è arrivata una sorprendente sconfitta.
Il 14 novembre 2018, la Svizzera ha ospitato il Qatar in un'amichevole allo Stadio Cornaredo di Lugano. Nonostante i padroni di casa partissero come netti favoriti, non sono riusciti a superare la compatta difesa ospite.
Al contrario, è stato il Qatar a trovare la rete decisiva nel finale: Akram Afif ha segnato l'1-0 all'86° minuto, regalando ai qatarioti un'inaspettata vittoria in trasferta.
-
L'avversario: il Qatar
L'odierno avversario, il Qatar, ha dovuto affrontare un percorso decisamente più lungo rispetto alla Svizzera per raggiungere i Mondiali 2026. La selezione del Golfo si è qualificata attraverso ben quattro turni della Confederazione Asiatica (AFC), strappando il biglietto per la fase finale in Nordamerica solo durante la quarta fase.
Lì il Qatar si è imposto contro gli Emirati Arabi Uniti e l'Oman, assicurandosi il primo posto nel girone. La squadra si è così qualificata meritatamente per la sua seconda fase finale consecutiva di un Mondiale.
Tuttavia, i risultati nell'immediata preparazione all'evento sono stati altalenanti: nella penultima amichevole il Qatar si è dovuto arrendere per 0-1 contro l'Irlanda, e anche nell'ultimo test non sono arrivati gol, con la squadra che non è andata oltre uno 0-0 contro El Salvador.
-
Se senti questa canzone, significa che la Svizzera ha segnato un gol!
Lo si vede nell'hockey su ghiaccio, e ora anche il calcio segue l'esempio. Ai Mondiali di quest'anno ogni squadra ha il proprio inno da gol. E quale canzone ha scelto la Nazionale?
Leggi l'articolo completo
-
La situazione nel girone
La Svizzera inizia la sua campagna mondiale nel Gruppo B. Oltre al Qatar, nei prossimi giorni i rossocrociati affronteranno il Canada e la Bosnia-Erzegovina.
Sulla carta, la Svizzera è considerata una delle favorite per i primi due posti del girone, ma ai Mondiali le sorprese non sono una rarità. La Coppa del Mondo FIFA 2026 si disputa per la prima volta con 48 nazioni anziché 32.
Il formato del torneo è stato adeguato di conseguenza: le squadre sono divise in dodici gironi da quattro. Le prime due classificate di ogni gruppo si qualificano direttamente per la fase a eliminazione diretta. Inoltre, anche le otto migliori terze staccheranno il pass per il turno successivo.
La fase a eliminazione diretta inizierà già dai sedicesimi di finale; di conseguenza, il numero totale di partite del Mondiale sale da 64 a 104. Per la Svizzera l'obiettivo è chiaro: con una vittoria contro il Qatar, i rossocrociati potrebbero fare subito un passo importante verso la qualificazione.
-
Finalmente si parte!
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Svizzera-Qatar! Oggi alle ore 21:00 la Nazionale svizzera fa il suo esordio ufficiale ai Mondiali 2026.
I ragazzi di Murat Yakin scendono in campo per la prima partita del Gruppo B: l'obiettivo è chiaro, conquistare i primi tre punti del torneo e iniziare nel migliore dei modi l'avventura mondiale.