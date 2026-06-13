Vargas ed Embolo si divorano il raddoppio, la Svizzera resta avanti solo di un gol

Granit Xhaka, Gregor Kobel e Nico Elvedi entrano in campo contro l'Australia. KEYSTONE

La Nazionale svizzera arriva ai Mondiali 2026 con molta fiducia. Nelle qualificazioni, i rossocrociati si sono imposti nel loro girone contro Kosovo, Slovenia e Svezia, assicurandosi il pass diretto per i Mondiali come vincitori del gruppo.

In sei partite di qualificazione, la Svizzera è rimasta imbattuta: quattro vittorie e due pareggi hanno fruttato un totale di 14 punti. Particolarmente impressionante è stata la fase difensiva, con soli due gol subiti.

Allo stesso tempo sono state segnate 14 reti, per una solida differenza reti di 14:2.

Anche le ultime amichevoli sono state perlopiù positive: contro la Giordania la Svizzera ha festeggiato un netto successo per 4-1, confermando le proprie qualità offensive, mentre nell'ultimo test prima del debutto mondiale è arrivato un pareggio per 1-1 contro l'Australia.