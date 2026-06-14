  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Mondiali 2026
  4. Calcio
  5. Champions League
  6. Tennis
  7. Hockey
  8. Sport invernali
  9. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Le pagelle del debutto mondiale La Svizzera spreca occasioni a raffica e viene punita senza pietà: sono 3 i bocciati

Michael Wegmann e Jan Arnet da San Francisco

14.6.2026

Contro il Qatar la palla vuole entrare solo una volta: troppo poco per le ambizioni degli svizzeri.
Contro il Qatar la palla vuole entrare solo una volta: troppo poco per le ambizioni degli svizzeri.
imago

All'esordio ai Mondiali contro il Qatar, la Svizzera spreca un'infinità di occasioni, si ritrova a soffrire nel finale e subisce addirittura la beffa dell'1-1. Le valutazioni individuali dei giocatori della Nati.

,

Michael Wegmann e Jan Arnet da San Francisco

14.06.2026, 05:30

Mondiali. Doccia fredda a San Francisco: la Svizzera domina ma il Qatar pareggia nei recuperi

MondialiDoccia fredda a San Francisco: la Svizzera domina ma il Qatar pareggia nei recuperi

Voto:  4.5

Portiere

Gregor Kobel

Molto attento sul clamoroso errore di Akanji al 2'. Poco prima dell'intervallo è chiamato ancora una volta a un grande intervento, questa volta contro Edmilson Junior. Non subisce molti tiri in porta, ma quelli che arrivano sono decisamente pericolosi. Nei minuti di recupero, però, la beffa si concretizza: Kobel è del tutto impotente sul colpo di testa ravvicinato di Khoukhi.

Voto:  3.5

Difesa

Denis Zakaria

Viene schierato, un po' a sorpresa, come terzino destro. Con il suo cross per Embolo dà il via all'1-0 e si fa trovare ripetutamente in avanti. Sul gol subito nel finale lascia che l'avversario crossi con troppa facilità.

Voto:  3

Difesa

Manuel Akanji

Che errore dopo neanche 100 secondi! Akanji non riesce a colpire la palla nel tentativo di liberare l'area. Deve ringraziare Kobel se non subisce un gol subito all'inizio. Ha poi difficoltà anche con Edmilson Junior.

Voto:  4

Difesa

Nico Elvedi

Poco dopo la ripresa, sfiora il 2-0. A lungo solido, ma poi nemmeno lui riesce a impedire l'1-1 nei minuti di recupero.

Voto:  4.5

Difesa

Ricardo Rodriguez

Fantastico nel preparare la mega occasione di Ndoye al 10'. Impeccabile in difesa. Non è più il più scattante, ma la sua calma e la sua esperienza aiutano enormemente. Sul punteggio di 1-0 viene sostituito nella fase finale.

Voto:  3.5

Centrocampo

Granit Xhaka

Ci prova due volte dalla distanza e in entrambe le occasioni manca il bersaglio di poco. Per il resto, la partita del capitano resta anonima. Contro un avversario come il Qatar, da lui ci si deve aspettare decisamente qualcosa in più.

Voto:  4

Centrocampo

Remo Freuler

Corre molto, per il resto non si fa notare. Conquista il rigore dell'1-0.

Voto:  4.5

Centrocampo

Michel Aebischer

Presente ovunque, davvero su ogni centimetro del campo. Impressionante la mole di lavoro espressa in questo forno rovente. Suo il passaggio perfetto che manda in porta Ndoye al 6'. Viene poi sostituito al 66'.

Voto:  4

Attacco

Ruben Vargas

A tratti fa impazzire gli avversari con i suoi dribbling, ma ogni tanto si blocca. I suoi calci piazzati possono ancora migliorare, inoltre potrebbe essere più efficace. Spreca due ottime occasioni.

Voto:  4.5

Attacco

Breel Embolo

È lui stesso a provocare il rigore dell'1-0 con un colpo di testa e poi si assume la responsabilità dal dischetto. Successivamente prepara altre tre ottime occasioni. Nella fase finale ha la possibilità di chiudere la partita, ma sbaglia.

Voto:  4.5

Attacco

Dan Ndoye

Si muove a volte sulla sinistra, a volte sulla destra o anche al centro. Crea numerose occasioni. Spreca miseramente la migliore occasione nella fase iniziale. Buona prestazione, purtroppo manca l'efficienza.

Sostituti

Voto:  4

Entra al 66° al posto di Aebischer

Fabian Rieder

Entra al 66' al posto di Aebischer e si inserisce subito bene. Splendido passaggio per Vargas (75').

Voto:  4

Dal 66° minuto al posto di Ndoye

Johan Manzambi

Il suo ingresso in campo porta nuova energia. Nella fase finale ci prova dalla distanza e manca di poco la porta. Nel momento in cui nasce l'1-1, si limita a marcare l'avversario.

Voto: 

Dal 79° minuto al posto di Vargas

Zeki Amdouni

Presenza troppo breve per una valutazione.

Voto: 

Dall'89° minuto al posto di Rodriguez

Miro Muheim

Perde il duello decisivo di testa nei minuti di recupero sul gol del pareggio. Presenza troppo breve per una valutazione.

Il Qatar beffa la Svizzera nei recuperi

Il Qatar beffa la Svizzera nei recuperi

13.06.2026

Voto: 

Dall'89° minuto per Freuler

Ardon Jashari

Presenza troppo breve per una valutazione.

I più letti

Orietta Berti: «I miei figli avranno poco da ereditare, ecco perché»
La Svizzera spreca occasioni a raffica e viene punita senza pietà: sono 3 i bocciati
Doccia fredda a San Francisco: la Svizzera domina ma il Qatar pareggia nei recuperi
Spiagge vietate ai bambini? Volano scintille tra Caterina Balivo e Vladimir Luxuria
Matrimonio di Ilary Blasi e Bastian Müller in stallo: ecco perché la decisione passa da Totti

Altre notizie

Basket. I Knicks conquistano la NBA, 53 anni dopo l'ultima volta

BasketI Knicks conquistano la NBA, 53 anni dopo l'ultima volta

Coppa del Mondo. La Scozia supera Haiti 1-0

Coppa del MondoLa Scozia supera Haiti 1-0

Ticker Mondiali. Pareggio fra Marocco-Brasile - La Scozia torna al successo dopo 36 anni

Ticker MondialiPareggio fra Marocco-Brasile - La Scozia torna al successo dopo 36 anni

Pareggiano contro la Svizzera. Il Qatar festeggia un punto storico: «Siamo molto orgogliosi di noi»

Pareggiano contro la SvizzeraIl Qatar festeggia un punto storico: «Siamo molto orgogliosi di noi»

Una buona scelta?. Se senti questa canzone, significa che la Svizzera ha segnato un gol

Una buona scelta?Se senti questa canzone, significa che la Svizzera ha segnato un gol

Ciclismo. Zanetti quarta, vince Wiebes

CiclismoZanetti quarta, vince Wiebes

Video

I tifosi svizzeri fanno festa a San Francisco

I tifosi svizzeri fanno festa a San Francisco

13.06.2026

Mehmedi: «Questa vittoria è stata un clic mentale»

Mehmedi: «Questa vittoria è stata un clic mentale»

08.06.2026

Da Shakira a Gianna Nannini, dietro queste canzoni dei Mondiali si nasconde una storia curiosa

Da Shakira a Gianna Nannini, dietro queste canzoni dei Mondiali si nasconde una storia curiosa

Shakira crea polemiche con «Waka Waka», Gianna Nannini si lascia convincere dal padre e K'naan modifica il testo affinché «Wavin' Flag» sia conforme ai requisiti dei Mondiali. Nel video scoprirai fatti curiosi su 5 canzoni della Coppa del Mondo.

12.06.2026

I fan del Qatar conoscono giocatori svizzeri? «Zuric», «Sommer» e «Gomez﻿»

I fan del Qatar conoscono giocatori svizzeri? «Zuric», «Sommer» e «Gomez﻿»

Per i fan del Qatar non ci sono dubbi, la partita di sabato la vince la loro nazionale. La Svizzera sarà sconfitta in ogni caso.

13.06.2026

I tifosi svizzeri fanno festa a San Francisco

I tifosi svizzeri fanno festa a San Francisco

Mehmedi: «Questa vittoria è stata un clic mentale»

Mehmedi: «Questa vittoria è stata un clic mentale»

Da Shakira a Gianna Nannini, dietro queste canzoni dei Mondiali si nasconde una storia curiosa

Da Shakira a Gianna Nannini, dietro queste canzoni dei Mondiali si nasconde una storia curiosa

I fan del Qatar conoscono giocatori svizzeri? «Zuric», «Sommer» e «Gomez﻿»

I fan del Qatar conoscono giocatori svizzeri? «Zuric», «Sommer» e «Gomez﻿»

Più video