La Svizzera spreca occasioni a raffica e viene punita senza pietà: sono 3 i bocciati

Contro il Qatar la palla vuole entrare solo una volta: troppo poco per le ambizioni degli svizzeri. imago

All'esordio ai Mondiali contro il Qatar, la Svizzera spreca un'infinità di occasioni, si ritrova a soffrire nel finale e subisce addirittura la beffa dell'1-1. Le valutazioni individuali dei giocatori della Nati.

Michael Wegmann e Jan Arnet da San Francisco Jan Arnet

Voto: 4.5 Portiere Gregor Kobel

Molto attento sul clamoroso errore di Akanji al 2'. Poco prima dell'intervallo è chiamato ancora una volta a un grande intervento, questa volta contro Edmilson Junior. Non subisce molti tiri in porta, ma quelli che arrivano sono decisamente pericolosi. Nei minuti di recupero, però, la beffa si concretizza: Kobel è del tutto impotente sul colpo di testa ravvicinato di Khoukhi.

Voto: 3.5 Difesa Denis Zakaria

Viene schierato, un po' a sorpresa, come terzino destro. Con il suo cross per Embolo dà il via all'1-0 e si fa trovare ripetutamente in avanti. Sul gol subito nel finale lascia che l'avversario crossi con troppa facilità.

Voto: 3 Difesa Manuel Akanji

Che errore dopo neanche 100 secondi! Akanji non riesce a colpire la palla nel tentativo di liberare l'area. Deve ringraziare Kobel se non subisce un gol subito all'inizio. Ha poi difficoltà anche con Edmilson Junior.

Voto: 4 Difesa Nico Elvedi

Poco dopo la ripresa, sfiora il 2-0. A lungo solido, ma poi nemmeno lui riesce a impedire l'1-1 nei minuti di recupero.

Voto: 4.5 Difesa Ricardo Rodriguez

Fantastico nel preparare la mega occasione di Ndoye al 10'. Impeccabile in difesa. Non è più il più scattante, ma la sua calma e la sua esperienza aiutano enormemente. Sul punteggio di 1-0 viene sostituito nella fase finale.

Voto: 3.5 Centrocampo Granit Xhaka

Ci prova due volte dalla distanza e in entrambe le occasioni manca il bersaglio di poco. Per il resto, la partita del capitano resta anonima. Contro un avversario come il Qatar, da lui ci si deve aspettare decisamente qualcosa in più.

Voto: 4 Centrocampo Remo Freuler

Corre molto, per il resto non si fa notare. Conquista il rigore dell'1-0.

Voto: 4.5 Centrocampo Michel Aebischer

Presente ovunque, davvero su ogni centimetro del campo. Impressionante la mole di lavoro espressa in questo forno rovente. Suo il passaggio perfetto che manda in porta Ndoye al 6'. Viene poi sostituito al 66'.

Voto: 4 Attacco Ruben Vargas

A tratti fa impazzire gli avversari con i suoi dribbling, ma ogni tanto si blocca. I suoi calci piazzati possono ancora migliorare, inoltre potrebbe essere più efficace. Spreca due ottime occasioni.

Voto: 4.5 Attacco Breel Embolo

È lui stesso a provocare il rigore dell'1-0 con un colpo di testa e poi si assume la responsabilità dal dischetto. Successivamente prepara altre tre ottime occasioni. Nella fase finale ha la possibilità di chiudere la partita, ma sbaglia.

Voto: 4.5 Attacco Dan Ndoye

Si muove a volte sulla sinistra, a volte sulla destra o anche al centro. Crea numerose occasioni. Spreca miseramente la migliore occasione nella fase iniziale. Buona prestazione, purtroppo manca l'efficienza.

Sostituti

Voto: 4 Entra al 66° al posto di Aebischer Fabian Rieder

Entra al 66' al posto di Aebischer e si inserisce subito bene. Splendido passaggio per Vargas (75').

Voto: 4 Dal 66° minuto al posto di Ndoye Johan Manzambi

Il suo ingresso in campo porta nuova energia. Nella fase finale ci prova dalla distanza e manca di poco la porta. Nel momento in cui nasce l'1-1, si limita a marcare l'avversario.

Voto: – Dal 79° minuto al posto di Vargas Zeki Amdouni

Presenza troppo breve per una valutazione.

Voto: – Dall'89° minuto al posto di Rodriguez Miro Muheim

Perde il duello decisivo di testa nei minuti di recupero sul gol del pareggio. Presenza troppo breve per una valutazione.

Il Qatar beffa la Svizzera nei recuperi 13.06.2026

Voto: – Dall'89° minuto per Freuler Ardon Jashari

Presenza troppo breve per una valutazione.