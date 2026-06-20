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Mondiali L'Argentina non scherza con i genitori negligenti: niente alimenti ai figli, niente partite dell'Albiceleste!

Clara Francey

20.6.2026

Misura drastica: l’Argentina ha trasmesso alle autorità statunitensi i nomi di migliaia di genitori che non hanno pagato gli alimenti ai propri figli, affinché venga loro negato l’accesso agli stadi durante i Mondiali.

Redazione blue Sport

20.06.2026, 21:54

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Da poco più di un anno, la città di Buenos Aires e tredici province argentine vietano l’accesso alle partite di calcio, ai concerti e ad altri grandi eventi alle persone con arretrati negli alimenti.

All’ingresso degli stadi vengono quindi effettuati controlli d’identità per individuare i tifosi inadempienti.

Mondiali di calcio 2026

I Mondiali si svolgono dall'11 giugno al 19 luglio in Messico, Canada e Stati Uniti. 48 nazioni si contendono l'ambito titolo di campione del mondo. blue News è presente sul posto per fornirvi le ultime notizie, i retroscena, tutti i gol e i risultati.

KEYSTONE

Le autorità argentine hanno voluto estendere questa misura alla Coppa del Mondo. Come rivela il quotidiano argentino «La Nación», Il governo di Buenos Aires ha quindi trasmesso i nomi di 13'000 genitori segnalati all’amministrazione statunitense per impedire loro di assistere alle partite dell’Albiceleste.

«Chiunque non rispetti un obbligo così fondamentale come quello di provvedere al sostentamento dei propri figli deve subirne le conseguenze», aveva scritto su X il sindaco della capitale argentina, Jorge Macri, al momento di annunciare questa collaborazione senza precedenti.

Intanto, Lionel Messi e i suoi compagni si sono lasciati alle spalle la prima sfida di questa Mondiale, battendo per 3 a 0 l'Algeria di Petkovic, grazie a una tripletta della magnifica Pulga.

Lunedì, alle 19 ora svizzera, affronteranno l'Austria.

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17.06.2026

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