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Astuto o scorretto? Uruguay-Capo Verde, prima lo aiuta, poi lo abbandona: il gesto dell'uruguaiano fa discutere

dpa

22.6.2026 - 11:10

Uruguay-Capo Verde, scena antisportiva durante la partita

Uruguay-Capo Verde, scena antisportiva durante la partita

22.06.2026

Scena curiosa nella notte dei Mondiali di lunedì: un giocatore dell'Uruguay aiuta inizialmente un avversario, per poi lasciarlo a terra mentre la sua squadra sta per segnare. Una scelta che scatena soprattutto la rabbia di una persona.

DPA

22.06.2026, 11:10

Una scena curiosa durante la partita dei Mondiali tra Uruguay e Capo Verde (2-2) ha suscitato grande scalpore nella notte di lunedì.

Sul punteggio di 0 a 1, l'attaccante uruguaiano Federico Viñas ha aiutato l’avversario Telmo Arcanjo, rimasto a terra a causa di un crampo. Un gesto che, inizialmente, sembrava all'insegna del fair play.

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Ma quando Viñas si è accorto che la sua squadra stava costruendo una promettente azione offensiva, ha semplicemente lasciato a terra il giocatore di Capo Verde ed è corso verso l'area di rigore.

Proprio da quell'azione, al 44esimo, è nato il gol dell'1 a 1 firmato da Maxi Araujo.

«Il mio avversario aveva bisogno di me. Ma la mia squadra aveva bisogno di me ancora di più», ha giustificato in seguito il suo comportamento Viñas.

L'allenatore di Capo Verde arrabbiato

L'allenatore di Capo Verde, Bubista, non ha voluto lasciar correre. «Quella scena mi ha infastidito», ha dichiarato.

«Perché Marcelo Bielsa, l'allenatore dell’Uruguay, parla di fair play in ogni conferenza stampa e in ogni partita. Da lui abbiamo imparato tutti cosa significa davvero il fair play».

Nel 2019 Bielsa è stato insignito del Premio Fair Play della FIFA. All'epoca aveva ordinato alla sua squadra, il Leeds United, di lasciar segnare senza opporre resistenza l'Aston Villa.

Il Leeds era infatti andato in gol pochi istanti prima mentre un giocatore degli avversari giaceva a terra infortunato.

Dopo la partita dei Mondiali disputata a Miami, Bubista ha raccontato di aver chiesto immediatamente al collega perché questa volta non fosse intervenuto. A quanto pare, però, non ha ricevuto alcuna risposta.

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