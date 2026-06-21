Niente maxi schermo per i tifosi della Roja. (foto d'archivio) Keystone

La proiezione pubblica della partita della Spagna ai Mondiali contro l'Arabia Saudita è stata annullata a Madrid a causa delle temperature estremamente elevate previste nella capitale. Lo hanno annunciato le autorità.

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La partita, con il calcio d'inizio alle 18, avrebbe dovuta essere trasmessa su un maxi schermo installato dalla Federazione calcistica spagnola a Plaza de Colón, nel centro di Madrid.

Il Comune e la Federazione hanno deciso di annullare la proiezione dopo che l'agenzia meteorologica nazionale Aemet ha emesso un'allerta arancione per il caldo, il secondo livello più alto, per la regione di Madrid, con temperature previste fino a 40 gradi.

«La decisione è stata presa con l'obiettivo di tutelare la salute dei partecipanti, del personale dell'evento e dei servizi di supporto coinvolti», si legge in un comunicato del Comune di Madrid scusandosi per il disagio arrecato. Le autorità hanno esortato i tifosi a guardare la partita al chiuso, in ambienti climatizzati, ed evitare un'esposizione prolungata al caldo.