  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Mondiali 2026
  4. Calcio
  5. Champions League
  6. Tennis
  7. Hockey
  8. Sport invernali
  9. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Mondiali Madrid annulla la proiezione del match della Spagna per il caldo

SDA

21.6.2026 - 14:30

Niente maxi schermo per i tifosi della Roja. (foto d'archivio)
Niente maxi schermo per i tifosi della Roja. (foto d'archivio)
Keystone

La proiezione pubblica della partita della Spagna ai Mondiali contro l'Arabia Saudita è stata annullata a Madrid a causa delle temperature estremamente elevate previste nella capitale. Lo hanno annunciato le autorità.

Keystone-SDA

21.06.2026, 14:30

21.06.2026, 14:36

La partita, con il calcio d'inizio alle 18, avrebbe dovuta essere trasmessa su un maxi schermo installato dalla Federazione calcistica spagnola a Plaza de Colón, nel centro di Madrid.

Il Comune e la Federazione hanno deciso di annullare la proiezione dopo che l'agenzia meteorologica nazionale Aemet ha emesso un'allerta arancione per il caldo, il secondo livello più alto, per la regione di Madrid, con temperature previste fino a 40 gradi.

«La decisione è stata presa con l'obiettivo di tutelare la salute dei partecipanti, del personale dell'evento e dei servizi di supporto coinvolti», si legge in un comunicato del Comune di Madrid scusandosi per il disagio arrecato. Le autorità hanno esortato i tifosi a guardare la partita al chiuso, in ambienti climatizzati, ed evitare un'esposizione prolungata al caldo.

I più letti

Novità televisive per Belen Rodriguez: arriva l'annuncio di Elisabetta Canalis
Allerta canicola prolungata almeno di una settimana. Ma secondo gli esperti il caldo estremo persisterà più a lungo
Grigliata, gelato o anguria? Ecco cosa è meglio mangiare e bere in estate
È morta l'attrice turca Ece Irtem, ha recitato anche al fianco di Can Yaman
Xhaka spiega il suo gesto: «Mentirei se dicessi che mi entra da un orecchio e mi esce dall’altro»

Altre notizie

Mondiali. Il Giappone travolge la Tunisia

MondialiIl Giappone travolge la Tunisia

Mondiali. Primo storico punto per Curaçao

MondialiPrimo storico punto per Curaçao

Mondiali. Undav ribalta la Costa d'Avorio

MondialiUndav ribalta la Costa d'Avorio