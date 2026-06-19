Johan Manzambi esulta con i compagni dopo aver segnato il gol dell'1-0. KEYSTONE

Dopo il netto successo per 4-1 sulla Bosnia, in casa Svizzera c'è grande soddisfazione. Decisivi gli ingressi di Vargas e Manzambi, che hanno cambiato il volto della partita. Ecco le reazioni dei protagonisti al termine dell'incontro.

Redazione blue Sport Patrick Lämmle

Hai fretta? blue News riassume per te La Svizzera supera la Bosnia per 4-1 e compie un passo importante versoi sedicesimi di finale.

Per Johan Manzambi, grande protagonista della serata, tutto questo sembra ancora «un sogno».

Anche Granit Xhaka e Manuel Akanji elogiano il contributo dei giocatori subentrati, decisivi nel cambiare il volto della partita.

In una fase finale serve l'intero gruppo: contro la Bosnia, la forza della panchina ha fatto la differenza. Mostra di più

Al 71', sullo 0-0, Murat Yakin manda in campo Johan Manzambi al posto di Dan Ndoye, Ruben Vargas per Fabian Rieder e Djibril Sow per Aebischer. Se dopo l'1-1 contro il Qatar i subentrati erano finiti nel mirino delle critiche, contro la Bosnia si trasformano negli uomini della svolta.

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Al 74' Manzambi firma l'1-0, all'84' Vargas raddoppia. Il 3-0, al 90', porta ancora la firma del 19enne su assist di Vargas, mentre il rigore del definitivo 4-1, trasformato da Xhaka, nasce da un'iniziativa di Sow. Difficile immaginare un impatto migliore dalla panchina.

«È come un sogno poter giocare ai Mondiali, segnare due gol ed essere nominato Player of the Match. Stanotte sicuramente non riuscirò a dormire», racconta Manzambi ai microfoni della SRF.

«Oggi volevamo semplicemente vincere. Questi sono i Mondiali e qui devi dare tutto. Sappiamo di non aver giocato bene contro il Qatar, quindi volevamo reagire, fare meglio e conquistare i tre punti. Quando scendo in campo, cerco sempre di lasciare il segno, dare il massimo e aiutare la squadra. Oggi ci sono riuscito. Spero che la gente sia orgogliosa di noi».

Akanji: «Non dovevamo perdere la testa»

Anche Manuel Akanji ha avuto un ruolo importante nel successo della Svizzera. Il difensore rivela che il giorno prima della partita si trovava dal fisioterapista insieme a Ruben Vargas.

In quell'occasione i due avrebbero visto il gol del colombiano Luis Díaz.

«Il tiro non era nulla di speciale. Gli ho detto: «Devi farlo così, basta che entri». E lui l'ha calciato persino meglio di Díaz. Sono davvero felice per lui», racconta il centrale.

L'analisi del difensore, però, resta lucida. «Quando domini una partita in questo modo e crei tante occasioni, a volte manca sempre qualcosa e si rischia di sbilanciarsi troppo. Non dovevamo perdere la testa. Siamo rimasti pazienti. Chi è partito titolare ha logorato l'avversario, poi i giocatori entrati dalla panchina hanno fatto la differenza».

Un aspetto fondamentale in un Mondiale, sottolinea Akanji, perché in una fase finale c'è bisogno dell'intera rosa. «Speriamo di continuare così. La nostra forza più grande è la coesione del gruppo».

L'unica nota stonata della serata resta il gol subito nel finale, che lascia al difensore un pizzico di amarezza.

Gli elogi di Xhaka ai giocatori subentrati

Granit Xhaka, autore del rigore del definitivo 4-1, elogia la prestazione della squadra: «Oggi abbiamo visto un gruppo unito. Tutti hanno lavorato duramente, con e senza palla, anche nelle corse più faticose. Il calcio non si gioca solo quando hai il pallone tra i piedi, ma anche senza. Per tutti i 90 minuti abbiamo disputato un'ottima partita».

Per il capitano, il successo passa inevitabilmente dal collettivo.

«Certo, in questa squadra c'è tanta qualità individuale. Ma nel calcio moderno il talento da solo non basta: bisogna funzionare come una squadra. Alla fine ne beneficiano tutti. Sapevamo di dover migliorare come gruppo, dare qualcosa in più e, soprattutto, mostrare la mentalità e la volontà di imporre il nostro ritmo alla partita. Credo che oggi ci siamo riusciti molto bene».

Dopo l'1-1 contro il Qatar, Xhaka aveva criticato l'impatto dei giocatori entrati dalla panchina. Contro la Bosnia, però, sono stati proprio i subentrati a cambiare la partita.

«Sì, il calcio sa scrivere storie bellissime. È normale essere delusi quando non si parte titolari. Ma quando hai una rosa con questa qualità, a volte serve pazienza. Bisogna farsi trovare pronti nel momento in cui l'allenatore ti chiama in causa. Oggi Manzambi, Vargas e Sow hanno fatto la differenza. È fondamentale che tutti siano pronti mentalmente».

Atmosfera da brividi a Los Angeles 18.06.2026