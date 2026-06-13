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La Svizzera dietro le quinte Mehmedi a cuore aperto: il dramma del 2018 e come la Nati ha cancellato la paura delle big

fon

13.6.2026

Mehmedi: «Questa vittoria è stata un clic mentale»

Mehmedi: «Questa vittoria è stata un clic mentale»

08.06.2026

Dalla delusione per il Mondiale del 2018 perso a causa di un infortunio alla storica vittoria contro la Francia agli Europei del 2021. Admir Mehmedi ripercorre alcuni momenti chiave della sua esperienza con la Nati e racconta come viveva i ritiri durante le grandi competizioni.

Nicolò Forni

13.06.2026, 10:35

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Admir Mehmedi considera ancora oggi una delle maggiori delusioni della sua carriera l'esclusione dai Mondiali del 2018 per infortunio.
  • L'ex attaccante individua nel cambio generazionale del 2012 l'inizio della crescita della Nazionale svizzera.
  • Secondo Mehmedi, la vittoria contro la Francia agli Europei del 2021 ha dato alla Nati una nuova fiducia nei propri mezzi.
  • Durante i grandi tornei, il ping-pong era uno dei passatempi preferiti dei giocatori per allentare la pressione del ritiro.
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Partecipare a un Mondiale rappresenta il punto più alto della carriera per molti calciatori. Admir Mehmedi ha avuto la possibilità di vivere questa esperienza con la maglia della Svizzera nel 2014 in Brasile, ma ha anche conosciuto la frustrazione di dover rinunciare a una fase finale per motivi fisici.

In vista dell'imminente Coppa del Mondo in Canada, Messico e USA, l'ex attaccante della Nati ha ripercorso alcuni momenti significativi della sua esperienza con la selezione rossocrociata.

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La delusione della Russia

Tra i ricordi più difficili c'è quello legato ai Mondiali del 2018. Un infortunio costrinse Mehmedi a rinunciare alla spedizione in Russia a pochi giorni dall'inizio del torneo.

«Per me è stato molto duro», racconta. «Avevo lavorato tantissimo per provare a recuperare in tempo e raggiungere la squadra. Alla fine sono riuscito ad allenarmi soltanto per quattro giorni con il gruppo e ho capito che non ero nelle condizioni di poter aiutare i miei compagni».

Accettare la situazione non fu semplice. «Ho attraversato un periodo complicato. Poi ho cercato di voltare pagina e sono diventato il primo tifoso della squadra», spiega.

Mondiali di calcio 2026

I Mondiali si svolgono dall'11 giugno al 19 luglio in Messico, Canada e Stati Uniti. 48 nazioni si contendono l'ambito titolo di campione del mondo. blue News è presente sul posto per fornirvi le ultime notizie, i retroscena, tutti i gol e i risultati.

KEYSTONE

La vittoria contro la Francia come punto di svolta

«Nel 2012 è arrivata una nuova generazione di giocatori. Oltre a me c'erano Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri, Ricardo Rodriguez e altri elementi che hanno alzato il livello della squadra», ricorda.

Per molti anni, però, la Svizzera ha faticato a superare gli ottavi di finale nei grandi tornei. L'ex nazionale individua una data precisa nella crescita della Nati: il successo contro la Francia agli Europei del 2021.

«Quella vittoria ai rigori ci ha dato una nuova consapevolezza. Dopo tanto tempo siamo tornati ai quarti di finale di una grande competizione e da quel momento la squadra ha dimostrato di poter competere con le migliori nazionali», afferma.

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La vita quotidiana durante un Mondiale

Oltre alle partite, una fase finale significa anche molte ore trascorse insieme lontano dal campo.

Mehmedi ricorda in particolare il Mondiale del 2014 in Brasile, quando il gruppo trovò diversi modi per alleggerire la pressione accumulata durante il torneo. «Avevamo una bella piscina in albergo e passavamo lì parte del tempo libero», racconta.

Ma il passatempo preferito della squadra era un altro. «Giocavamo continuamente a ping-pong. È diventato il nostro punto di ritrovo durante il ritiro. Tra allenamenti, riunioni e partite, era un modo semplice per staccare la testa e rilassarsi».

Un dettaglio che racconta bene la vita di una Nazionale durante un grande torneo: tanta concentrazione, ma anche la necessità di trovare momenti di normalità all'interno di un contesto unico e particolarmente intenso.

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