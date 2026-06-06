Verso i MondialiTeheran denuncia: «Gli Stati Uniti non hanno dato i visti ai membri della nostra delegazione»
SDA
6.6.2026 - 12:18
L'Iran ha criticato duramente gli Stati Uniti per quello che ha definito un «trattamento discriminatorio» per non aver concesso i visti ad alcuni membri della delegazione iraniana per partecipare al torneo.
«Perché non dite che i visti sono stati negati a gran parte dello staff dirigenziale ed esecutivo, ai consulenti tecnici e ad altri che sono parte integrante di qualsiasi nazionale di calcio?», ha affermato l'ambasciata iraniana in Turchia.
«Avete ora portato il trattamento deliberato e discriminatorio contro la nazionale di calcio iraniana al suo massimo livello», ha aggiunto l'ambasciata.