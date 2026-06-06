I giocatori possono entrare negli Stati Uniti, i membri della delegazione per ora no. (Foto d'archivio) Keystone

L'Iran ha criticato duramente gli Stati Uniti per quello che ha definito un «trattamento discriminatorio» per non aver concesso i visti ad alcuni membri della delegazione iraniana per partecipare al torneo.

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«Perché non dite che i visti sono stati negati a gran parte dello staff dirigenziale ed esecutivo, ai consulenti tecnici e ad altri che sono parte integrante di qualsiasi nazionale di calcio?», ha affermato l'ambasciata iraniana in Turchia.

«Avete ora portato il trattamento deliberato e discriminatorio contro la nazionale di calcio iraniana al suo massimo livello», ha aggiunto l'ambasciata.