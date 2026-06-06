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Verso i Mondiali Teheran denuncia: «Gli Stati Uniti non hanno dato i visti ai membri della nostra delegazione»

SDA

6.6.2026 - 12:18

I giocatori possono entrare negli Stati Uniti, i membri della delegazione per ora no. (Foto d'archivio)
I giocatori possono entrare negli Stati Uniti, i membri della delegazione per ora no. (Foto d'archivio)
Keystone

L'Iran ha criticato duramente gli Stati Uniti per quello che ha definito un «trattamento discriminatorio» per non aver concesso i visti ad alcuni membri della delegazione iraniana per partecipare al torneo.

Keystone-SDA

06.06.2026, 12:18

06.06.2026, 12:38

Verso i Mondiali. E alla fine gli Stati Uniti concedono i visti alla Nazionale dell'Iran

Verso i MondialiE alla fine gli Stati Uniti concedono i visti alla Nazionale dell'Iran

Mondiali di calcio 2026

I Mondiali si svolgono dall'11 giugno al 19 luglio in Messico, Canada e Stati Uniti. 48 nazioni si contendono l'ambìto titolo di campione del mondo. blue News è presente sul posto per fornirvi le ultime notizie, i retroscena, tutti i gol e i risultati.

KEYSTONE

«Perché non dite che i visti sono stati negati a gran parte dello staff dirigenziale ed esecutivo, ai consulenti tecnici e ad altri che sono parte integrante di qualsiasi nazionale di calcio?», ha affermato l'ambasciata iraniana in Turchia.

«Avete ora portato il trattamento deliberato e discriminatorio contro la nazionale di calcio iraniana al suo massimo livello», ha aggiunto l'ambasciata.

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