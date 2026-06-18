Nel confronto tra tifosi, gli svizzeri fanno una figuraccia: i bosniaci conquistano Los Angeles Già la sera prima della partita, i dintorni del SoFi Stadium di Los Angeles pullulano di tifosi bosniaci. In vista dello scontro con la Svizzera, non solo sono nettamente in superiorità numerica, ma sono anche euforici e sicuri della vittoria. 18.06.2026

Già la sera prima della partita, i dintorni del SoFi Stadium di Los Angeles pullulano di tifosi bosniaci. In vista dello scontro con la Svizzera, non solo sono nettamente in superiorità numerica, ma sono anche euforici e sicuri della vittoria.

Michael Wegmann e Ronja Zeller da Los Angeles Michael Wegmann

Hai fretta? blue News riassume per te blue Sport ha fatto un giro sul posto a Los Angeles la sera prima della partita dei Mondiali tra Svizzera e Bosnia.

Il sondaggio sull’umore del pubblico mostra un quadro chiaro: i tifosi bosniaci sono nettamente superiori in numero a quelli svizzeri.

Anche dal punto di vista calcistico, i supporter della Bosnia credono molto nella propria squadra.

Fortunatamente per la Nati, però, la partita di giovedì si deciderà sul campo e non sugli spalti. Mostra di più

La sera prima della partita clou della Nazionale contro la Bosnia, blue Sport ha visitato i due gruppi di tifosi a Los Angeles. Gli svizzeri si ritrovano in un pub vicino alla famosa spiaggia di Santa Monica, i bosniaci nei pressi del SoFi Stadium a Inglewood.

Nel confronto tra le tifoserie, gli svizzeri ne escono chiaramente sconfitti.

I bosniaci sono nettamente superiori ai tifosi della Nazionale non solo in termini numerici, ma anche di atmosfera. E sono in vantaggio anche in termini di euforia e fiducia.

«Per la Svizzera sarà una partita in trasferta»

Uno dice: «Guardati intorno, tutto questo entusiasmo, questo fuoco. È per questo che vinceremo». Un altro aggiunge: «Abbiamo cuore e orgoglio. Scommetto su una vittoria per 3 a 1!»

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Centinaia di persone cantano, ballano e festeggiano fino a notte fonda. Tra loro anche numerosi bosniaci-svizzeri.

Venerdì scorso migliaia di tifosi bosniaci hanno già invaso Vancouver, ora sono a Los Angeles.

Si prevede che allo stadio ci saranno fino a 40'000 persone contro la Svizzera. La richiesta di biglietti è stata enorme. «Per la Svizzera sarà una partita in trasferta», dice una bosniaca.

Per fortuna la sfida si disputerà sul campo e non fuori. Altrimenti la Svizzera non avrebbe alcuna possibilità.

Il commento di Yakin e Freuler

Murat Yakin, in conferenza stampa, commenta così l’afflusso dei tifosi bosniaci: «Abbiamo esperienza e sappiamo come gestirlo. Se facciamo girare la palla e giochiamo il nostro gioco, riusciremo sicuramente a zittire i loro tifosi».

Il centrocampista Remo Freuler elogia i tifosi e afferma: «Forse saranno più rumorosi sugli spalti. Ma in campo ciò che conta è il modo di giocare – ed è lì che vogliamo vincere».