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4° Mondiale, 5° figlio Neymar: «Sto impazzendo! Metterò su una girl band»

Clara Francey

16.6.2026

Mentre i Mondiali sono entrati nel vivo, martedì 16 giugno Neymar ha condiviso una buona notizia sui social. L'annuncio è arrivato due giorni dopo l'esordio del Brasile nella competizione.

Redazione blue Sport

16.06.2026, 12:52

Arrivato in Nazionale non ancora al meglio a causa di un infortunio al polpaccio, Neymar non sa ancora quando potrà fare il suo debutto con la Seleção a questo Mondiale 2026, il quarto e ultimo della sua carriera.

Secondo i media brasiliani, l'attaccante del Santos, assente nell'esordio contro il Marocco terminato 1-1, rischia addirittura di saltare l'intera fase a gironi.

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Se sulle sue condizioni fisiche regna ancora l'incertezza, Neymar può almeno sorridere nella vita privata. Martedì 16 giugno, il brasiliano e la compagna Bruna Biancardi hanno annunciato su Instagram di aspettare il loro terzo figlio.

Per svelare il sesso del futuro fratellino o della futura sorellina di Mavie, nata nel 2023, e Mel, nata nel 2025, la coppia ha dato appuntamento ai propri follower su YouTube.

La reazione di Neymar quando viene ricoperto di vernice rosa, segnale dell'arrivo di una nuova bambina, è tutta da vedere.

«Sto impazzendo», esclama inizialmente l'attaccante 34enne, che evidentemente sperava che il suo quinto figlio fosse un maschio, come il primogenito Davi Lucca da Silva Santos, avuto dalla sua ex fidanzata Caroline Dantas nel 2011.

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