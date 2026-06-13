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Anche lui tiferà Odermatt crede nella Svizzera ai Mondiali: «Può battere chiunque, se tutto funziona»

Sandro Zappella

13.6.2026

Come già visto durante i recenti Mondiali di hockey, Odermatt è un grande sostenitore delle selezioni rossocrociate negli sport di squadra.
Come già visto durante i recenti Mondiali di hockey, Odermatt è un grande sostenitore delle selezioni rossocrociate negli sport di squadra.
blue Sport

Marco Odermatt ha spiegato in un’intervista a blue Sport perché crede molto nella Nazionale svizzera ai Mondiali di calcio e perché seguirà probabilmente le partite dal divano, più che davanti a un maxischermo.

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Sandro Zappella, Andreas Aeschbach

13.06.2026, 16:29

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Marco Odermatt, appassionato di calcio oltre che fuoriclasse dello sci, seguirà con entusiasmo la Nazionale svizzera ai Mondiali, anche se probabilmente dal divano più che alle proiezioni pubbliche.
  • Secondo il nidvaldese, la Svizzera ha le qualità per superare il girone e, se tutto funziona, può battere qualsiasi avversario nella fase a eliminazione diretta.
  • Odi sogna anche di vivere per un giorno l’atmosfera di una grande squadra di calcio, affascinato dallo spirito collettivo e dalla possibilità di festeggiare un titolo insieme.
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Marco Odermatt non è soltanto il fuoriclasse dello sci mondiale, è anche un grande tifoso dello sport svizzero.

Durante gli ultimi Mondiali di hockey, prima della finale, il vincitore della Coppa del mondo generale era entrato nello spogliatoio della Nazionale per un breve discorso, annunciando anche lo starting six della selezione rossocrociata.

Oltre all’hockey, Odermatt segue con passione anche il calcio. Due anni fa, alla vigilia degli Europei, aveva persino potuto allenarsi con la Nazionale svizzera, lasciando una buona impressione.

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Vestirebbe volentieri i panni dei giocatori

Intervistato da blue Sport - a margine della Wings for Life World Run - il nidvaldese ha parlato dei prossimi Mondiali di calcio.

Ha spiegato che seguirà probabilmente l’evento più dal divano di casa che in mezzo alla folla: «Alle proiezioni pubbliche c’è sempre un po’ troppa gente. Se non fossi chi sono, ci andrei sicuramente più spesso».

Mondiali di calcio 2026

I Mondiali si svolgono dall'11 giugno al 19 luglio in Messico, Canada e Stati Uniti. 48 nazioni si contendono l'ambito titolo di campione del mondo. blue News è presente sul posto per fornirvi le ultime notizie, i retroscena, tutti i gol e i risultati.

KEYSTONE

Odi assicura che sosterrà con entusiasmo la Nazionale, anche se senza farsi prendere da un nervosismo eccessivo.

E il paragone con lo sci nasce spontaneo: «Nel calcio tutto si sviluppa su un arco di tempo più lungo. Non c’è quel momento di formicolio in cui sai che sta arrivando un salto e che tutto si decide nel giro di pochi centesimi».

Lo sciatore ammette che gli piacerebbe scambiare posto, almeno per un giorno, con quasi tutti i giocatori della Nazionale.

L’idea di scendere in campo in uno stadio così grande lo affascina, così come quella di vivere lo spirito di squadra di un gruppo: «Anche nello sci esiste, certo. Ma alla fine vince sempre uno solo. Festeggiare un titolo come squadra dev’essere davvero bello».

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Tutto è possibile per la Svizzera

Secondo il vincitore del globo di cristallo, la Svizzera può ambire a fare bene al Mondiale, anche perché ha pescato un «girone abbordabile». Superarlo sarà il primo obiettivo.

Poi, nella fase a eliminazione diretta, può succedere di tutto: «Sappiamo che, teoricamente, possono battere qualsiasi avversario, se tutto funziona. Penso che in un grande torneo sia fondamentale entrare nel giusto flusso».

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Per andare lontano, aggiunge Odermatt, sarà importante che si accenda la scintilla e che la squadra riesca a superare i propri limiti: «È sicuramente necessario, se si vuole arrivare molto lontano».

L’atmosfera negli Stati Uniti, osserva ancora, potrebbe inoltre essere particolare, anche perché le sedi delle partite saranno molto distanti tra loro.

Quanto alle favorite per il titolo, il 27enne guarda soprattutto all’Europa: «Francia, Inghilterra o Germania hanno rose fortissime».

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Come se la cavano gli sciatori col pallone?

Il cinque volte vincitore della Coppa del Mondo generale di sci ama giocare a calcio, anche se una vera partita undici contro undici su un campo regolamentare manca ormai da molto tempo.

Nel circuito dello sci, racconta, capita piuttosto di improvvisare qualche sfida di palleggi.

E alla domanda su chi, tra gli atleti di Swiss-Ski, abbia più talento con il pallone, Odermatt risponde sorridendo: «Credo che ognuno abbia trovato il proprio sport nello sci. Non c’è nessun fuoriclasse nella tecnica calcistica».

L'intervista di blue Sport a Marco Odermatt, in tedesco: 

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