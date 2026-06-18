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Mondiali Ecco perché non sarebbe affatto male se la Nati non riuscisse a conquistare il 1° posto del girone

Jan Arnet

18.6.2026

I tifosi della Nazionale sperano in una festa del calcio in Nord America.
I tifosi della Nazionale sperano in una festa del calcio in Nord America.
Keystone

Dopo il passo falso all'esordio contro il Qatar, la Svizzera è già sotto pressione. Contro la Bosnia, la squadra di Murat Yakin ha bisogno di una vittoria se vuole continuare a puntare al primo posto nel girone. Eppure, molti tifosi rossocrociati non vedrebbero di cattivo occhio una qualificazione agli ottavi da secondi del gruppo.

Jan Arnet

18.06.2026, 06:01

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Dopo il pareggio all'esordio contro il Qatar (1-1), la Svizzera affronterà ancora Bosnia-Erzegovina e Canada nel Gruppo B dei Mondiali 2026.
  • Sulla carta, la Nazionale di Murat Yakin resta la principale candidata al primo posto del girone. Ma chiudere in testa non porterebbe necessariamente soltanto vantaggi. Anzi, per molti tifosi svizzeri una qualificazione agli ottavi da seconda classificata potrebbe rivelarsi persino più interessante.
  • Il nuovo formato del Mondiale, allargato a 48 squadre, rende infatti il quadro particolarmente complesso. Oltre alle prime due di ogni gruppo, accedono alla fase a eliminazione diretta anche le otto migliori terze classificate. Un sistema che apre la porta a numerosi incroci e scenari possibili.
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«Sono uno che sogna in grande e crede che tutto sia possibile», dichiarava Granit Xhaka due settimane fa in un'intervista a blue Sport.

L'obiettivo del capitano della Nazionale è chiaro: arrivare fino alla finale dei Mondiali. E probabilmente quel sogno non è svanito nemmeno dopo il deludente 1-1 contro il Qatar.

Sognare è lecito.

E i tifosi rossocrociati possono già iniziare a dare un'occhiata al tabellone del torneo. Ma il percorso verso la finale sarebbe davvero più agevole con il primo posto nel girone? E quali scenari offrirebbero gli orari più favorevoli per i tifosi svizzeri?

Diamo uno sguardo alle possibili combinazioni e analizziamo quale strada attenderebbe la Svizzera in caso di qualificazione agli ottavi come prima, seconda o addirittura una delle migliori terze classificate del gruppo.

Uno sguardo ai diversi scenari:

La Svizzera si classifica prima nel girone

Il percorso della Svizzera verso la finale

  • Sedicesimi di finale
    Data, ora e luogo:     venerdì 3 luglio | ore 05.00 | Vancouver
    Avversario: una delle migliori terze classificate dei gironi E, F, G, I o J (Germania, Costa d’Avorio, Curaçao, Ecuador, Paesi Bassi, Giappone, Svezia, Tunisia, Belgio, Egitto, Iran, Nuova Zelanda, Francia, Senegal, Norvegia, Iraq, Argentina, Algeria, Austria, Giordania.
  • Ottavi di finale
    Data, ora e luogo: martedì 7 luglio | ore 22:00 | Vancouver
    Probabile avversario: Portogallo
  • Quarti di finale
    data, ora e luogo: domenica 12 luglio | ore 03:00 | Kansas City
    Probabile avversario: Argentina
  • Semifinale
    Data, ora e luogo: mercoledì 15 luglio | ore 21.00 | Atlanta
    Possibili avversari: tra gli altri, Brasile, Inghilterra
  • Finale
    Data, ora e luogo: domenica 19 luglio | ore 21.00 | New Jersey
    Possibili avversari: tra gli altri, Francia, Spagna, Germania
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Pro: dal punto di vista logistico, sarebbe lo scenario ideale per la Nazionale. In caso di qualificazione agli ottavi di finale, la Svizzera disputerebbe tre partite consecutive a Vancouver, compreso l'ultimo incontro della fase a gironi.

Inoltre, tra la terza partita del gruppo e gli ottavi, la squadra di Murat Yakin avrebbe a disposizione ben sette giorni per recuperare energie e preparare al meglio la fase a eliminazione diretta.

Contro: per i tifosi svizzeri gli orari sarebbero tutt'altro che ideali. In caso di primo posto nel girone, l'eventuale ottavo di finale si giocherebbe venerdì 3 luglio alle 5 del mattino (ora svizzera).

Ancora più proibitivo l'orario di un possibile quarto di finale, in programma nella notte tra l'11 e il 12 luglio alle 3.

Prima di pensare ai quarti, però, la Svizzera dovrebbe superare un ostacolo di alto livello. Negli ottavi potrebbe infatti incrociare il Portogallo, la stessa nazionale che ai Mondiali del 2022 travolse la Nati con un pesante 6-1.

La Svizzera si classifica seconda nel girone

Il percorso della Svizzera verso la finale

  • Sedicesimidi finale
    Data, ora e luogo: domenica 28 giugno | ore 21:00 | Los Angeles
    Possibili avversari: Messico, Sudafrica, Corea del Sud, Repubblica Ceca
  • Ottavi di finale
    Data, ora e luogo: sabato 4 luglio | ore 19:00 | Houston
    Probabile avversario: Paesi Bassi
  • Quarti di finale
    Data, ora e luogo: 9 luglio | ore 22:00 | Boston
    Possibili avversari: tra gli altri, Francia, Germania
  • Semifinale
    Data, ora e luogo: 14 luglio | ore 21:00 | Dallas
    Possibili avversari: tra cui Spagna, Belgio, Croazia
  • Finale
    Data, ora e luogo: domenica 19 luglio | ore 21:00 | New Jersey
    Possibili avversari: tra gli altri Brasile, Argentina, Portogallo, Inghilterra
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Pro: sulla carta, il cammino verso i quarti di finale appare più favorevole rispetto allo scenario che prevede il primo posto nel girone. Anche gli orari sarebbero decisamente più comodi per i tifosi svizzeri: la partita più tarda si giocherebbe alle 22.00, in occasione di un eventuale quarto di finale.

Contro: il calendario sarebbe molto più impegnativo per la squadra. Tra l'ultima partita della fase a gironi e gli ottavi di finale ci sarebbero infatti soltanto tre giorni di pausa.

Inoltre, la Nazionale sarebbe costretta a una vera e propria maratona logistica attraverso il Nord America: da Los Angeles a Houston, poi a Boston, quindi a Dallas e infine di nuovo sulla costa orientale, nel New Jersey. Un fattore che potrebbe pesare sulle energie della squadra con il passare del torneo.

La Svizzera si classifica terza nel girone

Il percorso della Svizzera verso la finale

  • Sedicesimi di finale
    Opzione 1:
    Data, ora e luogo: lunedì 29 giugno | ore 22:30 | Boston
    Probabile avversario: Germania
    Opzione 2:
    Data, ora e luogo: giovedì 2 luglio | ore 02:00 | San Francisco
    Possibili avversari: tra gli altri, Turchia, Stati Uniti
  • Ottavi di finale
    Opzione 1:
    Data, ora e luogo: 4 luglio | ore 23:00 | Filadelfia
    Probabile avversario: Francia
    Opzione 2:
    Data, ora e luogo: 7 luglio | ore 02:00 | Seattle
    Probabile avversario: Belgio
  • Quarti di finale
    Opzione 1:
    Data, ora e luogo: 9 luglio | ore 22:00 | Boston
    Probabile avversario: Paesi Bassi
    Opzione 2:
    Data, ora e luogo: 10 luglio | ore 21:00 | Los Angeles
    Probabile avversario: Spagna
  • Semifinale
    Data, ora e luogo: 14 luglio | ore 21:00 | Dallas
    Possibili avversari: tra gli altri, Spagna, Belgio, Croazia
  • Finale:
    Data, ora e luogo: domenica 19 luglio | ore 21:00 | New Jersey
    Possibili avversari: tra gli altri Brasile, Argentina, Portogallo, Inghilterra
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Pro: se la Svizzera dovesse qualificarsi agli ottavi come una delle migliori terze classificate e finire nel percorso dell'Opzione 2, le possibilità di raggiungere i quarti di finale sarebbero tutt'altro che trascurabili.

In questo scenario, infatti, la Nazionale eviterebbe le grandi favorite almeno fino a quello stadio della competizione.

Contro: per i tifosi svizzeri gli orari sarebbero decisamente proibitivi. Nell'Opzione 2, sia i sedicesimi sia gli ottavi di finale si disputerebbero alle 2 del mattino, per di più in giorni feriali.

Nell'Opzione 1 gli orari sarebbero leggermente più favorevoli, ma il prezzo da pagare sarebbe probabilmente un percorso molto più complicato, con avversari di livello superiore già nelle prime sfide a eliminazione diretta.

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