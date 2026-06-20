Perché Manzambi esulta così? Ecco il significato del suo gesto

Dragon Ball non c'entra nullaPerché Manzambi esulta così? Ecco il significato del suo gesto
Andreas Böni
20.6.2026
La Svizzera ha un nuovo beniamino: Johan Manzambi ha fatto impazzire i tifosi con la sua doppietta contro la Bosnia. A incuriosire tutti, anche a livello internazionale, è stata però la sua esultanza. blue Sport ha scoperto di cosa si tratta.
Andreas Böni
20.06.2026, 11:30
20.06.2026, 11:38
Andreas Böni
Hai fretta? blue News riassume per te
Johan Manzambi è diventato il nuovo beniamino della Svizzera dopo la doppietta segnata contro la Bosnia, entrando dalla panchina e risultando decisivo in quasi tutte le azioni pericolose.
La sua esultanza ha fatto discutere anche all’estero, dove diversi osservatori l’hanno erroneamente associata alla Kamehameha di Dragon Ball.
In realtà, come ha spiegato lo stesso giocatore, il gesto «significa mango» ed è una dedica privata ai suoi amici.
L’amico d’infanzia Lois Ndema ha raccontato: «Il gesto è ormai diventato iconico, ma solo in pochi sanno a cosa si riferisca. È un inside joke. Diciamo che è una dedica ai suoi amici. Non rivelerò altro».
La grande domanda, ora, è un’altra: Manzambi avrà la possibilità di partire titolare nella terza partita del girone contro il Canada?
Non resta che attendere.
E sperare che il pubblico possa presto rivedere la sua esultanza al mango.