Perché Manzambi esulta così? Ecco il significato del suo gesto

Johan Manzambi esegue due volte la sua esultanza contro la Bosnia. Keystone

La Svizzera ha un nuovo beniamino: Johan Manzambi ha fatto impazzire i tifosi con la sua doppietta contro la Bosnia. A incuriosire tutti, anche a livello internazionale, è stata però la sua esultanza. blue Sport ha scoperto di cosa si tratta.

Andreas Böni Andreas Böni

Hai fretta? blue News riassume per te Johan Manzambi è diventato il nuovo beniamino della Svizzera dopo la doppietta segnata contro la Bosnia, entrando dalla panchina e risultando decisivo in quasi tutte le azioni pericolose.

La sua esultanza ha fatto discutere anche all’estero, dove diversi osservatori l’hanno erroneamente associata alla Kamehameha di Dragon Ball.

In realtà, come ha spiegato lo stesso giocatore, il gesto «significa mango» ed è una dedica privata ai suoi amici. Mostra di più

Quella firmata da Johan Manzambi contro la Bosnia-Erzegovina è stata una prestazione straordinaria.

Entrato a partita in corso, il 20enne ha prima sbloccato il risultato firmando l’1-0, poi ha segnato anche il 3-0, mettendo lo zampino in quasi tutte le azioni pericolose della Svizzera.

«È la prima doppietta della mia carriera», ha raccontato poi sorridente in zona mista, con in mano il trofeo di migliore in campo.

A 20 anni e 247 giorni, Manzambi è diventato il più giovane giocatore nella storia dei Mondiali a segnare una doppietta entrando dalla panchina.

Inevitabile, dunque, che dopo una prestazione del genere Manzambi sia finito sulle prime pagine anche all’estero.

Diverse reazioni si sono concentrate sulla sua esultanza, ma non tutte hanno colto nel segno.

Il portale Bleacher Report Football, per esempio, ha scritto che il gesto del classe 2005 volesse imitiare una «Kamehameha».

Anche altri hanno sostenuto che dietro al gesto del 20enne astro nascente ci fosse un attacco tratto dal manga Dragon Ball.

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Kamehameha un corno

La realtà, però, è un’altra.

blue Sport aveva parlato con Manzambi del suo gesto in occasione della finale di Europa League persa dal Friburgo contro l’Aston Villa.

«Significa mango», aveva spiegato il giocatore.

Perché proprio un mango? «È una cosa tra me e i miei amici», si era limitato ad aggiungere.

Una versione confermata anche da uno di loro sulle colonne del Tages-Anzeiger.

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L’amico d’infanzia Lois Ndema ha raccontato: «Il gesto è ormai diventato iconico, ma solo in pochi sanno a cosa si riferisca. È un inside joke. Diciamo che è una dedica ai suoi amici. Non rivelerò altro».

La grande domanda, ora, è un’altra: Manzambi avrà la possibilità di partire titolare nella terza partita del girone contro il Canada?

Non resta che attendere.

E sperare che il pubblico possa presto rivedere la sua esultanza al mango.