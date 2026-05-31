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Mondiali Algeria: Petkovic chiama Amoura e Zidane

Swisstxt

31.5.2026 - 23:16

Vladimir Petkovic
Vladimir Petkovic
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Alla fine anche Vladimir Petkovic ha dovuto sciogliere gli ultimi dubbi.

SwissTXT

31.05.2026, 23:16

31.05.2026, 23:29

Seppur non ancora definitiva, perché un nome dovrà giocoforza essere tagliato, la selezione algerina per gli incombenti Mondiali è sostanzialmente definita.

Tra i 27 nominati dal CT figurano anche l’ex Lugano Amoura, la stella Mahrez, il terzino dell’YB Hadjam e Luca Zidane, figlio di Zinédine.

La presenza di quest’ultimo resta comunque in dubbio, considerato il serio infortunio rimediato a fine aprile. Inseriti nel Gruppo J, i Fennec dovranno vedersela con Argentina, Giordania e Austria, in quest'ordine.

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