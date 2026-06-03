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In attesa di risvolti nel caso Embolo, la Svizzera si è allenata per la prima volta a San Diego.

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Per Kobel non si tratta della prima volta: «Ero già stato qui nel 2023 col Borussia , ci sono le condizioni ideali per prepararsi».

Nella prima conferenza stampa a tenere banco è però stata la questione sull'attaccante Breel Embolo: «E' un elemento imprescindibile per noi, dentro e fuori dal campo. Speriamo ci possa raggiungere il prima possibile», ha concluso Kobel.

Anche il capo della comunicazione ASF Adrien Arnold si è espresso sulla questione: «Siamo in attesa di sviluppi ma non sappiamo quando arriveranno».