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«Aaarrriiiibbbba Mexico» Questi tifosi messicani sono impazziti di gioia dopo la vittoria

Michael Wegmann

12.6.2026

Questi tifosi messicani sono impazziti di gioia dopo la vittoria nel primo match

Questi tifosi messicani sono impazziti di gioia dopo la vittoria nel primo match

Dopo il 2-0 all'esordio dei Mondiali contro il Sudafrica, l'atmosfera al public viewing di San Diego è davvero elettrizzante. blue News è in mezzo ai messicani esultanti. Più entusiasti di così non si può!

12.06.2026

Dopo il 2-0 all'esordio dei Mondiali contro il Sudafrica, l'atmosfera al public viewing di San Diego è davvero elettrizzante. blue News è in mezzo ai messicani esultanti. Più entusiasti di così non si può!

12.06.2026, 08:07

Il pubblico viewing a Mission Beach a San Diego è gremito per l'esordio ai Mondiali tra Messico e Sudafrica. La fila all'ingresso è ancora lunghissima, anche minuti dopo il fischio d'inizio.

E poiché tra San Diego e la città di confine messicana Tijuana ci sono solo 40 minuti in auto, l'evento è completamente in mano ai messicani.

«Arriba! Ora diventeremo campioni del mondo»

Dopo la netta vittoria per 2-0 di «El Tri», non c'è più modo di fermarli. blue News è nel bel mezzo della «fiesta mexicana». E non sono pochi quelli che, sotto il loro sombrero, sognano già la finale. «Arriba Mexico», grida uno. L'altro: «Ora diventeremo campioni del mondo!»

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