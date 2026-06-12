Questi tifosi messicani sono impazziti di gioia dopo la vittoria nel primo match Dopo il 2-0 all'esordio dei Mondiali contro il Sudafrica, l'atmosfera al public viewing di San Diego è davvero elettrizzante. blue News è in mezzo ai messicani esultanti. Più entusiasti di così non si può! 12.06.2026

Dopo il 2-0 all'esordio dei Mondiali contro il Sudafrica, l'atmosfera al public viewing di San Diego è davvero elettrizzante. blue News è in mezzo ai messicani esultanti. Più entusiasti di così non si può!

Michael Wegmann

Il pubblico viewing a Mission Beach a San Diego è gremito per l'esordio ai Mondiali tra Messico e Sudafrica. La fila all'ingresso è ancora lunghissima, anche minuti dopo il fischio d'inizio.

E poiché tra San Diego e la città di confine messicana Tijuana ci sono solo 40 minuti in auto, l'evento è completamente in mano ai messicani.

«Arriba! Ora diventeremo campioni del mondo»

Dopo la netta vittoria per 2-0 di «El Tri», non c'è più modo di fermarli. blue News è nel bel mezzo della «fiesta mexicana». E non sono pochi quelli che, sotto il loro sombrero, sognano già la finale. «Arriba Mexico», grida uno. L'altro: «Ora diventeremo campioni del mondo!»