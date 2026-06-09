Rodriguez: «La Nazionale può fare un gran Mondiale» 28.05.2026

Ricardo Rodriguez (33 anni) rivela cosa significa per lui andare ai Mondiali senza contratto, che la sua famiglia sarà presente e parla anche di Cristiano Ronaldo e del suo futuro. Anche Francisco, il fratello minore, prende il microfono di blue Sport per qualche domanda.

Michael Wegmann Michael Wegmann

Hai fretta? blue News riassume per te Ricardo Rodriguez giocherà quest'estate la sua quarta Coppa del Mondo e la sua settima fase finale di un grande torneo.

Il fatto che si rechi alla Coppa del Mondo senza un contratto non è l'ideale. Ma non è preoccupato per questo.

Il 33enne parla a blue Sport dei suoi obiettivi con la Nazionale svizzera, dei suoi progetti per il futuro e nomina i suoi principali favoriti. Mostra di più

Ricardo Rodriguez, sta per disputare la sua quarta Coppa del Mondo. Cosa significa per lei?

Molto. Una Coppa del Mondo o un Campionato Europeo sono il momento più importante del calcio per me. Più della Champions League. Con i tre campionati europei, questo sarà il mio settimo torneo finale. E sono sempre stato in forma, ho sempre giocato. Sono molto grato per questo.

Quando sono diventato un calciatore professionista, il mio obiettivo è sempre stato quello di giocare un giorno un Campionato Europeo o una Coppa del Mondo. Ma non avrei mai pensato che ce ne sarebbero stati così tanti. Ci sono tanti grandi calciatori che non sono mai riusciti a giocare una fase finale.

L'«eterno Rodriguez» giocherà quest'estate la sua quarta Coppa del Mondo. zVg

A 41 anni, Cristiano Ronaldo sta per disputare la sua sesta Coppa del Mondo.

Cosa posso dire al riguardo? Ci si può solo togliere il cappello. È incredibile. Un super professionista, è fantastico che possa essere lì.

A 41 anni lei giocherà ancora a calcio?

Non ne ho idea. Chi lo sa? Forse giocherò ancora da qualche parte con i colleghi, solo per divertimento. Ma non faccio piani con tanto anticipo. Non so nemmeno dove giocherò la prossima stagione.

Il suo contratto con il Betis Siviglia sta per scadere. Come ci si sente a volare verso la Coppa del Mondo senza un contratto?

Non è certo facile, visto che non so ancora cosa succederà dopo la Coppa del Mondo. È una cosa che ho in mente. Ma so di poterla affrontare. Conosco già questa situazione dai Campionati Europei del 2024, dove ero anche senza contratto.

È meglio che non si infortuni...

... sì, sarebbe una brutta cosa. Se dovessi infortunarmi seriamente, non sarebbe facile trovare un nuovo club. Ma non mi preoccupo.

Due anni fa mancava poco e lei si sarebbe trasferito al Sion. Le piacerebbe tornare in Svizzera adesso?

Sì, sono 14 anni che gioco all'estero. Ho giocato in Bundesliga, Serie A e LaLiga. Il prossimo passo deve essere valutato attentamente, non solo per me, ma anche per la mia famiglia. Nostro figlio maggiore Santiago compie 5 anni e presto inizierà la scuola.

Ma io stesso sono aperto a tutto. Potrei immaginare di giocare negli Stati Uniti, di rimanere in Spagna o di tornare in Italia. Dubai, Qatar, Giappone: non escludo nulla. Ma per ora è tutto incentrato sulla Coppa del Mondo.

Facendo un confronto tra le quattro squadre che hanno partecipato alla Coppa del Mondo, dove collocherebbe la squadra attuale?

Il mix è molto buono, ci sono molti giocatori esperti e giovani talenti che sono già molto avanti. Possiamo giocare un grande Mondiale. Ma è difficile confrontare le diverse Nazionali. Preferisco non farlo.

Finora avete sempre fallito agli ottavi di finale. Nel 2014 contro l'Argentina, nel 2018 contro la Svezia e nel 2022 contro il Portogallo. Qual è stata la sconfitta più amara?

Sono state tutte amare a modo loro. Contro l'Argentina, Blerim Dzemaili ha colpito il palo al 121° minuto. Alla fine abbiamo perso 1-0 ai tempi supplementari contro una squadra molto forte e dobbiamo essere orgogliosi.

Quattro anni dopo, contro la Svezia, siamo stati più bravi e avremmo dovuto vincere. Per questo mi ha dato più fastidio quella sconfitta.

E l'1 a 6 contro il Portogallo di quattro anni fa?

Il Portogallo era una squadra forte, nettamente favorita e migliore di noi. Da questo punto di vista, la nostra eliminazione è stata giusta. Ma non doveva essere un 1 a 6. È stato molto amaro. Quel giorno non abbiamo certo fatto bene. Praticamente tutto quello che poteva andare storto è andato storto.

Quale ottavo di finale vorrebbe rigiocare?

Tutti e tre. Perché credo che avremmo potuto ottenere di più da ognuno di essi. Ogni eliminazione è stata amara.

Riuscirete finalmente a sconfiggere la maledizione degli ottavi di finale?

Daremo il massimo. Vedremo se riusciremo ad andare oltre gli ottavi di finale. Certo, è il nostro obiettivo.

Sognate i quarti di finale?

No. Sogno la finale, la finale! Ma credo che ogni calciatore che gioca in un Mondiale lo faccia.

Santiago, suo figlio maggiore, ha quattro anni e mezzo. Questo sarà il primo Mondiale in cui la vedrà in campo. Quanto è bello che ora lui la guardi dagli spalti?

È molto bello che la mia famiglia sia negli Stati Uniti e che Nicole e i ragazzi mi guardino. Cruz non si rende ancora conto di nulla. E anche Santiago non si rende conto dell'importanza della Coppa del Mondo. Ma ora capisce che il mio lavoro è quello di essere un calciatore professionista, che gioco a calcio quando non sono a casa.

Ricardo Rodriguez con i suoi figli al Real Betis. Instagram / @rrodriguez.68

Il piccolo Cruz compirà due anni il 14 luglio. È il giorno della prima semifinale della Coppa del Mondo.

Non lo sapevo. (Sorride). È nato il giorno della finale del Campionato Europeo. Quindi ora è una semifinale. Sarebbe bello se potessimo essere ancora lì il giorno del suo compleanno.

Chi sono i principali favoriti per lei?

Se dovessi fare due nomi, sarebbero Francia e Portogallo.

Suo padre è spagnolo. Che mi dice degli spagnoli?

Anche loro sono un'ottima squadra, ma Francia e Portogallo le valuterei un po' più in alto.