Cristiano Ronaldo non ha lasciato il segno nella sfida contro la Repubblica Democratica del Congo KEYSTONE

Cristiano Ronaldo ha vinto numerosi titoli e battuto molti record nel corso della sua lunga carriera. Nella sua prima partita ai Mondiali ne aggiunge un altro degno di nota.

DPA dpa

La superstar del calcio Cristiano Ronaldo ha conquistato un altro record – semplicemente perché è anziano.

A 41 anni e 132 giorni, il portoghese è, dal fischio d’inizio della partita dei Mondiali a mezzogiorno (ora locale) a Houston, il giocatore di campo più anziano ad aver mai fatto parte della formazione titolare in una fase finale della FIFA, come calcolato dal fornitore di dati Opta.

Il pluripremiato calciatore dell’anno ha ricoperto come di consueto il ruolo di attaccante nella nazionale portoghese, che figura tra le favorite per il titolo, nella partita contro la Repubblica Democratica del Congo.

All’esordio, però, il gruppo di stelle portoghesi non convince: la partita finisce 1-1. Lo stesso CR7 non riesce a trovare il ritmo giusto e crea ben pochi pericoli.

Ciò potrebbe risultare ancora più doloroso, dato che il giorno prima il suo eterno rivale Lionel Messi ha offerto una grande prestazione, guidando l’Argentina con una tripletta alla vittoria per 3-0 sull’Algeria.

Il 24 giugno Lionel Messi compirà 39 anni. Per battere il «record di età» di Ronaldo, dovrebbe quindi partecipare a un altro Mondiale e sperare che il portoghese non faccia lo stesso. Tuttavia, questo non dovrebbe certo essere uno stimolo per Messi…