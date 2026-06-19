Manzambi: «È incredibile, credo che stanotte non riuscirò a dormire» «È incredibile» «Sto provando delle emozioni bellissime, ha detto il 20enne dManzambi, quando entri dalla panchina sai che devi dare tutto, quindi segnare due gol è davvero fantastico». 19.06.2026

Per 71 minuti la Svizzera fatica a trovare soluzioni. Poi entrano Johan Manzambi e Ruben Vargas, e la partita contro la Bosnia cambia completamente volto. La prova dei due attaccanti rossocrociati non è passata inosservata nemmeno all’estero.

Tobias Benz Tobias Benz

Hai fretta? blue News riassume per te La Svizzera fatica per gran parte della partita contro la Bosnia, poi l’ingresso di Johan Manzambi e Ruben Vargas cambia completamente l’andamento dell’incontro.

Con i suoi due gol, Manzambi attira l’attenzione di grandi ex campioni come Bastian Schweinsteiger, Thomas Müller e Mats Hummels.

Müller arriva a suggerire che il Bayern Monaco dovrebbe seguirlo da vicino, mentre Hummels lo accosterebbe volentieri anche al Borussia Dortmund.

Il valore del giovane attaccante del Friburgo è già salito fino a circa 50 milioni di euro.

Anche Vargas viene elogiato da commentatori internazionali come Juan Mata, Patrick Vieira e Troy Deeney. Mostra di più

«Ricordatevi questo nome!».

Bastian Schweinsteiger, leggenda del calcio tedesco, si esalta su X dopo lo show di Johan Manzambi contro la Bosnia.

Il campione del mondo 2014, che già in primavera si era dichiarato grande estimatore del talento della Nazionale svizzera, dopo la doppietta del giovane rossocrociato si mostra ancora più entusiasta: «A volte bastano pochi minuti per decidere una partita. Johan Manzambi entra al 72’, segna due gol e provoca anche un cartellino rosso».

Sometimes you only need a few minutes to change a game. Johan Manzambi comes on in the 72nd, scores twice and forces a red card along the way. Two goals off the bench in a 4:1 win. Remember the name. #SUIBIH — Bastian Schweinsteiger (@BSchweinsteiger) June 18, 2026

Anche il suo ex compagno nella Germania Thomas Müller è rimasto impressionato dal 20enne della Nazionale rossocrociata.

«Si percepisce la sua flessibilità. Si percepisce la sua spensieratezza. Allo stesso tempo, nelle sue azioni si vede una certa maturità nelle decisioni e nell’etica del lavoro», ha spiegato il 36enne negli studi televisivi di Magenta.

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Insieme a Mats Hummels, Müller non ha nascosto il proprio entusiasmo.

«Manzambi è nel complesso un ottimo giocatore. Lo abbiamo nei nostri radar da tempo. Durante l’anno giochiamo sempre anche a Kickbase, una sorta di fantacalcio. Nella prima parte della stagione lo avevo nella mia squadra e mi ha portato parecchi punti», ha raccontato sorridendo il dieci volte marcatore ai Mondiali, indicando poi Hummels: «Dopo me lo ha soffiato lui!».

Müller ha poi rivelato dove gli piacerebbe vedere giocare lo svizzero in futuro. «Per me è uno di quei giocatori – e adesso possiamo anche farci un titolo – che il Bayern Monaco dovrebbe osservare con grande attenzione».

«Oppure il Borussia Dortmund!», ha aggiunto subito Hummels, sintetizzando così il braccio di ferro che sembra destinato ad aprirsi tra i grandi club per il gioiello della Nazionale.

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Chi lo vorrà, dovrà sborsare parecchio

Il 20enne, legato al Friburgo da un contratto fino a giugno 2030, viene attualmente valutato circa 50 milioni di euro.

Secondo Transfermarkt, si tratta di un aumento di valore superiore al 600% rispetto all’anno precedente, quando la sua quotazione era di poco inferiore agli 8 milioni.

Una cifra che, dopo prestazioni di questo tipo, potrebbe salire ancora.

Già prima del torneo, il quotidiano sportivo francese L’Équipe aveva indicato Manzambi come uno dei cinque giovani potenzialmente in grado di diventare una delle sorprese della competizione.

Juan Mata su Vargas: «Che prestazione!»

Anche sulla rete britannica ITV, i jolly scelti da Murat Yakin sono stati celebrati dopo la partita contro la Bosnia.

«Manzambi è stato il protagonista quando è entrato. Ha cambiato completamente il ritmo e l’inerzia della partita, portando qualità. La sua conclusione è di primissimo livello. Impressionante», ha analizzato un entusiasta Patrick Vieira.

La leggenda del centrocampo francese ha applaudito insieme all’ex fantasista spagnolo Juan Mata, che ha voluto sottolineare anche l’impatto di Vargas: «Che prestazione la sua. È entrato e ha subito lasciato il segno sulla partita. A volte gli esterni restano troppo lontani dal pallone e finiscono quasi per osservare il gioco. Lui invece fa tutto alla perfezione. Sul gol sa già esattamente dove piazzare il pallone ancora prima di riceverlo».

La mentalità dei due subentrati svizzeri ha colpito anche l’emittente americana CBS.

«Entrano due giocatori dalla panchina, entrambi con la stessa convinzione: «Sono io quello che adesso va a vincere la partita»», ha sottolineato l’ex giocatore di Premier League Troy Deeney.

"So many expectations around this kid... One of the biggest Swiss talents that they have."@IFTVMarco celebrates Johan Manzambi after his two goals for Switzerland 🇨🇭 pic.twitter.com/VPWFoih5OE — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) June 18, 2026

«Manzambi è uno dei più grandi talenti svizzeri. Ma anche Vargas: non riceverà lo stesso amore mediatico di Manzambi, ma accidenti se ha giocato bene. Questa è esattamente la Svizzera che aspettavamo», ha commentato con entusiasmo l’esperto di calcio statunitense Marco Messina.