La Nazionale svizzera festeggerà anche ai Mondiali? Keystone

Lo si vede nell'hockey su ghiaccio, e ora anche il calcio segue l'esempio. Ai Mondiali di quest'anno ogni squadra ha il proprio inno da gol. E quale canzone ha scelto la Nazionale?

Patrick Lämmle Patrick Lämmle

Oggi alle 21h00, ora svizzera, la Nazionale inizia la sua avventura ai Mondiali. Contro il Qatar, qualsiasi risultato diverso da una vittoria sarebbe una delusione, temperature superiori ai 30 gradi a parte. E per vincere, come si sa, servono i gol - o almeno uno.

Se la Nazionale adempirà al proprio dovere, i tifosi potranno quindi ascoltare almeno una volta l'inno svizzero dei gol. Infatti, ai Mondiali di quest'anno negli Stati Uniti, in Messico e in Canada, ogni squadra ha potuto scegliere una canzone il cui ritornello viene riprodotto dopo una rete. Già nota da tempo nell'hockey su ghiaccio, questa è una novità per i Mondiali di calcio.

La Nazionale svizzera ha scelto «Freed from Desire» della cantante italiana Gala. Si spera quindi che l'Italia contribuisca comunque alla colonna sonora dei Mondiali di quest'anno, perché ciò significherebbe che la selezione elvetica sta facendo un buon lavoro. Ecco come suona il ritornello che vorremmo ascoltare il più spesso possibile.

Una buona scelta? O avresti preferito un'altra canzone?

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