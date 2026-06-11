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Verso i Mondiali Senderos-Manzambi, un'amicizia nata da una foto: «Mi aiuta a migliorare»

Jan Arnet

11.6.2026

Philippe Senderos con Johan Manzambi.
Philippe Senderos con Johan Manzambi.
zVg

Philippe Senderos e Johan Manzambi sono stati immortalati insieme in una foto: una cosa, fin qui, poco spettacolare. Ciò che ha di curioso quell'immagine è che all'epoca dello scatto Manzambi era solo un bambino. Oggi i due hanno un rapporto speciale e il calciatore del Friburgo apprezza molto i consigli che riceve dall'ex difensore dell'Arsenal.

Redazione blue Sport

11.06.2026, 11:23

A metà degli anni Duemila, in un parcheggio di Ginevra, Philippe Senderos - allora difensore dell'Arsenal - teneva in braccio un bambino.

All'epoca non poteva ancora sapere che quel piccolo, un giorno, avrebbe intrapreso una grande carriera nel calcio: si trattava di Johan Manzambi.

Riconoscete il bambino?. Quando Senderos teneva in braccio una stella dell'attuale Nazionale

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«Questa foto è stata scattata nel parcheggio dell'accademia del Servette, dove mi trovavo in visita. Credo che l'abbia scattata sua madre e che lui me l'abbia mandata qualche anno fa», ha raccontato Senderos nel novembre 2025, quando blue Sport gli ha chiesto informazioni su quel leggendario scatto.

«Johan è un ragazzo fantastico, con un carattere d'oro».

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KEYSTONE

Senderos era il responsabile dell'area sportiva del Servette quando, qualche anno fa, Manzambi è entrato a far parte dell'accademia ginevrina.

«Sono molto orgoglioso quando ti guardo giocare. Ti auguro il meglio, sono sempre al tuo fianco», ha detto l'ex centrale dell'Arsenal rivolgendosi direttamente al 20enne.

Durante una visita di blue Sport a Friburgo, Manzambi ha risposto: «Mi fa piacere sentirlo. Ha visto la mia crescita quando ero al Servette. Spero davvero di poter continuare così».

I due hanno un buon rapporto e sono sempre in contatto. «Vuole che io migliori sempre di più. Posso scrivergli in qualsiasi momento e lui mi aiuta a crescere. Questo mi rende molto felice».

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