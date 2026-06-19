Murat Yakin porta alla vittoria la squadra contro la Bosnia. Keystone

Contro il Qatar Murat Yakin aveva sbagliato i cambi. Contro la Bosnia, invece, il commissario tecnico della Nazionale azzecca le mosse dalla panchina. «Sono contento che abbia funzionato», dice.

Jan Arnet, Los Angeles Jan Arnet

Hai fretta? blue News riassume per te La Svizzera vince la sua seconda partita dei Mondiali contro la Bosnia per 4-1 ed è sulla buona strada per la fase a eliminazione diretta.

Dopo le tanto discusse decisioni sui cambi contro il Qatar, Murat Yakin porta a casa la vittoria nella seconda partita proprio grazie alle sostituzioni.

«Avremmo potuto effettuare i cambi anche prima, ma ci vuole anche pazienza. Sono contento che abbia funzionato», afferma l’allenatore della Nazionale dopo la partita. Mostra di più

A poco meno di 17 ore dal calcio d’inizio a Los Angeles, Murat Yakin si era mostrato autocritico ripensando all’esordio mondiale contro il Qatar.

Inserire i giovani con il risultato ancora in bilico, aveva ammesso, era stato un errore: prima devono ancora maturare esperienza sul grande palcoscenico.

Yakin non ha fatto nomi, ma il riferimento sembrava evidente anche a Johan Manzambi, il più giovane della rosa svizzera.

Contro la Bosnia, però, è proprio il 20enne a trasformarsi nell’uomo decisivo.

Prima libera la Svizzera segnando l’1-0 al 74’, poi nel finale chiude definitivamente i conti con il gol del 3-0.

Questo, però, non significa che Manzambi sia ormai diventato intoccabile nell’undici titolare.

«Oggi non posso garantire chi giocherà la prossima partita. Dipende sempre anche dall’avversario», ha spiegato Murat Yakin in conferenza stampa dopo l’incontro.

«Johan ha grandi qualità calcistiche. Quello che ancora gli manca un po’ è la disciplina tattica in campo. Ma partite come questa servono proprio per mettersi in mostra, e lui lo ha fatto».

Fonte preferita Ora puoi impostare blue News come tua fonte di notizie preferita su Google. Clicca sul pulsante, seleziona la casella accanto a blue News – fatto! Imposta qui →

Per Vargas è stata «una scelta tattica»

Anche il secondo jolly di Yakin ha lasciato il segno. Ruben Vargas, solitamente titolare, entra come Manzambi solo al 72’, ma poi illumina la partita con un gol e un assist.

Dopo alcune prestazioni non sempre convincenti con la maglia della Nazionale, Vargas aveva forse bisogno di partire una volta dalla panchina? «Assolutamente no», risponde Yakin.

Mondiali di calcio 2026 I Mondiali si svolgono dall'11 giugno al 19 luglio in Messico, Canada e Stati Uniti. 48 nazioni si contendono l'ambito titolo di campione del mondo. blue News è presente sul posto per fornirvi le ultime notizie, i retroscena, tutti i gol e i risultati. KEYSTONE

«È stata una scelta tattica. Ruben aveva già giocato bene contro il Qatar, ma contro la Bosnia volevamo concedere il meno possibile dietro. Avrei potuto inserirlo anche all’intervallo o al 60’, ma eravamo dentro la partita e per questo ho aspettato. Penso di averlo mandato in campo esattamente al momento giusto».

Il tocco giusto dopo l’autocritica

Yakin sembra sollevato per aver potuto dimostrare di non aver perso il suo fiuto nei cambi.

«Sono cose che si percepiscono», dice quando gli viene chiesto del momento scelto per le sostituzioni.

«Quando la squadra gira bene, non bisogna cambiare troppo. Avremmo potuto farlo anche prima, ma serve anche pazienza. Sono contento che abbia funzionato».

Su Granit Xhaka, capace di zittire i critici con una prestazione eccellente, Yakin aggiunge: «Era importante che riuscisse a isolarsi e a portare la sua energia in campo. Ho parlato con lui degli articoli negativi, ma dopo dieci minuti la questione era già chiusa. È riuscito subito a riportare l’attenzione sul campo».