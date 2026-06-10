È scattata la Coppa del Mondo di calcio in Messico, Canada e Stati Uniti. Segui il nostro live ticker per non perderti notizie, risultati, retroscena e aggiornamenti dal torneo.
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Sorpresa nel gruppo D! Turchia sconfitta e eliminata
Il Paraguay si è imposto per 1-0.
La formazione di Montella è stata colpita dopo 63" di partita dal preciso tiro dalla distanza di Galarza, ma ha poi dominato il resto dell'incontro.
Le accelerazioni di Yildiz, unico veramente pericoloso dei suoi, non sono però bastate per trovare la rete.
La sfida è stata contraddistinta nel finale del primo tempo dall'espulsione di Almiron, primo a ricevere un rosso per essersi coperto la bocca.
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Prima Cunha, poi due volte Vinicius: il Brasile sconfigge Haiti
Pur senza incantare, il Brasile si è imposto per 3-0 su Haiti grazie alla doppietta di Cunha e la rete di Vinicius.
I verdeoro restano così appaiati al Marocco in vetta la Gruppo C.
Delcroix e compagni hanno approcciato bene la sfida costringendo i sudamericani a finire spesso in fuorigioco, ma sono poi crollati una volta incassata la prima rete, causata da una carambola innescata dallo sfortunato intervento dello stesso difensore bianconero.
Prima e dopo i gol decisivi, il Brasile si è pure visto annullare due reti a causa delle posizioni irregolari di Raphinha e del giovane Endrick.
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Al Marocco basta una fiammata al 2', Scozia al tappeto
Dopo il pareggio con il Brasile all’esordio, il Marocco ha trovato la sua prima vittoria nei Mondiali nordamericani ed ora ha già più di un piede nei sedicesimi di finale.
A Boston, ai nordafricani è bastata la fiammata iniziale di Ismael Saibari per superare la Scozia 1-0. Superato il primo giro di orologio da pochi secondi, l’attaccante del PSV, che è vicino al passaggio al Bayern Monaco, ha sbloccato il punteggio al primo tiro in porta, un potente diagonale su cui il malcapitato Gunn nulla ha potuto.
Da lì in poi la partita è stata piuttosto chiusa e la Scozia è andata vicina al pari solo con McTominay all'85.
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Gli Stati Uniti battono anche l'Australia e passano ai sedicesimi
Agli Stati Uniti sono bastate due partite per qualificarsi per la fase ad eliminazione diretta.
Gli americani hanno conquistato la seconda vittoria in due incontri battendo 2-0 l’Australia a Seattle e si sono portati da soli in testa al Gruppo D con 6 punti, staccando così il biglietto per i sedicesimi.
Nonostante l’assenza di Christian Pulisic, gli USA sono partiti forte e hanno subito messo sotto pressione l’Australia, capitolata dopo appena 11’ a causa di un goffo autogol di Burgess.
Il gol che ha di fatto chiuso il match già al 43' l'ha invece messo a segno Freeman con un colpo di testa.
La Nazionale statunitense non vinceva due partite consecutive in un Mondiale dal 1930, anno in cui si era spinta fino alle semifinali (ma con una formula che prevedeva molte meno compagini rispetto ad oggi).
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Rachel Rinast è la prima commentatrice donna dei mondiali maschili alla SRF
Rachel Rinast (34 anni) è al settimo cielo, come scrive il «Blick». L'ex calciatrice della nazionale svizzera e commentatrice della SRF ha sposato il suo compagno Arvid Schenk lo scorso fine settimana.
«Moin, Amoour! We said yes», ha scritto su Instagram a corredo di una serie di foto del matrimonio celebrato a Lubecca, in Germania.
D'altra parte, come sottolinea il tabloid svizzero tedesco, gli sposi non hanno avuto molto tempo per godersi la felicità. Infatti la difensore del St. Pauli si trova ad affrontare un altro incarico storico.
Dopo che l'anno scorso è diventata la prima donna a commentare le partite di calcio per la SRF durante il Campionato Europeo Femminile, quest'anno sarà la prima donna a commentare le partite dei Mondiali maschili.
Il 27 giugno commenterà quindi la prima delle sue sette partite: Egitto contro Iran. Avrà così un po' di tempo per la luna di miele, che trascorrerà in Sicilia.
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«Tutti hanno sentito l'osso spezzarsi»: la festa del Canada rovinata dall'infortunio di Koné
È stata una serata storica per il Canada, che a Vancouver ha battuto il Qatar 6-0 conquistando la prima vittoria ai Mondiali.
La festa è però stata macchiata dal grave infortunio di Ismaël Koné. Nel secondo tempo, a risultato ormai deciso, il centrocampista del Sassuolo è stato colpito da dietro da Assim Madibo ed è uscito in barella.
Secondo gli aggiornamenti diffusi da Fabrizio Romano, avrebbe riportato la frattura di tibia e perone. Ricoverato in ospedale e assistito dalla madre Suzanne, Koné dovrà essere operato e rischia quattro o cinque mesi di stop.
Madibo è stato espulso, secondo cartellino rosso per il Qatar dopo quello mostrato a Homam Ahmed nel primo tempo. «L’azione è avvenuta davanti alla nostra panchina: tutti hanno sentito l’osso spezzarsi», ha raccontato il ct dei canadesi Jesse Marsch.
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Svizzera-Bosnia è stata una partita da record
Per un'ora abbondante di gioco, la gara fra Svizzera e Bosnia è rimasta bloccata sullo 0-0.
Poi però, dopo il vantaggio trovato da Manzambi al 74', la partita si è stappata. Un gol dopo l'altro, fino al 4-1 finale.
Come rilevato da Opta, si è trattato della prima partita nella storia della Coppa del Mondo in cui sono stati segnati cinque gol tutti arrivati dopo il 70° minuto.
Ma non è l'unico primato raggiunto dalla sfida di ieri.
Con tre gol segnati da subentrati per gli svizzeri e uno per i bosniaci, è diventata appena la seconda partita nella storia dei Mondiali con almeno quattro reti realizzate da giocatori entrati dalla panchina, dopo Ungheria-El Salvador del 1982, quando furono cinque.
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Thomas Müller elogia Manzambi
In Germania, il nome di Johan Manzambi non è nuovo, dopo una stagione in cui si è messo in luce con la maglia del Friburgo.
Thomas Müller seguiva da tempo il nazionale svizzero, e ora ha consigliato al suo vecchio club, il Bayern Monaco, di tenerlo d’occhio.
«È un buon giocatore nel complesso. Lo abbiamo nella lista da tempo», ha dichiarato Müller nelle vesti di opinionista televisivo per Magenta.
«Per me è uno di quei giocatori – e adesso possiamo farne un titolo – che anche il Bayern dovrebbe seguire», ha aggiunto parlando del centrocampista classe 2005.
Manzambi è entrato in campo al 72’ nella vittoria per 4-1 della Svizzera e due minuti più tardi ha firmato l’1-0. Al 90’ il ventenne ha poi trovato anche la rete del 3-0.
«Si percepisce la sua flessibilità. Si vede anche questa sua spensieratezza. Allo stesso tempo, nelle sue giocate emerge già una certa maturità, nel modo in cui prende le decisioni e nell’etica del lavoro», ha spiegato Müller.
«Ora gioca nel Friburgo, in una squadra in cui si lavora davvero duro. Trovo che la sua crescita sia molto, molto buona».
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Il Messico è ai sedicesimi
È arrivato il primo verdetto di questa fase a gironi dei Mondiali nordamericani: il Messico è qualificato ai sedicesimi di finale.
I padroni di casa hanno infatti sconfitto la Corea del Sud per 1-0, al termine di una partita tutt'altro che esaltante, restano a punteggio pieno e sono così già sicuri del primo posto nel Gruppo A.
La sfida si è decisa al 50', dopo un errore grossolano dei sudcoreani.
Il portiere Kim è scattato verso il pallone nella sua area di rigore e lo ha bloccato al volo. Nell'atterraggio, però, si è scontrato con un compagno di squadra e il pallone gli è sfuggito dalle mani. Sul pallone vagante è arrivato prima di tutti Luis Romo, che ha spinto in rete firmando l'1-0.
Nel finale Rangel ha invece effettuato un doppio intervento decisivo.
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Il Canada centra la sua prima vittoria ai Mondiali
I nordamericani travolgono il Qatar per 6-0, approfittando anche della doppia superiorità numerica.
Larin sblocca il match, poi sale in cattedra David con una tripletta; a segno anche Saliba, subentrato all'infortunato Koné. La gioia per la storica serata è però gelata dal grave infortunio occorso al regista canadese, uscito in barella dopo un duro scontro di gioco.
Grazie a questo successo, la squadra di Marsch balza in testa al Gruppo B: basterà un pareggio contro la Svizzera per chiudere il girone al primo posto.
Il Qatar si giocherà tutto contro la Bosnia-Erzegovina per il terzo posto, che potrebbe comunque valere la qualificazione.
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La Svizzera batte la Bosnia per 4 a 1
La Svizzera cala il poker a Los Angeles: travolta la Bosnia 4-1 con la svolta dalla panchina. Yakin sale a 4 punti nel Gruppo B, ipoteca i sedicesimi e mette nel mirino il Canada per il primato del girone.
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Wahi può entrare in Canada
L'attaccante Elye Wahi ha ricevuto il visto per entrare in Canada. In un primo momento le autorità canadesi avevano negato all'ivoriano il permesso d'entrata, probabilmente per via dell'indagine per frode sportiva pendente nei suoi confronti.
La sua Costa d'Avorio sarà impegnata a Toronto contro la Germania sabato 20 alle 22.
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Cechia e Sudafrica si annullano e rimandano il verdetto
Pari che rimanda i verdetti. Cechia e Sudafrica si annullano (1-1) e ora si giocano tutto nell'ultima giornata.
Il match si sblocca subito: al sesto Sadilek firma il vantaggio ceco sfruttando una grave disattenzione difensiva.
La Cechia gestisce con ordine, ma nella ripresa il Sudafrica alza il baricentro e preme con costanza.
Gli sforzi africani vengono premiati all'83esimo, quando Mokoena trasforma il rigore del definitivo 1-1.
Con Messico e Corea del Sud a quota tre punti, questo pareggio lascia entrambe le squadre in bilico: per qualificarsi, la vittoria nel turno finale diventa un obbligo assoluto.
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L'allenatore della Nati fa autocritica
Dopo il deludente 1-1 contro il Qatar all’esordio ai Mondiali, la Svizzera si trova sotto pressione in vista della seconda partita del girone contro la Bosnia. Murat Yakin si aspetta una partita molto combattuta, ma rimane fiducioso.
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Negato il visto per il Canada all'ivoriano Elye Wahi
All’ivoriano Elye Wahi, proprio come capitato al ghanese Thomas Partey in precedenza, è stato negato l’ingresso in Canada.
Le ragioni sono probabilmente da ricondurre al fatto che il 23enne risulta indagato dalla procura di Marsiglia per frode sportiva. La Costa d’Avorio sarà impegnata contro la Germania il 20 giugno a Toronto.
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Murat Yakin ha l'influenza?
Proprio alla vigilia della decisiva partita del girone dei Mondiali contro la Bosnia, le condizioni di salute di Murat Yakin stanno creando inquietudine nel campo svizzero. Secondo quanto riporta il «Blick», l’allenatore della Nazionale presenterebbe sintomi simil-influenzali.
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Il web impazzisce per il portiere della Nigeria
Anche se la Nigeria non si è qualificato per il Mondiale in corso, negli ultimi giorni il portiere della sua nazionale ha acquisito una notevole popolarità... e non per le sue doti sportive.
Dopo la serie di amichevoli che si sono giocate tra la fine di maggio e giugno, Maduka Okoye è passato da 250'00 a più di 750'000 follower di Instagram, come scrive «Udine Today».
E questo perché il calciatore africano, nato e cresciuto in Germania, che milita nell'Udinese, è diventato virale per la sua bellezza e il suo fisico scolpito grazie a diverse pagine sui social media.
I commenti degli utenti, o meglio delle utenti, sotto le sue foto si sprecano.
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Ecco perché non sarebbe affatto male se la Nati non riuscisse ad arrivare prima nel girone
Dopo il passo falso all'esordio contro il Qatar, la Svizzera è già sotto pressione. Contro la Bosnia, la squadra di Murat Yakin ha bisogno di una vittoria se vuole continuare a puntare al primo posto nel girone.
Eppure, molti tifosi rossocrociati non vedrebbero di cattivo occhio una qualificazione agli ottavi da secondi del gruppo.
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Un altro record per Ronaldo
Cristiano Ronaldo ha vinto numerosi titoli e battuto molti record nel corso della sua lunga carriera. Nella sua prima partita ai Mondiali ne aggiunge un altro degno di nota.
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La Colombia sconfigge l'Uzbekistan 3 a 1
Il primo turno della fase a gironi del Mondiale nordamericano è andato agli archivi con la vittoria per 3-1 della Colombia sul debuttante Uzbekistan.
Il grande protagonista della sfida è stato Luis Diaz, autore di un illuminante assist per Munoz e poi di una rete.
Tra i primi due punti sudamericani gli uomini di Fabio Cannavaro avevano invece trovato il momentaneo pareggio con il primo storico gol ai Mondiali firmato da Fayzullayev.
In classifica i Cafeteros mettono così subito grande pressione al Portogallo, fermato sul pareggio dalla Repubblica Democratica del Congo.
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Il Ghana passa in extremis contro il Panama
Grazie a un gol all’ultimo minuto di Yirenkyi il Ghana ha battuto Panama 1-0 nel debutto Mondiale e può continuare a coltivare il sogno di tornare a superare una fase a gironi anche se probabilmente ci vorrà ancora un risultato utile contro Inghilterra e Croazia.
A Toronto la compagine centroamericana si è fatta preferire nel primo tempo, ma ha ceduto alla distanza dando l'idea di accontentarsi di quello che sarebbe stato il primo storico punto ad un Mondiale, alla seconda partecipazione.
E invece il centrocampista del Nordsjaelland al 95' ha trovato sotto porta la zampata vincente.
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L'Inghilterra ne segna quattro ad una buona Croazia
Il fuoriclasse Harry Kane ha regalato all’Inghilterra un inizio perfetto nella corsa al titolo mondiale, segnando un’altra pietra miliare della sua carriera.
Il capitano, autore di una doppietta, è stato il protagonista decisivo nella vittoria per 4-2 (2-2), nella prima partita del girone contro la Croazia.
Il mandato dalla patria ai Three Lions è chiaro: a 60 anni dall’unico trionfo ottenuto finora, è ora di conquistare il secondo titolo mondiale.
Allo stadio di Dallas, Kane ha segnato con un rigore al secondo tentativo (12’) e con un potente colpo di testa (42’).
Jude Bellingham (48') e Marcus Rashford (85') hanno segnato gli altri gol per i co-favoriti del torneo.
Per la Croazia, Martin Baturina (36') e Petar Musa (45'+5) sono riusciti a pareggiare due volte nel corso del primo tempo.
Da notare che a causare il rigore che ha portato al primo gol di Kane è stato proprio l’eccezionale Luka Modric.
Il quarantenne, nell’area di rigore, nel tentativo di liberare la palla, prima non ha visto Noni Madueke che stava arrivando in corsa e poi lo ha chiaramente colpito alla gamba.
Per il Pallone d'oro è stato un inizio crudele del suo quinto Mondiale: dopo nemmeno un’ora, Modric, praticamente inefficace, è stato sostituito.
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Il Portogallo non va oltre il pareggio contro l'RD Congo
Nel giorno che ha aperto ufficialmente il suo sesto Mondiale, rendendolo il quarto giocatore più anziano di sempre a calcare questo palcoscenico, CR7 ha steccato.
Come tutto il Portogallo, del resto: grandi favoriti del Gruppo K, gli uomini di Martinez non sono andati oltre un deludente 1-1 con l'RD Congo.
Subito avanti con l'incornata di Joao Neves, i lusitani hanno proposto una manovra troppo lenta e prevedibile per far male ai Leopardi, che con il passare dei minuti sono usciti dal guscio.
Dopo il colpo di testa di Wissa, Bakambu ha perfino sfiorato il colpo grosso, venendo però fermato dal palo.
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Miro Muheim non sarà in campo contro la Bosnia
Miro Muheim salterà la partita con la Bosnia a causa di un leggero infortunio a un polpaccio, del quale non si hanno ancora i dettagli.
Tuttavia, oggi l’ex San Gallo ha comunque svolto una sessione di allenamento individuale.
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Commentatore turco rimandato a casa per aver commesso un grave errore in diretta
Per il commentatore turco Murat Ekrem Çimen, i Mondiali sono già finiti dopo pochi giorni.
Çimen ha commesso un errore grave durante la partita tra Iran e Nuova Zelanda nella notte tra domenica e lunedì: ha confuso le due squadre, con tutte le conseguenze del caso.
L’emittente statale TRT ha sospeso il commentatore e lo ha confermato in una dichiarazione pubblica. Çimen ha commentato i primi quattro minuti di gioco credendo che la squadra in bianco fosse la Nuova Zelanda e quella con le maglie scure l’Iran. In realtà era esattamente il contrario. Solo quando, al quarto minuto, le telecamere hanno inquadrato il capitano iraniano Mehdi Taremi, si è accorto dell’errore e si è corretto.
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Ecco alcuni dei «nepo baby» del calcio mondiale
Alcuni nomi sulle maglie dei calciatori stanno attirando particolare attenzione. Infatti diversi figli di ex campioni del calcio sono sotto i riflettori.
Come scrive «Stern», ad esempio è stato Luca Zidane a difendere la porta dell'Algeria nella partita contro l'Argentina. Si tratta del figlio della leggenda del calcio francese Zinédine Zidane, campione del mondo nel 1998. Luca ha debuttato con il Paese nordafricano perché i suoi nonni paterni sono algerini.
Oppure Timothy Weah fa parte della nazionale statunitense. Suo padre, George Weah, è stato nominato miglior giocatore FIFA nel 1995 e ha vinto il Pallone d'Oro. Con il Paris Saint-Germain ha vinto la Ligue 1 e la Copa del Rey, e con il Milan ben due volte lo scudetto.
Mentre per la Francia, scrive il settimanale tedesco, gioca Marcus Thuram, il figlio di Lilian Thuram, vincitore del Mondiale del 1998 e dell'Europeo del 2000. Con 142 presenze in nazionale, è stato a lungo il detentore record di presenze con la maglia francese.
Un altro esempio è Leroy Sané, che veste la maglia della nazionale tedesca, ed è figlio di Souleymane Sané, che ha giocato in Bundesliga negli anni '90 ed è stato nella nazionale senegalese.
Giuliano Simeone è stato convocato nella nazionale argentina. Suo padre, Diego Simeone, ha partecipato a tre Mondiali ed è allenatore dell'Atlético Madrid dal 2011, con cui ha vinto otto titoli.
Per gli Stati Uniti, si legge su «Stern», c'è anche Sebastian Berhalter in squadra. Suo padre, Gregg Berhalter, è stato anche lui in nazionale e ha giocato in Germania con squadre come il TSV 1860 Monaco. Dal 2018 al 2024 ha allenato lui stesso la nazionale statunitense, guidandola agli ottavi di finale dei Mondiali del 2022.
Infine, anche se il suo nome inganna, anche l'attaccante ghanese Jordan Ayew ha ereditato il talento calcistico del padre, Abédi Pelé. Quest'ultimo è considerato uno dei migliori giocatori nella storia del calcio ghanese.
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I pronostici più curiosi del Mondiale arrivano da un branco di leoni.
In un santuario del Regno Unito, alcuni felini salvati dall'Ucraina hanno «predetto» le partite dell'Inghilterra scegliendo tra scatole decorate con le bandiere delle avversarie del girone.
Come riferisce «Euronews», le leonesse Amani e Lira vedono i Tre Leoni favoriti contro la Croazia, così come Rori contro il Ghana. Più pessimista invece Vanda, che ha scelto Panama come vincitrice dell'ultima sfida della fase a gironi.
Un gioco dei guardiani del santuario che sta già divertendo i tifosi inglesi. Harry Kane e compagni debuttano ai Mondiali questa sera alle 22h00.
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L'Austria supera la Giordania
Buona la prima per l'Austria, che ha battuto per 3-1 la Giordania. I mediorientali non hanno però reso la vita facile alla squadra di Rangnick, al suo ritorno a un Mondiale dopo 28 anni.
All'1-0 realizzato da Schmid al 20esimo con una bella conclusione dalla distanza ha risposto Olwan al 50esimo, trovando il primo storico gol per la sua Nazionale in una rassegna iridata.
Dopo una rete annullata ad Arnautovic al 67esimo, gli austriaci si sono riportati avanti grazie all'autorete di Al Arab al 76esimo.
Negli ultimi scampoli di partita, al 102esimo, il recordman ha arrotondato il punteggio su rigore.
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Messi trascina l'Argentina e aggancia il record di Klose
Nel debutto della sua Argentina Lionel Messi non si è accontentato di essere il primo della storia a scendere in campo per un sesto Mondiale, ma ha pure eguagliato il record di reti nella competizione.
La Pulce ha infatti trascinato l'Albiceleste alla vittoria per 3-0 sull'Algeria di Petkovic e Morandi con una tripletta che lo fa salire a quota 16 gol in Coppa del Mondo, gli stessi di Klose.
I nordafricani non hanno certo sfigurato, ma hanno pagato le imprecisioni di Luca Zidane tra i pali, colpevole sulle prime due reti di Messi.
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La Norvegia non lascia scampo all'Iraq
Haaland è sbarcato al Mondiale con una doppietta che ha lanciato la Norvegia nella vittoria per 4-1 sull’Iraq.
La compagine mediorientale diventa dunque la prima asiatica sconfitta in questi primi sei giorni nordamericani.
I ragazzi di Solbakken non hanno forzato più di tanto, ma hanno mantenuto la pressione sulla difesa irachena trovando nel primo tempo le due reti dell'attaccante del Manchester City, inframezzate da quella di Hussein.
Nella ripresa i ritmi sono calati e l'allungo è arrivato con l'incornata di Ostigard su corner e con l'autogol dello stesso Hussein.
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La Francia delude nel primo tempo e poi mette il turbo
Molti degli 80.545 spettatori presenti a East Rutherford si aspettavano uno spettacolo offensivo da parte dei francesi, che però si è visto solo nel secondo tempo.
Già quando Mbappé è apparso sui maxischermi poco prima che le due squadre facessero il loro ingresso in campo, si è scatenato un grande tripudio.
Nel primo tempo, però, l’attacco dell’Équipe Tricolore, tanto decantato e composto esclusivamente da fuoriclasse, è rimasto sorprendentemente innocuo.
Anzi, è stato il Senegal a dare spettacolo: prima con un palo di Jackson, poi, nei minuti di recupero, è Sarr a mangiarsi la rete del meritato vantaggio per gli africani.
Ma i Bleus non si arrendono. E sono ricompensati. Olise serve Mbappé con un magnifico passaggio in profondità, e quest’ultimo supera Mendy con un tiro rasoterra, portando il risultato sull’1-0.
Nella fase finale, Barcola, da poco entrato in campo, porta il risultato sul 2-0 per i galletti.
Al quarto minuto di recupero arriva poi il gol senegalese con Mbaye, ma non c'è tempo per sognare per i Leoni della Taranga: Mbappé, ancora lui, invece, chiude definitivamente la partita con un tiro dalla distanza.
L'attaccante del Real Madrid è diventato con 58 gol il migliore bomber francese, superando Giraud, salendo pure a 14 reti ai Mondiali.
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Mondiale sfortunato per Muheim
Miro Muheim potrebbe essere costretto a saltare il secondo impegno con la Svizzera ai Mondiali, in programma giovedì contro la Bosnia ed Erzegovina.
Il 28enne difensore, che all’esordio con il Qatar è subentrato all’89’, soffre di un leggero infortunio muscolare e non ha preso parte all’allenamento odierno in quel di San Diego.
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Fabian Rieder parla del Qatar e della prossima sfida con la Bosnia
Fabian Rieder si presenta di buon umore alla conferenza stampa di martedì sera (ora svizzera) a San Diego. Anche se né lui né il resto della squadra erano soddisfatti del pareggio contro il Qatar, guarda con ottimismo alle prossime due partite dei Mondiali
«Non siamo soddisfatti dell’1-1 contro il Qatar. Ne abbiamo parlato internamente. Vogliamo vincere ogni partita. In parte seguo la cronaca dei media. Ma è importante che ci concentriamo su noi stessi. Vogliamo ottenere risultati positivi nelle prossime due partite.»
Perché i tifosi della Nazionale possono essere ottimisti in vista della partita contro la Bosnia?
«Abbiamo una qualità incredibile e un ottimo affiatamento all’interno della squadra. Ora vogliamo dimostrare ai tifosi che ci siamo».
«Dopo una vittoria non è sempre tutto rose e fiori, e dopo un pareggio non è tutto negativo. In una giornata positiva avremmo segnato più gol contro il Qatar. Ci sono comunque aspetti positivi da trarre dalla partita. Ma è chiaro: la prestazione non è stata abbastanza buona.»
Sull'atmosfera che si respira al Mondiale, il giovane elvetico si dice entusiasta: «Sono impressionato da questi grandi stadi. L’atmosfera durante la partita contro il Qatar è stata straordinaria. Ovviamente volevamo vincere, ma ora vogliamo e riusciremo a sfruttare ancora due volte questa opportunità.»
Infine due parole sull'umore della squadra: «Ci aspettiamo molto da noi stessi. La partita contro il Qatar è stata un campanello d’allarme. Dobbiamo chiudere la partita prima. Vogliamo vincere la prossima partita. Abbiamo una comunicazione molto aperta all’interno della squadra. Posso anche dire la mia, ma l’importante è restare uniti.»
Leggi l'articolo sulla sfuriata di Granit Xhaka dopo il pareggio contro il Qatar.
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Debutta contro la Norvegia: il padre assassinato, il fratello rapito: ecco la storia dell'eroe dell'Iraq ai Mondiali
Le ambizioni mondiali dell’Iraq passano dai piedi di Aymen Hussein. Dietro l'ascesa dell’attaccante, c'è una storia segnata dal dolore e dalle perdite: da bambino ha perso il padre, poi il fratello è stato rapito.
Leggi la sua storia:
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Jürgen Klopp sotto accusa per delle parole «inaccettabili»: «Mi sarei dato uno schiaffo»
Diversi ex giocatori della nazionale tedesca hanno criticato le dichiarazioni di Jürgen Klopp, commentatore televisivo durante i Mondiali, dopo un'osservazione poco elegante sul commissario tecnico della Mannschaft Julian Nagelsmann.
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Greenpeace contro Infantino: «I voli in jet privato danneggiano il clima»
Gianni Infantino finisce nel mirino di Greenpeace durante i Mondiali 2026. L'organizzazione ambientalista critica infatti il presidente della FIFA per i suoi piani di assistere a due partite al giorno spostandosi anche con jet privati.
Come riportano The Athletic e The Guardian, citando fonti FIFA, Infantino avrebbe intenzione di seguire il maggior numero possibile di incontri durante il torneo organizzato tra Stati Uniti, Canada e Messico. Per farlo utilizzerebbe anche un jet privato messo a disposizione dallo sponsor Qatar Airways.
Una scelta che non piace a Greenpeace. «Il fatto che i dirigenti volino ogni giorno su jet privati altamente inquinanti non dà l'impressione che la FIFA abbia compreso le cause del cambiamento climatico o la propria responsabilità nel contribuire a risolverlo», ha dichiarato John Hocevar di Greenpeace USA a The Athletic.
Le critiche arrivano anche alla luce delle enormi distanze che caratterizzano questa edizione del Mondiale. Secondo il New Weather Institute, si tratterebbe addirittura dell'evento calcistico con il maggiore impatto ambientale di sempre. L'organizzazione stima emissioni pari a circa 9 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente, di cui oltre 7 milioni legate ai trasporti aerei.
La FIFA ha respinto le accuse. In una presa di posizione inviata a The Athletic, la federazione internazionale ha spiegato che i viaggi dei propri dirigenti seguono regole precise e che gli spostamenti avvengono sia con voli charter sia con normali voli di linea, a seconda della soluzione ritenuta più efficiente e conveniente.
Secondo la FIFA, Infantino viaggia regolarmente per seguire il torneo e incontrare le federazioni affiliate, mentre tutte le spese di viaggio sono sostenute direttamente dall'organizzazione.
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Neymar: «Sto impazzendo! Metterò su una girl band»
Mentre i Mondiali sono entrati nel vivo, martedì 16 giugno Neymar ha condiviso una buona notizia sui social.
Il brasiliano e la compagna Bruna Biancardi hanno annunciato su Instagram di aspettare il loro terzo figlio.
Per svelare il sesso del futuro fratellino o della futura sorellina di Mavie, nata nel 2023, e Mel, nata nel 2025, la coppia ha dato appuntamento ai propri follower su YouTube.
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L'anatra che ha conquistato il Mondiale: in Messico tutti pazzi per Merlin
Tra i protagonisti più insoliti dei Mondiali 2026 c'è anche un'anatra. Si chiama Merlin, indossa la maglia del Messico e passeggia tranquillamente per le strade di Città del Messico attirando l'attenzione di tifosi e passanti.
L'animale, una piccola anatra bianca con tanto di calzini nei colori della nazionale messicana, è diventato una vera celebrità locale. La sua proprietaria, Karla Ivette, ha raccontato a «ESPN» che il nome non è stato scelto a caso: «La nostra anatra ha qualcosa di magico». Da qui l'ispirazione a Merlino, il celebre mago delle leggende.
Durante il torneo, Merlin è stato immortalato mentre attraversava con calma le strisce pedonali o si aggirava tra le folle di tifosi, sempre con la sua maglia della Selección. Scene che si sono ripetute anche dopo il successo del Messico per 2-0 contro il Sudafrica nella partita inaugurale.
Stando a «ESPN», anche le anatre che l'hanno preceduto, Bruna e Waffle, avevano conquistato una certa notorietà. Nessuna, però, è riuscita a raggiungere la popolarità di Merlin, diventato ormai una delle mascotte più amate di questo Mondiale.
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La storia incredibile dell'erode di Capo Verde: il semi sconosciuto 40enne Vozinha ferma la Spagna e si sveglia con 5 milioni di follower
Da semisconosciuto a fenomeno globale nel giro di poche ore. Con le sue parate contro la Spagna, il quarantenne Vozinha ha regalato a Capo Verde uno storico pareggio mondiale e ha visto il suo seguito sui social esplodere da 50'000 a oltre 5 milioni di follower.
Ecco la sua storia, fatta di molti sacrifici e scelte controcorrente:
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Le partite della notte
Pareggio, pareggio e ancora pareggio... Ecco quattro cose da sapere sulle partite giocate nella notte su martedì
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Prezzi stratosferici per il cibo e le bevande
I prezzi elevati dei Mondiali fanno discutere. Quando vanno allo stadio, i tifosi devono sborsare una bella somma non solo per i biglietti, ma anche per il cibo.
Questo vale soprattutto per chi beve birra. Una birra al Levi's Stadium di Santa Clara costa 24,50 dollari – più di quanto costa un menu composto da hot dog, patatine fritte e una bevanda analcolica.
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Iraniani protestano contro Teheran prima della partita
A poche ore dall'esordio dell'Iran ai Mondiali contro la Nuova Zelanda, circa 500 oppositori iraniani residenti a Los Angeles si sono dati appuntamento davanti allo stadio SoFi di Inglewood per protestare contro il regime di Teheran.
Il gruppo ha sventolato bandiere iraniane con il leone e il sole al centro, accanto a quelle di Israele e degli Stati Uniti, intonando cori contro gli ayatollah e a favore del re Reza Pahlavi.
Musica persiana risuonava dagli amplificatori posti su un piccolo palco su cui si alternano militanti contrari al regime islamista.Nei serpentoni che avanzavano verso gli ingressi e i metal detector si notavano – in numero assai inferiore – anche iraniani con la bandiera ufficiale della Repubblica Islamica. Qualcuno la indossava sulle spalle, altri la tenevano piegata sotto il braccio.
Durante i Mondiali la tensione è sottotraccia, ma il contrasto dei simboli e dei sentimenti è evidente. Attorno alla gigantesca arena al sud di Los Angeles è andata in scena la frattura della comunità di esuli più grande del Paese.
Dentro lo stadio tra le tribune quasi piene occhieggiavano sia le bandiere ufficiali della Repubblica Islamica sia quelle con il leone e il sole, che il ministro dello sport iraniano aveva chiesto di non fare accedere all'arena.
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Pareggio anche fra Iran e Nuova Zelanda
Un pareggio che non accontenta nessuno e che mina le ambizioni di entrambe le squadre.
A caccia del primo passaggio del turno ad un Mondiale, Iran e Nuova Zelanda si sono lasciate sul 2-2 nel loro primo impegno nel Gruppo G e ora dovranno fare risultato contro Belgio o Egitto per riscrivere la storia.
A Los Angeles il canovaccio della partita è stato chiaro: gli asiatici a gestire il gioco, gli oceanici ad agire di rimessa, ad andare due volte in vantaggio per poi farsi riacciuffare.
Alla doppietta di Just hanno infatti risposto Rezaian nel primo tempo e Mohebi nella ripresa.
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Un altro pari in questa giornata mondiale: 1-1 fra Arabia Saudita e Uruguay
L’Arabia Saudita ha fermato sull’1-1 l’Uruguay a Miami, resistendo a lungo prima di essere raggiunta nel finale.
La Celeste ha provato a gestire il possesso fin dall’avvio, ma senza trovare grande incisività negli ultimi metri. Più concreta la squadra asiatica, che al 41’ ha sbloccato il risultato sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Fernando Muslera ha respinto un colpo di testa di Mohamed Kanno, ma Abdulelah Al-Amri è arrivato per primo sulla ribattuta e ha firmato da pochi passi l’1-0.
Dopo l’intervallo l’Uruguay ha aumentato ritmo e pressione. La Celeste ha prodotto molto, ma ha trovato sulla propria strada un Mohammed Al-Owais in grande serata. Il portiere saudita è stato decisivo in più occasioni, in particolare al 60’, quando ha deviato sul palo una conclusione di Manuel Ugarte.
Il meritato pareggio è arrivato all’80’ con Maximiliano Araujo, bravo a concretizzare l’insistenza uruguaiana.
Nel finale la squadra di Marcelo Bielsa ha continuato a spingere, senza però riuscire a completare la rimonta.
Per l’Arabia Saudita resta un punto prezioso, per l’Uruguay un debutto meno convincente del previsto.
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Il Belgio riprende l'Egitto, decisivo l'ingresso di Lukaku
È iniziato con un pareggio il cammino di Belgio ed Egitto nel Gruppo G dei Mondiali. A Seattle, in una partita giocata sotto un caldo intenso, le due squadre si sono divise la posta sull’1-1, al termine di una sfida nella quale gli africani si sono fatti preferire nella prima parte, mentre i Diavoli Rossi sono cresciuti dopo l’intervallo.
L’avvio del Belgio è stato complicato. La squadra europea ha faticato a trovare ritmo e profondità, affidandosi soprattutto agli spunti di Doku senza però riuscire a mettere davvero in difficoltà la difesa egiziana.
Più ordinato e rapido nelle ripartenze, l’Egitto ha invece colpito al 19’, quando Ashour ha trovato il vantaggio con una potente conclusione dalla distanza. Salah e compagni hanno continuato a creare qualche apprensione alla retroguardia belga, andando anche vicini al raddoppio con Ziko, ancora con un tiro da fuori.
Nella ripresa il Belgio ha cambiato passo. De Bruyne ha sfiorato subito il pareggio con una punizione terminata sul palo al 53’, episodio che ha dato fiducia ai Diavoli Rossi.
La svolta è arrivata al 66’, con l’ingresso di Romelu Lukaku. Il miglior marcatore della storia della Nazionale belga è stato subito decisivo: alla prima azione utile si è avventato su un cross dalla fascia, inducendo Hany all’autorete che è valsa l’1-1.
Nel finale il Belgio ha provato a completare la rimonta, ma né Mechele né lo stesso Lukaku sono riusciti a trovare il gol della vittoria.
Per entrambe resta dunque un punto, in un girone che vede queste due compagini come le favorite a passare il turno.
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È Vozinha l'eroe della serata storica di Capo Verde
Il 40enne portiere di Capo Verde Vozinha è stato il grande protagonista dello 0-0 contro la Spagna, una delle prime grandi sorprese del Mondiale.
Il suo show è iniziato al 39’, quando Ferran Torres ha colpito la traversa e Mikel Oyarzabal, sulla ribattuta, si è visto respingere la conclusione. Poco dopo, il portiere capoverdiano ha neutralizzato altre due occasioni nitide, ancora su Torres e poi su Aymeric Laporte.
Nella ripresa la Spagna ha continuato ad attaccare - soprattutto dopo l'ingresso di Lamine Yamal - chiudendo con 27 conclusioni, sette delle quali neutralizzate da Vozinha.
Nessuna però è finita in rete.
Sotto contratto con il GD Chaves, nella seconda divisione portoghese, il 40enne vedrà scadere il suo accordo a fine mese. Intanto è entrato nella storia: è il portiere più anziano a mantenere la porta inviolata al debutto in un Mondiale.
Al fischio finale, il «Man of the Match» è scoppiato in lacrime.
«Ho pianto per i miei nonni», ha spiegato. «Sono cresciuto con loro e purtroppo sono morti qualche anno fa. Hanno fatto tutto per me».
A commuoverlo è stata anche l’assenza della madre, che non ha potuto raggiungerlo negli Stati Uniti per problemi legati alla cauzione richiesta per il visto.
Il nome Vozinha, che in portoghese significa «piccola nonna», nasce da un soprannome d’infanzia. Da bambino viveva con i nonni e, quando perdeva a calcio con ragazzi più grandi, tornava a casa arrabbiato. Gli altri bambini iniziarono così a prenderlo in giro dicendo che andava a lamentarsi dai nonni.
Un soprannome che, anni dopo, lo ha accompagnato fino alla notte più importante della sua carriera.
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Parla Ruben Vargas: «Contro il Qatar è mancata intelligenza»
In conferenza stampa Ruben Vargas non ha usato giri di parole per analizzare la prestazione della Svizzera contro il Qatar: «Con il passare dei minuti, ci è mancata quell’intelligenza che avevamo dimostrato durante le qualificazioni».
In vista della sfida alla Bosnia-Erzegovina di giovedì, secondo Vargas, non c'è eccessiva preoccupazione, ma piuttosto consapevolezza degli errori fatti: «Dobbiamo ritrovare confidenza con la porta, ma allo stesso tempo restare tranquilli».
L'attaccante del Siviglia è inoltre alla caccia della sua prima rete ad un Mondiale: «Spero arrivi presto».
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Ecco la prima grande sorpresa di questo Mondiale: la Spagna fermata sullo 0-0 da Capo Verde
La Spagna comincia il suo Mondiale con un pareggio inatteso. Ad Atlanta, una delle selezioni indicate tra le favorite per la vittoria finale non è riuscita ad andare oltre lo 0-0 contro Capo Verde, al debutto assoluto nella competizione iridata.
La squadra di Luis de la Fuente ha mantenuto a lungo il controllo del possesso, ma senza riuscire a trasformare la propria superiorità territoriale in occasioni realmente decisive. Di fronte, Capo Verde ha offerto una prova solida e disciplinata, chiudendo con ordine gli spazi e impedendo alla Roja di trovare ritmo e profondità.
Per lunghi tratti la partita è scivolata via senza grandi emozioni. La Spagna ha provato ad alzare il livello soprattutto nella parte finale del primo tempo, quando ha costruito le situazioni più interessanti, ma senza la precisione e la brillantezza necessarie per sbloccare il risultato.
Nella ripresa De la Fuente ha scelto di inserire Lamine Yamal al 71’, dopo averlo inizialmente preservato a causa dei suoi problemi fisici. Il talento del Barcellona ha provato a dare imprevedibilità alla manovra, pur non essendo ancora nella miglior condizione.
Niente di fatto, però, per la Roja. Giù il cappello, invece, per la prestazione coriacea dei capoverdiani.
Il primo 0-0 di questo torneo è anche il primo vero risultato sorprendente.
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Esonerato il ct della Tunisia Lamouchi, è un record
È durato una sola giornata il Mondiale di Sabri Lamouchi sulla panchina della Tunisia.
Non nuova a situazioni del genere - nel 1998 licenziò Henryk Kasperczak dopo soli due confronti - la Federazione nordafricana ha stabilito un nuovo record, allontanando appunto il 54enne dopo soli 90' e il ko subito ieri per 5-1 contro la Svezia.
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Ecco quanto costa una birra allo stadio
I prezzi elevati dei Mondiali sono un argomento molto dibattuto. I tifosi che assistono al torneo devono spendere cifre considerevoli non solo per i biglietti, ma anche per cibo e bevande.
Un problema che colpisce soprattutto...chi beve birra.
Una birra al Levi's Stadium di Santa Clara, infatti, costa 24.50 dollari, più di un hot dog, di una porzione di patatine fritte o di una bibita analcolica.
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L'arbitro travolge il giapponese Junya Itō
Il Giappone ha strappato contro un pareggio per 2-2 contro l'Olanda, nonostante sia andato due volte in svantaggio, conquistando così un punto importante.
La squadra ha saputo resistere a tutte le avversità e, poco prima della fine, non si è lasciata destabilizzare nemmeno...da un evidente fallo dell’arbitro statunitense Ismail Elfath.
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Tensione Iran, parla il capitano Taremi: «È dura, ma giochiamo per il nostro popolo»
Non è un Mondiale come gli altri per l'Iran, e a confermarlo ci ha pensato direttamente il capitano, Mehdi Taremi. Alla vigilia del debutto contro la Nuova Zelanda, l'attaccante dell'Olympiakos ha fotografato senza filtri il clima pesante che circonda la nazionale: «Sento la tensione addosso fin dal primo momento in cui siamo arrivati a questo Mondiale», ha confessato in conferenza stampa, ammettendo come il solito clima di festa quest'anno abbia lasciato il posto alla preoccupazione.
Un Mondiale nato in salita anche a livello logistico. A causa dei venti di guerra e delle pesantissime tensioni politiche con gli Stati Uniti, la federazione iraniana era stata costretta a spostare il quartier generale dall'Arizona al Messico, pianificando viaggi «toccata e fuga» negli USA solo per i giorni delle partite.
Un programma poi saltato: a sorpresa, l'Iran è sbarcato in blocco sul suolo americano già il giorno prima del match, come testimoniato dalle foto diffuse dalla stessa federazione.
Il commissario tecnico Amir Ghalenoei non si nasconde, ma prova a suonare la carica: «Inutile negarlo, tutto questo ci condiziona. Ringrazio il Messico per l'accoglienza, ma noi iraniani siamo abituati a trasformare le difficoltà in opportunità. Siamo qui solo per regalare una gioia alla nostra gente».
Sullo sfondo del debutto sportivo si muove però la diplomazia: proprio a ridosso della conferenza, USA e Iran hanno trovato un accordo preliminare per una tregua nel conflitto. Un raggio di sole politico che si spera possa alleggerire l'aria anche sul campo da gioco.
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Uragano Svezia: 5-1 alla Tunisia
La Svezia - ripescata ai playoff dopo delle qualificazioni disastrose - si prende la vetta del Gruppo F con un roboante 5-1 ai danni della Tunisia a Monterrey.
Un risultato pesante che ridisegna il girone, complice il pareggio tra le favorite Giappone e Paesi Bassi.
I Leoni di Cartagine pagano a caro prezzo ogni amnesia difensiva. Al 7' un’uscita a vuoto del portiere Chamakh regala ad Ayari il gol del vantaggio.
La Tunisia regge il campo ma non punge, e al 30esimo subisce il raddoppio: Isak colpisce dalla sinistra beffando ancora l'estremo difensore. Poco prima del riposo, Rekik riapre i giochi incornando di testa il 2-1.
Nella ripresa, un pasticcio in disimpegno della retroguardia tunisina spalanca la strada al 3-1 di Gyökeres al 59esimo. È la rete che spezza l'equilibrio: nel finale la Tunisia si disunisce e la Svezia dilaga, arrotondando il parziale prima con Svanberg e poi con la doppietta personale di Ayari.
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La Costa d'Avorio piega l'Ecuador al 90esimo
La Costa d'Avorio ha sconfitto l'Ecuador per 1-0 grazie alla rete di Diallo al 90esimo in una sfida che vedeva opposte due tra le principali candidate a essere la sorpresa di questo Mondiale.
Tra metà primo tempo e l'inizio della ripresa i sudamericani sono stati fermati ben tre volte dai legni e sono poi stati puniti dagli africani, che hanno potuto contare su una panchina profonda.
Il Gruppo E promette comunque scintille: tranne per Curaçao, probabilmente destinato a essere una vittima sacrificale, Ecuador e Costa d'Avorio sembrano avere tutte le carte in regola per mettere in difficoltà la Germania.
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Il Giappone strappa il 2-2 all’89’ dopo essere stato sotto due volte
Paesi Bassi e Giappone si sono divisi la posta con un 2-2 maturato tutto nella ripresa, dopo un primo tempo bloccato e povero di occasioni.
In avvio gli Oranje hanno provato a fare la partita, ma il loro possesso è rimasto a lungo sterile contro un Giappone prudente e ben organizzato.
La sfida si è accesa al 51’, quando Virgil van Dijk ha portato avanti i Paesi Bassi con un colpo di testa preciso. La reazione del Giappone è arrivata poco dopo con Keito Nakamura, che ha trovato l’1-1 con una conclusione dal limite deviata.
L’equilibrio è durato poco. Al 64’ Crysencio Summerville ha riportato avanti gli Oranje con un tiro finito in rete dopo aver colpito l’interno del palo. I Paesi Bassi hanno poi cercato di gestire il vantaggio, abbassandosi nel finale.
Una scelta punita all’89’, quando Daichi Kamada ha firmato il definitivo 2-2, deviando un colpo di testa di Koki Ogawa, sugli sviluppi di un calcio d'angolo.
Il punto conquistato può comunque soddisfare entrambe le formazioni, sulla carta le più forti nel gruppo completato da Svezia e Tunisia.
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La Germania si spaventa, poi travolge Curaçao
La Germania ha iniziato il suo Mondiale con un successo netto. A Houston, nella prima partita del Gruppo E, la squadra tedesca ha battuto 7-1 Curaçao, esordiente assoluta in una fase finale e più piccolo Stato mai qualificato alla competizione.
Il ritorno di Manuel Neuer tra i pali ha accompagnato una partenza molto decisa dei tedeschi, subito avanti al 6’ con Felix Nmecha. L’inizio sembrava poter indirizzare rapidamente la serata, ma Curaçao ha avuto il merito di restare in partita e di trovare un pareggio destinato a entrare nella sua storia sportiva.
Al 21’ Livano Comenencia, giocatore dello Zurigo, ha battuto Neuer con una conclusione deviata, firmando la prima rete caraibica ai Mondiali.
La Germania ha però evitato di complicarsi ulteriormente la serata grazie a un finale di primo tempo molto efficace. Al 38’ Nico Schlotterbeck ha riportato avanti i suoi di testa su calcio d’angolo, poi nel recupero Kai Havertz ha trasformato un rigore conquistato da Nmecha. Dal possibile equilibrio al 3-1, la partita è cambiata in pochi minuti.
Nella ripresa la differenza tecnica è emersa con chiarezza. Jamal Musiala ha segnato subito dopo l’intervallo, togliendo ogni margine di speranza a Curaçao. Nathaniel Brown al 68’, Denis Undav al 78’ e ancora Kai Havertz all’88’ hanno poi completato il 7-1, il risultato più largo registrato finora nel torneo.
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L'arbitro somalo respinto riceverà comunque un compenso in denaro
L'arbitro somalo Omar Artan non potrà ad arbitrare alcuna partita ai Mondiali. A quanto pare, però, la FIFA intende pagarlo comunque. È quanto riporta la BBC, citando fonti ben informate vicine alla FIFA.
Ad Artan, 34 anni, è stato negato l'ingresso negli Stati Uniti, nonostante fosse in possesso di un visto valido. Le autorità hanno addotto come motivazione problemi di sicurezza legati a presunti legami con un'organizzazione terroristica nel suo Paese d'origine, la Somalia.
L'importo esatto che gli arbitri riceveranno per i loro incarichi ai Mondiali in Messico, Canada e Stati Uniti sarà reso noto solo dopo il torneo.
La UEFA aveva già reagito al rifiuto di Artan negli Stati Uniti e aveva nominato l'Arbitro africano dell'anno 2025 per arbitrare la finale di Supercoppa europea tra il Paris Saint-Germain, vincitore della Champions League, e l'Aston Villa, vincitore dell'Europa League, il 12 agosto a Salisburgo.
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Mbappé ha in programma un'esultanza con il flauto traverso
Il conduttore James Corden accompagna Kylian Mbappé in auto per la città nel programma «After Hours».
Durante una chiacchierata informale, che non verte solo sul calcio, Corden chiede alla superstar dei suoi numerosi talenti.
Tra le altre cose, il capitano della nazionale francese da bambino suonava il flauto traverso. «I miei genitori volevano che provassi di tutto, non si sa mai.»
Naturalmente Corden è preparato e gli porge lo strumento della sua giovinezza, che però ha suonato solo per un anno o due. Mbappé sta al gioco e fallisce miseramente, di talento non si può certo parlare.
«Ho dimenticato tutto», dice il talentuoso calciatore e non può fare a meno di ridere. «Ma dai, non è andata poi così male», ribatte ironicamente il conduttore.
E poi a Corden viene in mente un'idea geniale su come Mbappé potrebbe ancora convincere il mondo del suo talento con il flauto traverso.
La sua proposta è che, la prossima volta che esulterà per un gol, non faccia la sua tipica posa con le braccia incrociate, ma finga invece di suonare il flauto traverso.
Mbappé è disposto a stare al gioco e promette che ci proverà, se dovesse segnare un gol. È possibile che Mbappé si cimenti con la musica in campo. La prima occasione si presenterà martedì nella partita contro il Senegal.
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La storia dietro l'esultanza di McGinn
È stato molto più di un semplice gol: quando John McGinn, l'eroe della Scozia, è corso esultante davanti alla tribuna dopo il suo gol decisivo per la vittoria per 1-0 contro Haiti, il suo primo pensiero non è andato al primo successo della sua squadra ai Mondiali dopo 36 anni, ma a suo nipote Jack.
Con le mani, McGinn ha formato degli occhiali davanti al viso: un gesto semplice, ma commovente.
«Significa tutto per me. Sono sicuro che quando tornerà a scuola, tutti i suoi compagni ne parleranno», ha detto McGinn riguardo al gesto emozionante rivolto al giovane membro della sua famiglia che guardava la partita dagli spalti.
Il nipote dell’acclamato eroe della partita soffre di un deficit visivo e ha bisogno degli occhiali per giocare a calcio. Proprio per i bambini questo può rappresentare una grande sfida, ha spiegato McGinn.
«Quando sei più giovane, spesso è difficile perché ti senti socialmente escluso. Per questo voglio sostenerlo un po’ e mandargli forza», aveva spiegato una volta il centrocampista riguardo alla sua ormai famosa esultanza.
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Melbourne in delirio dopo la vittoria dell'Australia sulla Turchia
I Socceroos festeggiano una sorprendente vittoria per 2-0 contro la Turchia nella loro partita d'esordio ai Mondiali di calcio di quest'anno. Il successo manda in delirio centinaia di tifosi riuniti in un punto di proiezione pubblica a Melbourne.
Con questi tre punti, gli australiani sognano già il passaggio del turno nel Gruppo D. Si portano alla pari con gli Stati Uniti, che all'esordio hanno battuto il Paraguay.
La Turchia, invece, fallisce completamente il ritorno ai Mondiali dopo 24 anni. Arda Güler e compagni avranno soprattutto da rimproverarsi per le occasioni mancate.
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Infantino ricorda la tragedia Crans-Montana in cui sono morti 7 ragazzi dell' FC Lutry
Il presidente della Federazione Internazionale di Calcio (FIFA), Gianni Infantino, ha ricordato la tragedia di Capodanno a Crans Montana (VS) ieri, dopo la partita dei Mondiali tra Svizzera e Qatar.
Per l'occasione ha invitato alla San Francisco Bay Arena il presidente dell'FC Lutry, società particolarmente colpita dal dramma, e ha postato una foto assieme a lui su Instagram.
L'invito ha significato molto per lui, ha scritto Infantino.
«Mentre celebriamo il Mondiale più inclusivo di sempre, è importante fermarsi un attimo a ricordare coloro che hanno perso la vita o sono stati colpiti dalla tragedia di Crans-Montana nel Vallese all'inizio dell'anno, tra cui molti legati all'FC Lutry», ha aggiunto il presidente della FIFA, pure lui vallesano.
L'FC Lutry è stato particolarmente colpito dalla tragedia di Crans-Montana, in cui la notte di Capodanno hanno perso la vita 41 persone e 115 sono rimaste ferite.
Sette giovani giocatori della società calcistica sono morti nel «Le Constellation», altri cinque hanno riportato ferite, in alcuni casi gravi.
«Il calcio ci insegna l'umanità e i nostri pensieri vanno alle famiglie, agli amici e ai cari di tutte le persone coinvolte», ha concluso Infantino su Instagram.
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Gary Neville si scaglia contro il rigore concesso alla Svizzera
«C'è un enorme punto interrogativo!» Il rigore concesso alla Svizzera nella partita contro il Qatar sta creando scompiglio a livello internazionale.
Su ITV, l'ex calciatore inglese Gary Neville non riesce a capacitarsi della decisione. L'ex difensore dei Three Lions non critica però il chiaro fallo su Remo Freuler, bensì il mancato intervento del VAR.
Quest'ultimo, infatti, ha controllato per diversi minuti un presunto fuorigioco del centrocampista svizzero. In effetti, dai replay trasmessi in TV sembrava che ci fosse una posizione sospetta di fuorigioco.
Dopo il controllo, però, il VAR ha confermato il rigore – ma agli spettatori davanti alla TV non è stata mostrata un'immagine con la linea di fuorigioco tracciata.
«Perché la FIFA non ci mostra i dati, visto che c’è già così tanta sfiducia nei suoi confronti? È una dittatura. L’idea che trattenga questi dati internamente e non li mostri ai tifosi è assolutamente ridicola», critica l'inglese.
Dopo la partita, la stessa FIFA ha rilasciato una dichiarazione: «Durante la partita tra Qatar e Svizzera nella San Francisco Bay Area, un breve malfunzionamento tecnico ha impedito la visualizzazione della grafica relativa alla decisione di fuorigioco prima del rigore concesso alla Svizzera al 14° minuto. Il problema è stato risolto rapidamente.»
«Le linee utilizzate dal VAR per verificare la posizione dei giocatori in questione non hanno mostrato, in nessuna delle due situazioni immediatamente precedenti la decisione sul rigore, che il giocatore in attacco si trovasse in posizione di fuorigioco.»
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Le pagelle: la Svizzera spreca occasioni a raffica e viene punita senza pietà: 3 i bocciati
All'esordio ai Mondiali contro il Qatar, la Svizzera spreca un'infinità di occasioni, si ritrova a soffrire nel finale e subisce addirittura la beffa dell'1 a 1.
Ecco le valutazioni individuali dei giocatori della Nati:
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Murat Yakin: «Devo fare un esame di coscienza». Il ct ha sbagliato strategia?
Dopo il deludente 1 a 1 contro il Qatar all'esordio dei Mondiali, sono soprattutto le sostituzioni di Murat Yakin a far discutere. Nella conferenza stampa post-partita, l'allenatore della Nazionale prende posizione al riguardo.
L'articolo completo lo trovi qui:
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Xhaka furioso: «A volte bisogna solo fare quello che chiede l'allenatore», Akanji: «È colpa nostra»
Dopo l'1-1 nella partita d'esordio ai Mondiali contro il Qatar, Granit Xhaka critica la mancanza di disciplina e di rispetto dei ruoli all'interno della squadra. A finire nel mirino del capitano sono soprattutto i calciatori subentrati a partita in corso.
L'articolo di approfondimento lo trovi qui:
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L'Australia affonda la Turchia
Nella partita del Gruppo D si registra una sorpresa. L'Australia batte la Turchia per 2-0.
La Turchia ha fallito il suo ritorno ai Mondiali dopo 24 anni, subendo una sconfitta a sorpresa contro l'Australia.
A Vancouver, la grande favorita ha perso 0-2 (0-1) e si trova già sotto pressione in vista della sfida con il Paraguay. Nestory Irankunda (27') ha portato in vantaggio l'Australia, mentre Connor Metcalfe, ha fissato il 2-0 al 75'.
Il successo manda in delirio centinaia di tifosi riuniti per una proiezione pubblica a Melbourne.
Venerdì, nel Gruppo D, i Socceroos potranno affrontare con fiducia e con una reale possibilità di qualificarsi agli ottavi di finale la partita contro i co-padroni di casa degli Stati Uniti a Seattle.
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Alla Scozia basta la rete di McGinn per aver la meglio su Haiti
Tornata ad un Mondiale dopo 28 anni, la compagine britannica non è stata particolarmente brillante ma ha ritrovato un successo che mancava addirittura da Italia '90.
Alla seconda partecipazione dopo Germania ‹74, la compagine haitiana ha infatti tenuto per lunghi tratti il pallino del gioco, evidenziando però alcune lacune negli ultimi metri di campo.
Cinici e efficaci gli scozzesi: dopo il palo di McTominay hanno trovato la ret della vittoria al 28esimo con McGinn.
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Botta e risposta a New York: Marocco e Brasile si accontentano dell'1 a 1 al debutto
Brasile e Marocco non si sono fatte male nella prima sfida del Girone c e si sono accontentate del pareggio per 1-1.
Sotto gli occhi delle numerose celebrità accorse a New York, la sfida è iniziata con grande ritmo e intensità, lasciando credere che si sarebbe assistito a una partita emozionante.
Dopo il pari di Vinicius al 32esimo, autore di una bella serpentina e un tiro potente, le due squadre si sono però accontentate di gestire il risultato.
A sbloccare la partita era stato pochi minuti prima Saibari che, aiutato da un'indecisione difensiva, aveva superato Alisson con un pallonetto.
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La Svizzera beffata nei recuperi dal Qatar
La Svizzera è stata clamorosamente fermata sull'1-1 dal Qatar al suo esordio ai Mondiali. Dopo il primo turno regna dunque l'equilibrio nel Gruppo B con le quattro squadre appaiate a un punto.
Con la difesa a 4 e con Zakaria a sorpresa nel ruolo di terzino destro al posto di Widmer, gli uomini di Yakin hanno manovrato a ritmi bassi anche a causa del gran caldo del mezzogiorno californiano: ben oltre i 30 gradi. E così dopo aver trovato il vantaggio con Embolo su rigore nel primo tempo, nella ripresa la truppa di Yakin ha rallentato troppo la manovra, subendo in pieno recupero il pareggio.
Leggi l'articolo completo:
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Fan scozzesi troppo rumorosi: avvocati e giudici costretti a fermarsi a Boston
Clima assolutamente pazzesco a Boston in vista del debutto della Scozia contro Haiti (nella notte tra sabato e domenica, ora svizzera).
Circa 30'000 sostenitori scozzesi hanno letteralmente invaso la città, trasformandola in una gigantesca festa a cielo aperto tra kilt, maglie della nazionale e fiumi di birra. I classici gadget dei Boston Red Sox sono quasi spariti dalle strade, sostituiti dai colori della «Tartan Army».
Il rumore nei pub e nelle piazze è tale da aver creato persino qualche grattacapo istituzionale: la governatrice del Massachusetts, Maura Healey, ha confessato alla «BBC» che in tribunale magistrati e avvocati non riuscivano a sentire nulla a causa dei cori esterni.
L'incredibile ondata di calore scozzese ha strappato un sorriso anche al ct di Haiti, Sébastien Migné, che ha raccontato divertito: «Poco fa mia moglie e mio figlio erano su un aereo completamente pieno di scozzesi in kilt. È una realtà incredibile con cui dobbiamo confrontarci».
Per la Scozia si tratta di un grande ritorno ai Mondiali dopo 28 anni di assenza: l'obiettivo nel girone (che comprende anche Marocco e Brasile) è centrare una storica qualificazione alla fase a eliminazione diretta.
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Da Hischier a Meier: anche l'hockey spinge la Nazionale
Incoraggiamento speciale nel backstage dei Mondiali: alcune delle stelle più brillanti della Nazionale di hockey - tra cui Nico Hischier, Timo Meier e Kevin Fiala - hanno inviato un videomessaggio di «in bocca al lupo» alla squadra di Murat Yakin, pronta al debutto di oggi contro il Qatar.
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Fan del Qatar: «Conosciamo giocatori svizzeri? Sì, Zuric e Gomez»
Ma c'è qualcuno che almeno uno lo conosce.
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La stella del Qatar Akram Afif ha già messo in imbarazzo la Svizzera: «Voglio ancora di più»
Ha già fatto male agli svizzeri in passato: Akram Afif porta quasi da solo le speranze del Qatar ai Mondiali.
Leggi l'articolo specifico:
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La Svizzera debutterà ai Mondiali nella fornace di Santa Clara: ecco le temperature previste
Allarme caldo per l’esordio mondiale della Svizzera. A Santa Clara, dove, oggi, sabato la Nati affronterà il Qatar alle 12 locali, le 21 in Svizzera, le temperature saliranno alle stelle.
Un vantaggio per la selezione qatariota? Forse. Ma la squadra elvetica si è preparata.
Il nostro approfondimento:
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L'ex Admir Mehmedi: «Questa Svizzera può stupire. Ecco perché la vedo arrivare in semifinale»
La Svizzera può sognare in grande ai prossimi Mondiali. Ne è convinto Admir Mehmedi, che individua nel Canada l'ostacolo principale del girone, ma vede nella squadra di Murat Yakin le qualità per andare ben oltre il primo turno a eliminazione diretta e puntare addirittura alle semifinali.
La video intervista la trovi qui:
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Rinvenuto un cadavere vicino al campo dove s'allena la nazionale iraniana
Un cadavere in stato di decomposizione è stato trovato nel bagagliaio di un'auto parcheggiata molto vicino allo stadio dove si allena la nazionale iraniana in occasione della Coppa del Mondo di calcio, a Tijuana, nel nord-ovest del Messico.
È quanto riferisce l'AFP.
La macabra scoperta è avvenuta nel parcheggio di un supermercato situato proprio di fronte allo Stadio Caliente, dove la selezione iraniana si reca ogni giorno dal suo arrivo, avvenuto domenica, e a un solo minuto di auto dall'hotel della squadra.
Auto parcheggiata già almeno da mercoledì
Il Suv grigio della marca Toyota è stato aperto dalla polizia, liberando un forte odore nauseabondo. Specialisti in tute bianche hanno lavorato attorno al veicolo per esaminare il corpo, prima di procedere alla sua rimozione.
Contattata dall'AFP, la procura di Tijuana ha spiegato che il cadavere è stato scoperto da una pattuglia di sorveglianza.
«Durante l'ispezione del veicolo, gli agenti hanno constatato la presenza, nel bagagliaio posteriore, di una persona avvolta in un sacco nero e con evidenti segni di violenza», si legge in un primo rapporto diffuso.
Nazionale iraniana protetta dalla Guardia Nazionale
Secondo un portavoce della procura, l'auto sospetta era parcheggiata in quel luogo già da mercoledì. In Messico, Tijuana è spesso considerata una delle città più pericolose del Paese. Secondo le statistiche ufficiali, nel 2025 si sono registrati oltre 1'200 omicidi.
La guerra e le tensioni con gli Stati Uniti hanno costretto la nazionale iraniana a stabilire il proprio quartier generale in questa città di confine con la California, vicino a San Diego, anziché a Tucson, come inizialmente previsto.
Dal suo arrivo, la squadra iraniana è protetta da un imponente dispositivo di sicurezza. Diversi veicoli carichi di soldati della Guardia Nazionale, pesantemente armati, scortano l'autobus della squadra ogni volta che i giocatori lasciano l'hotel per raggiungere lo stadio. Gli stessi mezzi li accompagnano anche nel tragitto di ritorno.
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Inghilterra derubata a pochi giorni dall'esordio
Un'altra spiacevole disavventura ha colpito l'Inghilterra nell'avvicinamento ai Mondiali. Difatti, dopo la sparatoria a pochi chilometri dalla loro base a Kansas City, i Tre Leoni sarebbero stati derubati di scarpini e palloni da allenamento.
La nazionale inglese di calcio, guidata dal commissario tecnico Thomas Tuchel, sembra essere stata vittima di un furto prima del suo arrivo al ritiro per i Mondiali a Kansas City.
Come riportano all'unisono diversi media, sono stati scassinati alcuni veicoli che trasportavano l'attrezzatura per gli allenamenti dei «Three Lions». La Federcalcio inglese (FA) sta verificando cosa sia stato rubato esattamente.
La squadra inglese arriverà sabato al ritiro mondiale di Kansas City. L'attrezzatura avrebbe dovuto essere già pronta sul posto.
La squadra di Thomas Tuchel esordirà ai Mondiali solo mercoledì contro la Croazia (ore 22.00, ora svizzera).
«Stiamo indagando su un possibile furto di attrezzature da un veicolo della squadra, arrivato questa sera a Kansas City, dal quale mancavano alcuni oggetti. Le indagini sono in corso», ha dichiarato un portavoce della polizia alla BBC.
In relazione all'incidente sarebbero state arrestate due persone.
Un piccolo inconveniente a pochi giorni dall'esordio iridato, previsto mercoledì contro la Croazia.
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La questione scottante della formazione: all'esordio contro il Qatar con o senza Ricardo Rodriguez?
Leggi l'articolo dei nostri inviati negli Stati Uniti:
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Le possibili formazioni conro il Qatar
Qatar – Svizzera, Sabato 13 giugno, ore 21.00 ora svizzera. – Santa Clara, California. – Arbitro Martinez (HON).
Qatar: Abunada; Al-Oui, Pedro Miguel, Khoukhi, Al-Amin; Gaber, Fathi, Laye; Abdurisag, Afif, Edimilson Junior.
Svizzera: Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Vargas, Manzambi, Ndoye; Embolo.
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Yakin non vuole fare tattiche
L'allenatore Murat Yakin in conferenza stampa si è mantenuto come al solito sul vago e non ha rivelato né la formazione né il sistema.
«La squadra sa con quale assetto di base vogliamo giocare», dice. «Posso contare su giocatori esperti, in grado di attuare in modo flessibile gli adeguamenti tattici durante la partita.»
Sebbene il Qatar sia considerato l'avversario apparentemente più debole del girone, Yakin non vuole correre rischi.
«Sappiamo quanto sia importante una vittoria all'esordio in un torneo del genere.»L'incontro si svolgerà allo stadio della San Francisco Bay Area, dove a febbraio si è disputato il Super Bowl.
Il calcio d'inizio è previsto per le ore 12.00 ora locale (ore 21.00 ora svizzera). Entrambe le squadre dovranno prepararsi ad affrontare condizioni difficili: le temperature dovrebbero superare i 30 gradi.
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Per Xhaka arriva il record di presenze, lo sarà anche per Rodriguez?
Per Xhaka, l'incontro con il Qatar sarà un momento speciale anche a livello personale: diventerà il primo svizzero ad aver disputato 13 partite ai Mondiali.
Pure Ricardo Rodriguez potrebbe raggiungere questo traguardo, anche se, dopo le recenti amichevoli, la presenza del terzino sinistro non sembra così certa come quella di Xhaka.
«Questo numero mi rende estremamente orgoglioso», afferma in conferenza stampa il giocatore con il maggior numero di presenze in nazionale, che si appresta a disputare la sua 147ª partita internazionale. Se condividerà il primato con il suo amico di lunga data Rodriguez non dipende da lui.
«Ma conosciamo Muri: a volte provoca un po' un giocatore per tirare fuori ancora di più da lui», dice Xhaka, considerando che Rodriguez non è stato più un titolare indiscusso nelle quattro amichevoli di quest'anno.
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Xhaka: «Non abbiamo grandi nomi, nessuna stella. La nostra squadra deve funzionare come un'unica entità.»
Prima della prima partita della nazionale svizzera ai Mondiali, Granit Xhaka torna a parlare del suo campanello d'allarme, lanciato dopo la poco brillante prestazione contro l'Australia. Il capitano usa toni concilianti.
«Non ero arrabbiato», sottolinea Granit Xhaka alla conferenza stampa prima della partita contro il Qatar.
La domanda era stata motivata dalla sua intervista televisiva della settimana precedente.
Dopo l'1-1 nell'amichevole contro l'Australia, il capitano aveva criticato la prestazione della squadra e messo in guardia da un'eliminazione precoce dai Mondiali se l'atteggiamento non fosse migliorato.
«Non ero soddisfatto, né di me stesso né del risultato», spiega il 33enne. «E quindi ho espresso queste cose».
La sua critica non è mai stata rivolta a singoli giocatori, ma all’atteggiamento della squadra nel suo insieme. È proprio qui che sta la chiave del successo.
«Non abbiamo grandi nomi, nessuna stella. La nostra squadra deve funzionare come un'unica entità.»
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Capitan Xhaka: «Siamo pronti»
Finalmente ci siamo. Dopo tanta attesa, la Svizzera è pronta per l’esordio mondiale contro il Qatar.
Ci ha pensato capitan Granit Xhaka a suonare la carica in conferenza stampa, proprio lui che aveva ripreso la squadra per l’atteggiamento visto in campo contro l'Australia nell'ultimo test.
«Ci siamo confrontati internamente – ha commentato il numero 10 – ma nessuno è venuto a dirmi che ciò che ho detto era sbagliato. Se si parla di prestazioni sono il primo a metterci la faccia».
«Voglio sempre vincere e da oggi tutto si azzera. Ho la sensazione che siamo fisicamente e mentalmente pronti».
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blue Sport festeggia insieme agli americani: «È un sogno: siamo così orgogliosi!»
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Esordio più che riuscito per gli Stati Uniti nel Mondiale casalingo
Di fronte ai 70'000 del SoFi Stadium di Los Angeles gli uomini di Pochettino hanno superato per 4-1 un Paraguay apparso più modesto di quanto si potesse pensare alla vigilia.
Chiuso con un perentorio 3-0 il primo tempo, in virtù dell'autorete di Bobadilla e della doppietta di Balogun, i nordamericani hanno continuato a gestire le operazioni anche nella ripresa, nonostante l’estemporanea rete di Mauricio.
Allo scadere Reyna ha poi calato il poker grazie a un pregevole esterno.
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Parata di celebrità all'esordio degli Stati Uniti
All'esordio di Inglewood – tipico degli Stati Uniti – i calciatori in campo non erano le uniche star. All'apertura ha cantato Katy Perry, mentre sugli spalti l'ex calciatore David Beckham ha seguito la partita insieme all'attore Tom Cruise.
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Nel girone della Svizzera, finisce 1-1 fra Canada e Bosnia
Il Gruppo B dei Mondiali 2026 si apre con un pareggio. Al BMO Field di Toronto, nel primo match disputato in Canada in questa edizione del torneo, i padroni di casa e la Bosnia non sono andati oltre l’1-1.
La partita è entrata subito nel vivo, le due formazioni hanno mostrato fin dai primi minuti intenzioni chiare e buona aggressività. La prima vera opportunità è arrivata al 17’, quasi in modo casuale, sui piedi di David. L’attaccante canadese, però, ha sciupato l'occasione.
Poco dopo, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Lukic ha trovato la rete del vantaggio bosniaco, costringendo il Canada a inseguire.
La squadra di casa ha aumentato la pressione, ma prima dell’intervallo ha sprecato un’altra grande chance: questa volta con Oluwaseyi, incapace pure lui di concretizzare l’occasione del possibile pareggio.
Nella seconda parte di gara il copione non è cambiato. I nordamericani hanno continuato a spingere alla ricerca dell’1-1 e, nei primi minuti della ripresa, solo un intervento provvidenziale di Kolasinac ha impedito a Oluwaseyi di riscattarsi.
Dall’altra parte, la Bosnia ha avuto la possibilità di colpire in contropiede, ma Demirovic non ha capitalizzato.
Con il passare dei minuti, le sostituzioni hanno dato nuovo slancio alla formazione guidata da Jesse Marsch. Il pareggio, meritato per quanto prodotto, è arrivato al 78’ grazie a Larin. La rete ha acceso il finale, anche se gli ultimi minuti sono stati caratterizzati più da interruzioni e falli che da vere occasioni da gol.
Per il Canada si è trattato, comunque, del primo punto conquistato nella storia dei Mondiali.
Il risultato finale permetterebbe alla selezione rossocrociata, in caso di vittoria contro il Qatar, di portarsi immediatamente al comando del girone.
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Infantino: «valutiamo Cil Mondiale a 64 squadre» così «forse l'Italia si qualificherà»
Dopo la partita inaugurale dei Mondiali tra Messico e Sudafrica, il presidente della Fifa Gianni Infantino ai microfoni di CazéTV ha parlato del futuro del torneo, accennando alla possibilità di ampliare ulteriormente il numero di partecipanti da 48 a 64 squadre.
Sebbene la modifica sia già stata oggetto di discussione interna, Infantino ha però dichiarato all'emittente brasiliana che è necessario analizzare le prestazioni del formato attuale prima di decidere su un'ulteriore espansione.
«Innanzitutto, dobbiamo vedere come si svilupperà questo Mondiale con 48 squadre. È già un evento enorme. Abbiamo discusso di un Mondiale con 64 squadre, con una maggiore partecipazione globale. Se ne è già parlato in seno al consiglio Fifa, ma sfruttiamo al meglio questa edizione a 48 squadre», ha affermato.
Quindi ha lanciato una frecciatina all'Italia, ironizzando sull'assenza della nazionale azzurra: «Forse l'Italia si qualificherà con 64 squadre. Chissà, magari con 208.»
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Il Ghana perde il suo capitano: visto negato a Thomas Partey
Il Ghana dovrà fare a meno del proprio vicecapitano Thomas Partey nel match d’esordio di giovedì con Panama perché il suo visto è stato rifiutato dalle autorità canadesi.
Le motivazioni si troverebbero nelle accuse di stupro per cui il centrocampista del Villarreal, all’epoca all’Arsenal, andrà a processo in Inghilterra a novembre.
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I tifosi messicani «adottano» un sudcoreano
Scene bellissime: i tifosi messicani scoprono un sudcoreano nel loro settore. E lo festeggiano con entusiasmo.
Venerdì prossimo, però, il Messico affronterà proprio la Corea del Sud: allora forse non verrebbe accolto altrettanto calorosamente.
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Haaland si scatena nel tempio dell’hockey
La nazionale norvegese, con la stella dell’attacco Erling Haaland, si è concessa un’uscita particolare prima dell’esordio ai Mondiali.
L’attaccante del Manchester City ha assistito insieme ai suoi compagni a gara 5 della finale dei playoff NHL tra i Carolina Hurricanes e i Vegas Golden Knights.
L’arena degli Hurricanes si trova a Raleigh, in Carolina del Nord, a poco più di un’ora d’auto dal quartier generale dei norvegesi a Greensboro.
In un video pubblicato sui social si vede Haaland esultare freneticamente a un gol degli Hurricanes.
«A quanto pare Erling Haaland è un grande appassionato di hockey su ghiaccio», ha scritto la NHL su Instagram a corredo del video.
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Un arbitro honduregno dirigerà l’esordio mondiale della Svizzera
Sarà Said Martinez ad arbitrare la partita d’esordio della Svizzera al Mondiale contro il Qatar, sabato alle 21.00. Per il 34enne honduregno sarà la prima volta come arbitro principale in una Coppa del Mondo.
Quattro anni fa in Qatar, Martinez era stato impiegato in nove partite come quarto ufficiale o assistente.
Ora diventerà il primo honduregno a dirigere una partita dei Mondiali.
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Polemiche attorno alla maglia di Haiti
La FIFA ha vietato la maglia originaria di Haiti per il Mondiale perché vi era raffigurata una storica scena di battaglia della guerra d’indipendenza del 1803. Poiché sul campo non sono ammessi messaggi politici o religiosi, il design dovrà essere modificato in tempi brevi.
Il produttore della maglia, Saeta, ha sottolineato che la rappresentazione era stata pensata come omaggio allo spirito combattivo e alla resilienza della popolazione haitiana.
L’azienda ha dichiarato di rispettare il processo di concertazione con la FIFA e di voler apportare le modifiche richieste. Non sono stati forniti dettagli.
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Le critiche di Klopp dopo la partita d'apertura
Jürgen Klopp ha usato parole dure dopo la partita d'esordio tra Messico e Sudafrica (2-0).
Interrogato sul cartellino rosso mostrato al Messico nei minuti di recupero, Klopp ha dichiarato a MagentaTV: «Quell'episodio riassume praticamente tutta la partita. Tatticamente è stata semplicemente pessima! Non una buona prestazione da entrambe le squadre.»
Al momento del tackle del capitano messicano Cesar Montes, la sua squadra giocava con due uomini in più a causa delle due espulsioni subite contro il Sudafrica.
«Undici contro nove e poi ti ritrovi in contropiede. Perché? Perché la linea difensiva era troppo arretrata. È stato un problema generale per tutta la partita. Il Sudafrica non ne ha approfittato per niente», ha criticato Klopp.
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Le spiegazioni sul secondo cartellino rosso ai Mondiali fanno ridere il mondo intero
Nella partita inaugurale dei Mondiali, l'arbitro Wilton Sampaio ha un bel da fare e distribuisce ben tre cartellini rossi.
La sua spiegazione per la seconda espulsione contro il sudafricano Themba Zwane diventa virale poiché fatta in un inglese stentato, che genera confusione.
Leggi il nostro articolo d'approfondimento:
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Già alla seconda partita dei Mondiali, le tribune sono in parte vuote – i tifosi sono arrabbiati.
Durante la seconda partita dei Mondiali 2026 a Guadalajara si sono notati spazi vuoti ben visibili sugli spalti. Mentre la Fifa ha dichiarato ufficialmente che lo stadio era quasi tutto esaurito, i tifosi si sono indignati per i posti vuoti e i prezzi elevati dei biglietti.
Leggi il nostro approfondimento:
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«Aaarrriiiibbbba Messico», questi tifosi messicani sono impazziti di gioia dopo la vittoria
Dopo il 2-0 all'esordio dei Mondiali contro il Sudafrica, l'atmosfera al public viewing di San Diego è davvero elettrizzante. blue News è in mezzo ai messicani esultanti, come si vede nel video qui sotto.
Il pubblico viewing a Mission Beach a San Diego è gremito per l'esordio ai Mondiali tra Messico e Sudafrica. La fila all'ingresso è ancora lunghissima, anche minuti dopo il fischio d'inizio.
E poiché tra San Diego e la città di confine messicana Tijuana ci sono solo 40 minuti in auto, l'evento è completamente in mano ai messicani.
«Arriba! Ora diventeremo campioni del mondo»
Dopo la netta vittoria per 2-0 di «El Tri», non c'è più modo di fermarli. blue News è nel bel mezzo della «fiesta mexicana». E non sono pochi quelli che, sotto il loro sombrero, sognano già la finale. «Arriba Mexico», grida uno. L'altro: «Ora diventeremo campioni del mondo!»
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Forfait del capitano canadese Alphonso Davies
Il Canada, co-organizzatore del Mondiale, dovrà fare a meno di Alphonso Davies per la sua partita d’esordio contro la Bosnia.
Il giocatore del Bayern Monaco si era procurato a maggio uno strappo muscolare alla coscia nella semifinale di Champions League contro il Paris Saint-Germain.
Ha già ripreso ad allenarsi in modo leggero, ma non è ancora pronto per scendere in campo al Mondiale. «Sta recuperando incredibilmente bene. Ci stiamo preparando ad aumentare il carico», ha detto il CT canadese Jesse Marsch.
Una risonanza magnetica effettuata mercoledì ha dato esiti positivi, alimentando le speranze di un possibile rientro di Davies più avanti nel torneo.
Il Canada giocherà la sua seconda partita del girone il 19 giugno contro il Qatar e affronterà la Svizzera nell’ultimo incontro della fase preliminare, il 24 giugno.
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La Corea del Sud batte la Cechia
La Corea del Sud ha centrato il debutto nel suo undicesimo Mondiale consecutivo.
A Guadalajara, la compagine asiatica ha superato per 2-1 la Cechia ed ha così risposto, all’interno del Gruppo A, al successo del Messico nel match d’esordio contro il Sudafrica.
La sfida inedita nell’ambito della Coppa del Mondo ci ha messo parecchio ad animarsi ma quando lo ha fatto è stato un susseguirsi di colpi di scena che ha premiato la squadra più propositiva sull’arco dei 90’.
Al vantaggio a sorpresa di Krejci al 59', hanno risposto Hwang al 67' e Oh all'80'.
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Il Messico s'impone 2-0 sul Sudafrica nella prima gara del torneo
La Coppa del Mondo 2026 ha preso il via nel segno del Messico.
Nello storico Azteca, primo stadio a ospitare il massimo torneo internazionale per la terza volta, gli uomini di Aguirre hanno superato il Sudafrica per 2-0, conquistando un successo meritato al termine di una partita più ricca di espulsioni che di gol.
La selezione di casa ha preso subito in mano le redini del gioco e ha sbloccato il punteggio già al 9’ grazie a Quiñones, bravo ad approfittare di un grave errore in impostazione dei Bafana Bafana. Protagonista in negativo dell’episodio è stato Yaya Sithole, che ha perso un pallone sanguinoso favorendo il vantaggio messicano.
La sua serata difficile è proseguita anche nella ripresa. Poco dopo il rientro in campo, infatti, Sithole è stato espulso per un fallo da ultimo uomo, lasciando il Sudafrica in dieci. Nonostante la superiorità numerica, il Messico non ha accelerato particolarmente il ritmo, mentre con il passare dei minuti sono emersi sempre più chiaramente i limiti tecnici della formazione sudafricana.
A chiudere definitivamente i conti ci ha pensato Raúl Jiménez, autore di testa del 2-0.
Nel finale, molto ruvido, sono poi arrivati altri due cartellini rossi: prima Themba Zwane è stato espulso dopo un controllo al VAR, poi in pieno recupero è toccato a César Montes, punito dall’arbitro per aver impedito una chiara occasione da gol.
Il Messico può così festeggiare un debutto positivo davanti al proprio pubblico, mentre il Sudafrica esce sconfitto da una partita complicata e segnata dagli errori individuali.
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È di Julian Quinones il primo gol di questa Coppa del Mondo
L'attaccante messicano Julian Quinones ha segnato il primo gol della Coppa del Mondo 2026.
Il 29enne ha portato in vantaggio la nazionale ospitante al nono minuto della partita d'esordio contro il Sudafrica allo stadio Azteca di Città del Messico.
L'attaccante dell'Al-Qadziah ha approfittato di un errore della difesa sudafricana in area di rigore, insaccando la palla con un tiro rasoterra.
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La prima cerimonia d'apertura apre i Mondiali 2026
Lo spettacolo di una ventina di minuti ha preceduto la prima delle 104 partite del torneo tra Messico e Sudafrica. Una rivincita della partita inaugurale dei Mondiali del 2010.
Proprio come 16 anni fa in Sudafrica, Shakira è stata la star della cerimonia. La cantante colombiana, con occhiali da sole, un body giallo e una gonna malva, è apparsa sul palco per eseguire «Dai Dai», una delle canzoni create per i Mondiali del 2026, in collaborazione con la star nigeriana Burna Boy.
Il brano, in spagnolo e inglese, fonde ritmi afrobeat e caraibici ed è stato eseguito tra decine di ballerini.
Prima di lei, si erano esibiti il gruppo messicano Maná, il cantante pop venezuelano Danny Ocean, il gruppo Los Ángeles Azules, la star colombiana del reggaeton J Balvin e l'artista ispano-messicana Belinda, dopo un primo spettacolo con ballerini vestiti con costumi indigeni - adornati da grandi piume - e donne in abiti tradizionali, accompagnate da percussionisti.
Prima della partita tra Messico e Sudafrica, il tenore italiano Andrea Bocelli ha eseguito l'inno nazionale dei Mondiali, intitolato «DNA», un mix di opera e musica elettronica prodotto dal DJ francese David Guetta.
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Zakaria: «Abbiamo lavorato bene»
Il debutto iridato della Svizzera si sta avvicinando a grandi passi. All'antivigilia della sfida contro il Qatar, è stato Denis Zakaria a presentarsi davanti ai giornalisti: «Siamo pronti, sì, posso dire che abbiamo lavorato bene».
«Il mio ruolo? Devo aiutare la squadra quando l'allenatore me lo chiede. Negli anni sono maturato, dunque non è un problema se qui ho meno minutaggio rispetto a quanto avviene col Monaco».
Intanto la Federazione ha comunicato che saranno almeno 1’600 gli svizzeri presenti allo stadio per la prima partita: il numero è destinato a crescere.
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Le prime partite in programma
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Trump non sarà presente all'esordio degli USA
Secondo quanto riportano diversi media statunitensi, il presidente Donald Trump non assisterà di persona alla partita inaugurale degli Stati Uniti contro il Paraguay, in programma venerdì.
La notizia è stata anticipata tra gli altri da «Politico» e da «The Athletic», che citano fonti vicine al dossier. Né la Casa Bianca né il Dipartimento di Stato hanno commentato le indiscrezioni.
In precedenza, un portavoce del Dipartimento di Stato aveva annunciato che il segretario di Stato Marco Rubio sarà presente all'incontro, in programma a sud di Los Angeles.
Il politico guiderà una delegazione che comprenderà anche il segretario ai Trasporti Sean Duffy e il responsabile del Dipartimento per la Sicurezza interna Markwayne Mullin.
A margine della sfida, Rubio dovrebbe inoltre incontrare il presidente paraguaiano Santiago Peña per discutere di sicurezza regionale, commercio, investimenti e nuove tecnologie.
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Dalla A alla Z: ecco tutto quello che c'è da sapere sui Mondiali di calcio
Dove si giocherà, con quale pallone e quali sono i premi in palio? Ecco l'ABC sul debutto dei Mondiali di calcio 2026, per farti arrivare preparato al meglio alle prossime sei settimane.
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Mondiali 2026, la polizia ticinese: «Festeggiamenti sì, ma con giudizio»
La polizia ticinese annuncia tolleranza verso i festeggiamenti spontanei legati ai Mondiali 2026, purché non vengano compromessi sicurezza, ordine e quiete pubblica. Cortei di auto, clacson e cori saranno generalmente accettati subito dopo le partite.
Le forze dell'ordine precisano però che, trascorsa un'ora dal termine degli incontri - o immediatamente per quelli che finiranno dopo mezzanotte - scatteranno gli interventi contro rumori molesti, disordini o situazioni pericolose.
Tolleranza zero invece per vandalismi, uso improprio di materiale pirotecnico, guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti e infrazioni al codice della strada. Particolare attenzione sarà riservata alle zone sensibili come ospedali e case di cura.
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Ecco dove si possono guardare in compagnia e su maxi schermo le partite della Nati
Manca sempre meno calcio d'inizio dei Mondiali di calcio in Nord America. E per l'occasione in tutta la Svizzera sono state organizzate numerose visioni pubbliche con maxi schermi delle partite.
Ecco una panoramica di blue News su dove è possibile guardare i vari incontri in compagnia. Molte delle proiezioni pubbliche mostreranno solo le partite della Svizzera a partire dalla fase a eliminazione diretta.
Guarda anche tutti gli appuntamenti che ci sono in Ticino.
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Sulla scia del polpo Paul, ecco Nimbus: il gatto che pronostica i Mondiali
Diventato celebre all’inizio dell’anno grazie alle previsioni azzeccate durante la Coppa d’Africa 2026, Nimbus, il gatto pronosticatore, alza l’asticella e si misura ora con la Coppa del mondo.
Come ha potuto constatare il suo mezzo milione di follower su Instagram, l’adorabile felino è in grande forma negli ultimi tempi.
Tra i risultati indovinati figurano in particolare la vittoria del PSG nella finale di Champions League contro l’Arsenal e quella dell’Aston Villa contro il Friburgo in Europa League.
Dop il polpo Paul nel 2010, sarà dunque Nimbus il gatto a imporsi come la star dei pronostici dei Mondiali 2026?
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