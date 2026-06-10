Sorpresa nel gruppo D! Turchia sconfitta e eliminata

Alcuni nomi sulle maglie dei calciatori stanno attirando particolare attenzione. Infatti diversi figli di ex campioni del calcio sono sotto i riflettori.

Come scrive «Stern», ad esempio è stato Luca Zidane a difendere la porta dell'Algeria nella partita contro l'Argentina. Si tratta del figlio della leggenda del calcio francese Zinédine Zidane, campione del mondo nel 1998. Luca ha debuttato con il Paese nordafricano perché i suoi nonni paterni sono algerini.

Il portiere dell'Algeria è Luca Zidane, figlio della leggenda del calcio francese Zinédine Zidane. KEYSTONE

Oppure Timothy Weah fa parte della nazionale statunitense. Suo padre, George Weah, è stato nominato miglior giocatore FIFA nel 1995 e ha vinto il Pallone d'Oro. Con il Paris Saint-Germain ha vinto la Ligue 1 e la Copa del Rey, e con il Milan ben due volte lo scudetto.

Timothy Weah è il figlio dell'ex calciatore George Weah. KEYSTONE

Mentre per la Francia, scrive il settimanale tedesco, gioca Marcus Thuram, il figlio di Lilian Thuram, vincitore del Mondiale del 1998 e dell'Europeo del 2000. Con 142 presenze in nazionale, è stato a lungo il detentore record di presenze con la maglia francese.

Il francese Marcus Thuram è figlio di Lilian Thuram. KEYSTONE

Un altro esempio è Leroy Sané, che veste la maglia della nazionale tedesca, ed è figlio di Souleymane Sané, che ha giocato in Bundesliga negli anni '90 ed è stato nella nazionale senegalese.

Leroy Sane, figlio di Souleymane Sané, veste la maglia della nazionale tedesca. KEYSTONE

Giuliano Simeone è stato convocato nella nazionale argentina. Suo padre, Diego Simeone, ha partecipato a tre Mondiali ed è allenatore dell'Atlético Madrid dal 2011, con cui ha vinto otto titoli.

L'argentino Giuliano Simeone è figlio di Diego Simeone. KEYSTONE

Per gli Stati Uniti, si legge su «Stern», c'è anche Sebastian Berhalter in squadra. Suo padre, Gregg Berhalter, è stato anche lui in nazionale e ha giocato in Germania con squadre come il TSV 1860 Monaco. Dal 2018 al 2024 ha allenato lui stesso la nazionale statunitense, guidandola agli ottavi di finale dei Mondiali del 2022.

Sebastian Berhalter, figlio di Gregg Berhalter, veste come il papà la maglia degli Stati Uniti. KEYSTONE

Infine, anche se il suo nome inganna, anche l'attaccante ghanese Jordan Ayew ha ereditato il talento calcistico del padre, Abédi Pelé. Quest'ultimo è considerato uno dei migliori giocatori nella storia del calcio ghanese.