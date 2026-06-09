Djibril Sow è pronto per il suo secondo Mondiale, consapevole di un ruolo diventato di alternativa preziosa nello scacchiere rossocrociato.
Mondiali di calcio 2026
I Mondiali si svolgono dall'11 giugno al 19 luglio in Messico, Canada e Stati Uniti. 48 nazioni si contendono l'ambito titolo di campione del mondo. blue News è presente sul posto per fornirvi le ultime notizie, i retroscena, tutti i gol e i risultati.
«Preferisco giocare da numero 6 o da numero 8, ma c'è tanta concorrenza. Probabilmente verrò impiegato qualche metro più avanti», ha spiegato il centrocampista del Siviglia.
All'esordio contro il Qatar, che sarà sabato 13 giugno, mancano solo pochi giorni.
Sow era presente nell’amichevole di Lugano, persa dalla Svizzera contro i qatarioti nel 2018: «Me la ricordo bene. Ci insegna che non possiamo sottovalutare nessun avversario. Ma non lo faremo, siamo pronti».