  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Mondiali 2026
  4. Calcio
  5. Champions League
  6. Tennis
  7. Hockey
  8. Sport invernali
  9. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Verso i Mondiali Sow: «Non possiamo sottovalutare nessun avversario e non lo faremo»

Swisstxt

9.6.2026 - 23:00

Keystone

Djibril Sow è pronto per il suo secondo Mondiale, consapevole di un ruolo diventato di alternativa preziosa nello scacchiere rossocrociato.

SwissTXT

09.06.2026, 23:00

10.06.2026, 08:03

Mondiali di calcio 2026

I Mondiali si svolgono dall'11 giugno al 19 luglio in Messico, Canada e Stati Uniti. 48 nazioni si contendono l'ambito titolo di campione del mondo. blue News è presente sul posto per fornirvi le ultime notizie, i retroscena, tutti i gol e i risultati.

KEYSTONE

«Preferisco giocare da numero 6 o da numero 8, ma c'è tanta concorrenza. Probabilmente verrò impiegato qualche metro più avanti», ha spiegato il centrocampista del Siviglia.

All'esordio contro il Qatar, che sarà sabato 13 giugno, mancano solo pochi giorni.

Sow era presente nell’amichevole di Lugano, persa dalla Svizzera contro i qatarioti nel 2018: «Me la ricordo bene. Ci insegna che non possiamo sottovalutare nessun avversario. Ma non lo faremo, siamo pronti».

I più letti

Dopo Laila, una nuova passione per Sinner: ecco perché guarda alla Sardegna
Una forte grandinata ha imbiancato il Mendrisiotto, causando disagi e danni
Michelle Hunziker pubblica una foto a 17 anni e a sorprendere è un particolare...
Il viaggio da incubo dell'inviato di blue News a Belfast per l'incontro della Nati femminile
Ecco 5 dettagli scioccanti che emergono nel documentario su Michael Jackson

Video di calcio

Verso i Mondiali, Michel Aebischer sulle critiche a Xhaka, le doppie aquile e il Qatar

Verso i Mondiali, Michel Aebischer sulle critiche a Xhaka, le doppie aquile e il Qatar

Le critiche di Xhaka dopo il pareggio per 1 a 1 nel test contro l'Australia sono state appropriate, afferma Michel Aebischer. Allo stesso tempo, sottolinea che l'umore della squadra è ancora buono. E cosa dice del Qatar, primo avversario della Nati?

08.06.2026

Embolo raggiunge la Nazionale e Yakin lo accoglie con un abbraccio

Embolo raggiunge la Nazionale e Yakin lo accoglie con un abbraccio

06.06.2026

Ecco i migliori gol di Europa e Conference League 2025/26

Ecco i migliori gol di Europa e Conference League 2025/26

01.06.2026

Ecco i migliori gol della Champions League 2025/26

Ecco i migliori gol della Champions League 2025/26

02.06.2026

Ecco i migliori gol nella Swiss Football League della stagione 2025/26

Ecco i migliori gol nella Swiss Football League della stagione 2025/26

01.06.2026

Verso i Mondiali, Michel Aebischer sulle critiche a Xhaka, le doppie aquile e il Qatar

Verso i Mondiali, Michel Aebischer sulle critiche a Xhaka, le doppie aquile e il Qatar

Embolo raggiunge la Nazionale e Yakin lo accoglie con un abbraccio

Embolo raggiunge la Nazionale e Yakin lo accoglie con un abbraccio

Ecco i migliori gol di Europa e Conference League 2025/26

Ecco i migliori gol di Europa e Conference League 2025/26

Ecco i migliori gol della Champions League 2025/26

Ecco i migliori gol della Champions League 2025/26

Ecco i migliori gol nella Swiss Football League della stagione 2025/26

Ecco i migliori gol nella Swiss Football League della stagione 2025/26

Più video

Altre notizie

Proteste artistiche. Mondiali, due nuove opere di protesta di Laika a Zurigo

Proteste artisticheMondiali, due nuove opere di protesta di Laika a Zurigo

Fiamme e caos in città. Il viaggio da incubo dell'inviato di blue News a Belfast per l'incontro della Nati femminile

Fiamme e caos in cittàIl viaggio da incubo dell'inviato di blue News a Belfast per l'incontro della Nati femminile

Calcio. Offerta del Real Madria per Julian Alvarez, sul piatto 150 milioni

CalcioOfferta del Real Madria per Julian Alvarez, sul piatto 150 milioni