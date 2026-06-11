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Fin qui ha azzeccato tutto! Sulla scia del polpo Paul, ecco Nimbus: il gatto che pronostica i Mondiali

Clara Francey

11.6.2026

Dopo essersi fatto notare durante la Coppa d'Africa 2026, Nimbus, il gatto dei pronostici, si presenta ora sulla scena dei Mondiali.

Redazione blue Sport

11.06.2026, 16:17

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Nimbus, il gatto pronosticatore diventato celebre durante l'ultima Coppa d'Africa 2026, punta ora a imporsi come nuova star dei pronostici ai Mondiali, sulle orme di Paul il polpo.
  • Il felino ha previsto la vittoria del Messico contro il Sudafrica nella partita inaugurale.
  • Altri animali, tra cui la gatta Cass e quelli dello zoo di Guadalajara, si sono lanciati a loro volta nelle previsioni. 
Mostra di più

Diventato celebre all’inizio dell’anno grazie alle previsioni azzeccate durante la Coppa d’Africa 2026, Nimbus, il gatto pronosticatore, alza l’asticella e si misura ora con la Coppa del mondo.

Come ha potuto constatare il suo mezzo milione di follower su Instagram, l’adorabile felino è in grande forma negli ultimi tempi.

Tra i risultati indovinati figurano in particolare la vittoria del PSG nella finale di Champions League contro l’Arsenal e quella dell’Aston Villa contro il Friburgo in Europa League.

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Dop il polpo Paul nel 2010, sarà dunque Nimbus il gatto a imporsi come la star dei pronostici dei Mondiali 2026?

Una prima risposta arriverà giovedì sera con la partita inaugurale della 23ª Coppa del mondo di calcio, che vedrà opposti Messico e Sudafrica alle 21:00, ora svizzera.

Il micio bianconero punta su una vittoria del Paese ospitante.

Ci provano anche altri animali

Attenzione però: Nimbus non è solo. Cass, una gatta britannica, ha già iniziato a «lavorare» da alcuni giorni.

Tra i suoi pronostici, ha previsto anche un successo della Svizzera al debutto nella competizione, sabato alle 21:00, ora svizzera, contro il Qatar.

Mondiali di calcio 2026

I Mondiali si svolgono dall'11 giugno al 19 luglio in Messico, Canada e Stati Uniti. 48 nazioni si contendono l'ambito titolo di campione del mondo. blue News è presente sul posto per fornirvi le ultime notizie, i retroscena, tutti i gol e i risultati.

KEYSTONE

A una settimana dall’inizio del Mondiale, anche gli animali dello zoo di Guadalajara si erano prestati al gioco dei pronostici.

Come Cass, le elefantesse del parco zoologico messicano hanno scommesso su una vittoria del loro Paese d’adozione nella prima partita del torneo.

I gorilla, invece, hanno puntato su un successo dell’Uruguay contro la Spagna, in quello che si annuncia come uno dei big match della fase a gironi.

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