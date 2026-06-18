Ndoye sfiora il vantaggio dopo una decina di minuti! Segui Svizzera-Bosnia in diretta

Sergej Barbarez. Keystone

Stati d'animo diametralmente opposti alla vigilia della sfida del Los Angeles Stadium. Se la Svizzera - forte della sua posizione nella top 20 del Ranking FIFA - si ritrova già con le spalle al muro e avverte tutto il peso del riscatto dopo il deludente 1-1 contro il Qatar, in casa Bosnia ed Erzegovina si respira un'aria decisamente più serena.

La ricetta del CT: «Guardiamo solo a noi stessi»

Isolarsi dal rumore mediatico e far saltare il banco contro i favoriti: la Bosnia sa come si fa. In conferenza stampa il selezionatore Sergej Barbarez ha tracciato la via ai suoi ricordando lo storico precedente nei play-off che ha regalato loro il biglietto per i Mondiali: «Anche prima di affrontare l'Italia l'opinione pubblica ci dava per spacciati. Siamo rimasti concentrati su noi stessi e abbiamo firmato un'impresa incredibile, dimostrando di poter giocare contro le grandi. Ai ragazzi ripeto sempre di viversi il momento con gioia: si rende al meglio solo quando si è felici di essere qui».

Un «catino» bosniaco a Los Angeles

La selezione di Barbarez, inoltre, potrà contare su un fattore campo inaspettato: al Los Angeles Stadium è attesa un'autentica ondata di sostenitori bosniaci. Un aiuto extra evidenziato dal difensore Nikola Katic: «Sapere che migliaia di tifosi, amici e famiglie saranno lì sugli spalti ci trasmette una carica pazzesca, ma ci affida anche la grande responsabilità di renderli orgogliosi».

Per la Svizzera, insomma, l'ostacolo non sarà solo tecnico, ma anche ambientale.