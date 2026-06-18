Ndoye sfiora il vantaggio dopo una decina di minuti! Segui Svizzera-Bosnia in diretta

Dopo il mezzo passo falso al debutto contro il Qatar, la Nazionale svizzera scende in campo contro la Bosnia ed Erzegovina per il secondo match dei Mondiali. Per i rossocrociati è già vietato sbagliare: segui la partita in diretta con noi!
Live-Ticker: la diretta minuto per minuto
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24° minuto
L'arbitro decreta la pausa per dissetarsi
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20° minuto
Nati in pressione: la manovra c'è, manca l'ultimo tocco
Il match vive una fase intensa e piacevole: il ritmo è alto, i falli pochi e il gioco scorre fluido, con entrambe le formazioni che privilegiano la costruzione palla a terra.
La Svizzera sta dominando il possesso, riuscendo a penetrare con continuità nell'ultimo terzo di campo. Ndoye semina con regolarità il panico sulla sinistra.
La Nati preme, ma per sbloccare il risultato servirà maggiore precisione nell'ultimo passaggio o una dose di cattiveria in più al momento del cross.
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15° minuto
Fiammata bosniaca: Memic spreca un contropiede d'oro!
Improvviso ribaltamento di fronte che fa tremare la Nati! Memic recupera palla a centrocampo, salta secco Rodriguez e s'invola in velocità sulla fascia destra.
Il bosniaco ha praterie davanti a sé per fare male, ma al momento clou pecca di lucidità: il suo traversone è completamente sballato e si spegne senza pericoli direttamente sul fondo.
Un grosso sospiro di sollievo per la retroguardia svizzera, ma è un campanello d'allarme sulle ripartenze avversarie.
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12° minuto
La Svizzera ancora pericolosa
La Nati sfiora ancora il vantaggio con un'azione da manuale: Rieder scende sulla sinistra e mette al centro un rasoterra velenoso per Ndoye.
L'attaccante si coordina in anticipo provando il colpo di tacco, ma manca l'impatto con il pallone per un soffio.
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10° minuto
Ndoye sfiora il vantaggio!
La Nati rompe il ghiaccio e accende la luce: un'intuizione di Xhaka pesca Ndoye al limite dell’area. L'attaccante elvetico si gira in un fazzoletto e libera il sinistro, indirizzando la sfera verso il primo palo.
La palla accarezza l'esterno della rete, dando solo l'illusione del gol. È il segnale che la Svizzera è entrata in partita: nonostante il clima ostile, la squadra di Yakin sta iniziando a trovare le misure.
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5° minuto
Fischi e possesso: la Nati sotto assedio
La Svizzera prova finalmente ad alzare il baricentro e a gestire il possesso palla per trovare ritmo, ma l'accoglienza del pubblico di Los Angeles è ostile: ogni tocco rossocrociato è accompagnato da un assordante concerto di fischi.
La netta superiorità numerica dei tifosi bosniaci sta creando una cornice impressionante, trasformando il terreno di gioco in una vera bolgia.
La Nati deve mantenere la calma: la gestione del pallone sarà fondamentale per spegnere l'entusiasmo della curva avversaria.
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2° minuti
Si fa vedere subito la Bosnia
Su un cross insidioso in area svizzera, Widmer è attento e sventa il pericolo di testa, concedendo solo il corner.
Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina, Kolasinac pennella un cross profondo dalla sinistra verso Dzeko, ma la difesa rossocrociata riesce a leggere bene la traiettoria e a chiudere ogni varco.
Buona la reazione difensiva della Svizzera in questo avvio.
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1° minuto
Si parte!
Il pallone ha iniziato a rotolare a Los Angeles. È iniziata la sfida: la Bosnia ha battuto il calcio d'inizio. Per la Svizzera di Murat Yakin è il momento della verità: in palio punti pesanti per il cammino in questo Mondiale.
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Tutto è pronto a Los Angeles!
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Precedenti: un tabù da sfatare
La storia tra Svizzera e Bosnia-Herzegovina è breve, ma tutt'altro che dolce per i colori rossocrociati.
Le due nazionali si sono incrociate una sola volta in passato: era il 29 marzo 2016, in un'amichevole al Letzigrund di Zurigo.
Per la Nati fu una serata da dimenticare, chiusasi con una deludente sconfitta per 0-2 davanti al pubblico di casa.
Stasera a Los Angeles, l'occasione per riscrivere il bilancio.
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La formazione della Svizzera
Due cambi per Murat Yakin che rimescola le carte per la sfida decisiva contro la Bosnia.
Rispetto all'esordio col Qatar, entrano dal primo minuto Silvan Widmer - che riprende la fascia destra, con Zakaria che scivola in panchina - e Fabian Rieder, che rileva Vargas nel reparto offensivo.
Una serata speciale per tre rossocrociati: Rieder tocca quota 30 presenze, Freuler raggiunge i 90 gettoni e Ricardo Rodriguez festeggia lo storico traguardo delle 140 presenze in Nazionale.
Resta il nodo tattico: Yakin confermerà il 4-3-3 o passerà a una difesa a tre con Widmer e Aebischer larghi sulle corsie?
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La formazione della Bosnia ed Erzegovina
Il pericolosissimo bomber Edin Džeko è inserito nell'11 titolare dal Ct Barbarez.
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Barbarez evoca l'impresa contro l'Italia e scarica la pressione sulla Svizzera
Stati d'animo diametralmente opposti alla vigilia della sfida del Los Angeles Stadium. Se la Svizzera - forte della sua posizione nella top 20 del Ranking FIFA - si ritrova già con le spalle al muro e avverte tutto il peso del riscatto dopo il deludente 1-1 contro il Qatar, in casa Bosnia ed Erzegovina si respira un'aria decisamente più serena.
La ricetta del CT: «Guardiamo solo a noi stessi»
Isolarsi dal rumore mediatico e far saltare il banco contro i favoriti: la Bosnia sa come si fa. In conferenza stampa il selezionatore Sergej Barbarez ha tracciato la via ai suoi ricordando lo storico precedente nei play-off che ha regalato loro il biglietto per i Mondiali: «Anche prima di affrontare l'Italia l'opinione pubblica ci dava per spacciati. Siamo rimasti concentrati su noi stessi e abbiamo firmato un'impresa incredibile, dimostrando di poter giocare contro le grandi. Ai ragazzi ripeto sempre di viversi il momento con gioia: si rende al meglio solo quando si è felici di essere qui».
Un «catino» bosniaco a Los Angeles
La selezione di Barbarez, inoltre, potrà contare su un fattore campo inaspettato: al Los Angeles Stadium è attesa un'autentica ondata di sostenitori bosniaci. Un aiuto extra evidenziato dal difensore Nikola Katic: «Sapere che migliaia di tifosi, amici e famiglie saranno lì sugli spalti ci trasmette una carica pazzesca, ma ci affida anche la grande responsabilità di renderli orgogliosi».
Per la Svizzera, insomma, l'ostacolo non sarà solo tecnico, ma anche ambientale.
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Murat Yakin indisponibile per il match?
Problemi dell'ultimo minuto a Inglewood per Murat Yakin. Il commissario tecnico rossocrociato è stato colpito da un attacco influenzale, dovuto probabilmente alle basse temperature dei climatizzatori americani.
Yakin, apparso già affaticato nella conferenza stampa di mercoledì dopo una notte quasi insonne, dovrebbe comunque stringere i denti e sedersi regolarmente in panchina.
Il calcio d'inizio della sfida contro la Bosnia ed Erzegovina è previsto per le 21:00 (ora svizzera), un match già delicato per la Nazionale dopo il pareggio all'esordio contro il Qatar.
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Nel confronto tra tifosi, gli svizzeri fanno una figuraccia
La sera prima della partita clou della Nazionale contro la Bosnia, blue Sport ha visitato i due gruppi di tifosi a Los Angeles. Gli svizzeri si ritrovano in un pub vicino alla famosa spiaggia di Santa Monica, i bosniaci nei pressi del SoFi Stadium a Inglewood.
Nel confronto tra le tifoserie, gli svizzeri ne escono chiaramente sconfitti.
I bosniaci sono nettamente superiori ai tifosi della Nazionale non solo in termini numerici, ma anche di atmosfera. E sono in vantaggio anche in termini di euforia e fiducia.
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Yakin fa autocritica: «Forse è stato un errore far entrare Manzambi, Amdouni e Jashari»
Solo un pareggio contro il Qatar: non è così che la Nazionale si era immaginata l’esordio ai Mondiali. A maggior ragione ora è fondamentale ottenere una vittoria nella seconda partita.
Con la Bosnia-Erzegovina, però, ci attende un avversario tosto. Murat Yakin, alla conferenza stampa del giorno prima della partita, mantiene la consueta calma: «Sono ancora fiducioso. Ho una squadra esperta, in grado di gestire la pressione».
Dopo la partita d’esordio, l'allenatore è stato criticato soprattutto per le sue scelte relative alle sostituzioni. A quattro giorni dalla partita, il tecnico della Nazionale ammette anche di aver commesso degli errori: «Contro il Qatar ho fatto entrare alcuni giocatori più giovani. Forse le mie aspettative erano sbagliate».
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Il finalmente il secondo match!😊
Benvenuti nel Live-Ticker di questa serata mondiale! Dopo il mezzo passo falso al debutto contro il Qatar, la Svizzera scende in campo contro la Bosnia ed Erzegovina. Segui la partita in diretta con noi!