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Verso i Mondiali Pier Tami spiega la partenza anticipata: «Affineremo la condizione, mentalmente ci siamo»

Swisstxt

2.6.2026 - 13:04

Pier Tami
Pier Tami
Imago

La Nazionale è pronta a spiccare il volo verso i Mondiali.

SwissTXT

02.06.2026, 13:04

02.06.2026, 13:11

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Poco dopo l’ora di pranzo la delegazione rossocrociata si è imbarcata a Zurigo alla volta (via Los Angeles) del ritiro di San Diego.

«I primi giorni saranno importanti per prendere il ritmo giusto», ci ha spiegato Pier Tami.

«Tra una partita e l’altra avremo un giorno di recupero in più – ha continuato il direttore delle squadre nazionali – il percorso per andare lontano sarà allungato ma ci siamo preparati».

«Abbiamo deciso di andare negli USA in anticipo per affinare la condizione, ma mentalmente siamo già pronti».

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