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Mondiali Undav ribalta la Costa d'Avorio

Swisstxt

21.6.2026 - 00:19

L'attaccante dello Stoccarda
L'attaccante dello Stoccarda
KEY

E alla fine la Germania ce l’ha fatta.

SwissTXT

21.06.2026, 00:19

21.06.2026, 09:43

Messi in difficoltà dalla Costa d’Avorio per buona parte della sfida di Toronto, i tedeschi sono riusciti ad ottenere il secondo successo nei Mondiali, imponendosi per 2-1 in rimonta.

Mondiali di calcio 2026

I Mondiali si svolgono dall'11 giugno al 19 luglio in Messico, Canada e Stati Uniti. 48 nazioni si contendono l'ambito titolo di campione del mondo. blue News è presente sul posto per fornirvi le ultime notizie, i retroscena, tutti i gol e i risultati.

KEYSTONE

Dopo il meritato vantaggio di Kessie in una prima parte di partita di marca ivoriana, i tedeschi hanno preso in mano le operazioni negli ultimi 30' grazie ai cambi voluti da Nagelsmann.

Entrati dalla panchina, Amiri e Undav hanno confezionato il pareggio al 68'. L'attaccante dello Stoccarda si è poi regalato la doppietta personale in pieno recupero.

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