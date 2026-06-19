Johan Manzambi è il protagonista assoluto della Svizzera contro la Bosnia. Keystone

La Svizzera fatica a trovare spazi contro una Bosnia combattiva, ma nella ripresa la partita cambia volto. I cambi di Vargas e Manzambi si rivelano decisivi e trascinano la Nazionale al successo per 4-1. Ecco le valutazioni dei singoli.

Jan Arnet e Michael Wegmann da Los Angeles Jan Arnet

Voto: 4 Portiere Gregor Kobel

Ha poco lavoro da svolgere per gran parte della partita. Quando viene sollecitato, si fa trovare pronto. Sul gol del recupero, però, la sua respinta di pugno lascia qualche dubbio.

Voto: 4 Difensore Silvan Widmer

Schierato dal primo minuto al posto di Zakaria, non riesce a lasciare il segno. Alterna imprecisioni tecniche a cross troppo lunghi e fatica anche in alcuni frangenti difensivi.

Voto: 4.5 Difensore Manuel Akanji

Decisamente più convincente rispetto alla sfida contro il Qatar, pur con una o due sbavature. Contro di lui Dzeko trova ben pochi varchi e finisce quasi sempre neutralizzato.

Voto: 4.5 Difensore Nico Elvedi

Mantiene il sangue freddo anche nelle situazioni più delicate. Nei duelli è quasi impeccabile e sembra avere sempre la meglio sul diretto avversario.

Voto: 4 Difensore Ricardo Rodriguez

Prestazione solida del terzino sinistro. Potrebbe però essere più intraprendente in fase offensiva. Molto coinvolto nel gioco, pur con una o due piccole sbavature.

Voto: 5.5 Centrocampista Granit Xhaka

Molto più influente rispetto alla partita contro il Qatar. Con la sua visione di gioco e i suoi passaggi intelligenti contribuisce a numerose azioni offensive della Svizzera. Nel finale firma anche il 4-1 su rigore. Una risposta convincente del capitano, molto criticato dopo la gara contro il Qatar.

Atmosfera da brividi a Los Angeles 18.06.2026

Voto: 5 Centrocampista Remo Freuler

Quando la situazione si fa davvero delicata per la prima volta in difesa, Freuler risponde presente con una provvidenziale scivolata. A centrocampo garantisce equilibrio e dà impulso al gioco svizzero grazie a un'enorme mole di lavoro.

Voto: 3.5 Centrocampista Michel Aebischer

Corre molto, ma incide meno rispetto alla partita contro il Qatar. Poco prima dell’intervallo si rende protagonista di un passaggio sbagliato da brividi, che complica non poco la situazione. Dopo la sua sostituzione, però, il gioco della Svizzera ritrova slancio.

Voto: 3.5 Centrocampista Fabian Rieder

Parte titolare al posto di Vargas. Recupera qualche buon pallone e distribuisce alcuni passaggi interessanti, ma gli manca la giocata capace di fare la differenza. Non è stata la sua partita migliore.

Voto: 4.5 Attaccante Breel Embolo

Praticamente invisibile nel primo tempo, cambia marcia dopo l'intervallo. Nel finale si procura un'espulsione e confeziona l'assist del 2-0.

Voto: 4 Attaccante Dan Ndoye

Si rivela una risorsa preziosa. Viene cercato con continuità dai compagni e si rende spesso pericoloso. Ndoye ci prova a più riprese, ma la fortuna non è dalla sua parte. L'inefficacia sotto porta rischia di perseguitarlo anche nei sogni. La sua giocata più spettacolare resta la rovesciata, che però anche se fosse entrata sarebbe stata annullata per fuorigioco.

Le sostituzioni

Manzambi apre la strada 18.06.2026

Voto: 6 Dal 72° minuto al posto di Rieder Johan Manzambi

Appena entrato in campo, il giovane ha sbloccato la partita con un freddo tiro al volo in area di rigore. È stato proprio lui, con il recupero del pallone, a dare il via all'azione del gol. Poco dopo ha colpito ancora. Meritatamente eletto «Player of the Match».

Voto: 6 Dal 72° minuto al posto di Ndoye Ruben Vargas

Per una volta parte dalla panchina. Forse era proprio quello che ci voleva, perché al suo ingresso Vargas si accende davvero. Partecipa a tre gol: ne propizia uno, serve un assist e va a segno lui stesso. Che bottino!

Voto: 5 Dal 72° minuto al posto di Aebischer Djibril Sow

Entra in campo insieme a Manzambi e Vargas. Sono gli altri due a prendersi i riflettori, ma anche Sow lascia il segno: sul 4-1 si procura il rigore.

Voto: – Dall’86° minuto al posto di Widmer Luca Jaquez

Ha giocato troppo poco per essere valutato.

Voto: – Dall’89° minuto al posto di Embolo Cedric Itten

Ha giocato troppo poco per essere valutato.