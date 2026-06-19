La Svizzera fatica a trovare spazi contro una Bosnia combattiva, ma nella ripresa la partita cambia volto. I cambi di Vargas e Manzambi si rivelano decisivi e trascinano la Nazionale al successo per 4-1. Ecco le valutazioni dei singoli.
Portiere
Gregor Kobel
Ha poco lavoro da svolgere per gran parte della partita. Quando viene sollecitato, si fa trovare pronto. Sul gol del recupero, però, la sua respinta di pugno lascia qualche dubbio.
Difensore
Silvan Widmer
Schierato dal primo minuto al posto di Zakaria, non riesce a lasciare il segno. Alterna imprecisioni tecniche a cross troppo lunghi e fatica anche in alcuni frangenti difensivi.
Difensore
Manuel Akanji
Decisamente più convincente rispetto alla sfida contro il Qatar, pur con una o due sbavature. Contro di lui Dzeko trova ben pochi varchi e finisce quasi sempre neutralizzato.
Difensore
Nico Elvedi
Mantiene il sangue freddo anche nelle situazioni più delicate. Nei duelli è quasi impeccabile e sembra avere sempre la meglio sul diretto avversario.
Difensore
Ricardo Rodriguez
Prestazione solida del terzino sinistro. Potrebbe però essere più intraprendente in fase offensiva. Molto coinvolto nel gioco, pur con una o due piccole sbavature.
Centrocampista
Granit Xhaka
Molto più influente rispetto alla partita contro il Qatar. Con la sua visione di gioco e i suoi passaggi intelligenti contribuisce a numerose azioni offensive della Svizzera. Nel finale firma anche il 4-1 su rigore. Una risposta convincente del capitano, molto criticato dopo la gara contro il Qatar.
Centrocampista
Remo Freuler
Quando la situazione si fa davvero delicata per la prima volta in difesa, Freuler risponde presente con una provvidenziale scivolata. A centrocampo garantisce equilibrio e dà impulso al gioco svizzero grazie a un'enorme mole di lavoro.
Centrocampista
Michel Aebischer
Corre molto, ma incide meno rispetto alla partita contro il Qatar. Poco prima dell’intervallo si rende protagonista di un passaggio sbagliato da brividi, che complica non poco la situazione. Dopo la sua sostituzione, però, il gioco della Svizzera ritrova slancio.
Centrocampista
Fabian Rieder
Parte titolare al posto di Vargas. Recupera qualche buon pallone e distribuisce alcuni passaggi interessanti, ma gli manca la giocata capace di fare la differenza. Non è stata la sua partita migliore.
Attaccante
Breel Embolo
Praticamente invisibile nel primo tempo, cambia marcia dopo l'intervallo. Nel finale si procura un'espulsione e confeziona l'assist del 2-0.
Attaccante
Dan Ndoye
Si rivela una risorsa preziosa. Viene cercato con continuità dai compagni e si rende spesso pericoloso. Ndoye ci prova a più riprese, ma la fortuna non è dalla sua parte. L'inefficacia sotto porta rischia di perseguitarlo anche nei sogni. La sua giocata più spettacolare resta la rovesciata, che però anche se fosse entrata sarebbe stata annullata per fuorigioco.
Le sostituzioni
Dal 72° minuto al posto di Rieder
Johan Manzambi
Appena entrato in campo, il giovane ha sbloccato la partita con un freddo tiro al volo in area di rigore. È stato proprio lui, con il recupero del pallone, a dare il via all'azione del gol. Poco dopo ha colpito ancora. Meritatamente eletto «Player of the Match».
Dal 72° minuto al posto di Ndoye
Ruben Vargas
Per una volta parte dalla panchina. Forse era proprio quello che ci voleva, perché al suo ingresso Vargas si accende davvero. Partecipa a tre gol: ne propizia uno, serve un assist e va a segno lui stesso. Che bottino!
Dal 72° minuto al posto di Aebischer
Djibril Sow
Entra in campo insieme a Manzambi e Vargas. Sono gli altri due a prendersi i riflettori, ma anche Sow lascia il segno: sul 4-1 si procura il rigore.
Dall’86° minuto al posto di Widmer
Luca Jaquez
Ha giocato troppo poco per essere valutato.
Dall’89° minuto al posto di Embolo
Cedric Itten
Ha giocato troppo poco per essere valutato.