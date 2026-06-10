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Verso i Mondiali Widmer parla della prima sfida della Nati: «Il Qatar concede molto. Il nostro gruppo c'è»

Swisstxt

10.6.2026 - 19:59

Silvan Widmer
Silvan Widmer
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Mancano tre giorni all'esordio della Svizzera al Mondiale contro il Qatar.

SwissTXT

10.06.2026, 19:59

10.06.2026, 20:07

Silvan Widmer ha analizzato l'avversario: «Dietro concedono parecchio, ma davanti hanno buone individualità».

I qatarioti hanno vinto solo una volta nelle ultime undici partite.

Mondiali di calcio 2026

I Mondiali si svolgono dall'11 giugno al 19 luglio in Messico, Canada e Stati Uniti. 48 nazioni si contendono l'ambito titolo di campione del mondo. blue News è presente sul posto per fornirvi le ultime notizie, i retroscena, tutti i gol e i risultati.

KEYSTONE

Il 33enne ha un conto in sospeso con i Mondiali: quattro anni fa, ammalato, non giocò l'ottavo contro il Portogallo: «Non sarebbe male ritrovarli».

Il laterale del Mainz così analizza gli ultimi giorni: «Martedì c'era grande qualità e la giusta intensità. Non ho dubbi: il gruppo c'è».

L'obiettivo è passare il turno da primi del girone.

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