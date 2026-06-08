  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Mondiali 2026
  4. Calcio
  5. Champions League
  6. Tennis
  7. Hockey
  8. Sport invernali
  9. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Prensa di posizione Xhaka e Rodriguez mostrano l'aquila bicipite alla partita di baseball. Ecco cosa dice l'ASF a blue Sport

Luca Betschart

8.6.2026

Le stelle della Svizzera Nati vengono mostrate sul grande schermo del Petco Park.
Le stelle della Svizzera Nati vengono mostrate sul grande schermo del Petco Park.
Foto: Instagram.com/Mangiaandre

Mentre assistevano a una partita di baseball a San Diego, Granit Xhaka e Ricardo Rodriguez sono stati inquadrati sul maxischermo dello stadio mentre mimavano il gesto della doppia aquila. L'ASF ha commentato l'episodio ai microfoni di blue Sport.

Redazione blue Sport

08.06.2026, 17:06

08.06.2026, 17:20

Il sabato successivo all'ultima amichevole contro l'Australia, le stelle della Nati si concedono una serata libera e decidono di andare a vedere insieme una partita di baseball dei San Diego Padres.

Durante il match al Petco Park, la squadra svizzera viene inquadrata dalle telecamere e proiettata sul maxischermo dello stadio con la scritta «Swiss National Soccer Team».

L'atmosfera è rilassata e Granit Xhaka e Ricardo Rodriguez mimano davanti all'obiettivo il gesto della doppia aquila, simbolo della bandiera albanese.

Questo gesto aveva già suscitato forti polemiche in Svizzera nel 2018, quando Xhaka, Shaqiri e Lichsteiner e compagni avevano esultato contro la Serbia proprio mostrando l'aquila bicipite.

All'epoca, l'esultanza fu interpretata come una provocazione politica e sanzionata con una multa.

Mondiali di calcio 2026

I Mondiali si svolgono dall'11 giugno al 19 luglio in Messico, Canada e Stati Uniti. 48 nazioni si contendono l'ambìto titolo di campione del mondo. blue News è presente sul posto per fornirvi le ultime notizie, i retroscena, tutti i gol e i risultati.

KEYSTONE

Un saluto alla comunità albanese

Interpellata da blue Sport, l'ASF ha commentato così l'episodio: «Moltissimi tifosi di origine albanese erano già presenti allo stadio per l'amichevole contro l'Australia e hanno sostenuto calorosamente Granit e la nazionale svizzera. Dopo la partita, Xhaka e diversi altri giocatori si sono fermati a lungo a firmare autografi e scattare selfie».

La federazione ha poi concluso: «In serata, il giocatore ha semplicemente colto l'occasione per salutare di nuovo la comunità albanese. L'episodio non è avvenuto sul terreno di gioco e non ha nulla a che fare con l'evento sportivo».

Script:

I più letti

La morte di Lyhanna sconvolge la Francia, ecco in 5 punti cosa si sa sul drammatico rapimento
Tommaso Zorzi e la fine dell'amicizia con Aurora Ramazzotti: «Non ci sono spiragli»
Belen Rodriguez torna a mostrarsi in pubblico dopo il ricovero: ecco come sta
Ecco 5 dettagli scioccanti che emergono nel documentario su Michael Jackson
Ragazza investita a Maccagno, indagato l'autista per «omicidio stradale»

Altre notizie

Calcio. USA, arbitro somalo respinto

CalcioUSA, arbitro somalo respinto

Tennis. Federer torna sul campo di New York

TennisFederer torna sul campo di New York

Storico tempo sugli 800 m. Ecco come l'elvetica Audrey Werro ha sconvolto il mondo dell'atletica leggera

Storico tempo sugli 800 mEcco come l'elvetica Audrey Werro ha sconvolto il mondo dell'atletica leggera

In amichevole. Ecco le ultime notizie su Christian Eriksen dopo il malore avuto in campo

In amichevoleEcco le ultime notizie su Christian Eriksen dopo il malore avuto in campo

Mondiali. Il campo d'allenamento nel ritiro della Svizzera è infestato dai serpenti

MondialiIl campo d'allenamento nel ritiro della Svizzera è infestato dai serpenti

Calcio. La media degli spettatori è costante in Super League

CalcioLa media degli spettatori è costante in Super League

Video

Embolo raggiunge la Nazionale e Yakin lo accoglie con un abbraccio

Embolo raggiunge la Nazionale e Yakin lo accoglie con un abbraccio

06.06.2026

Ecco i migliori gol di Europa e Conference League 2025/26

Ecco i migliori gol di Europa e Conference League 2025/26

01.06.2026

Ecco i migliori gol della Champions League 2025/26

Ecco i migliori gol della Champions League 2025/26

02.06.2026

Ecco i migliori gol nella Swiss Football League della stagione 2025/26

Ecco i migliori gol nella Swiss Football League della stagione 2025/26

01.06.2026

Embolo raggiunge la Nazionale e Yakin lo accoglie con un abbraccio

Embolo raggiunge la Nazionale e Yakin lo accoglie con un abbraccio

Ecco i migliori gol di Europa e Conference League 2025/26

Ecco i migliori gol di Europa e Conference League 2025/26

Ecco i migliori gol della Champions League 2025/26

Ecco i migliori gol della Champions League 2025/26

Ecco i migliori gol nella Swiss Football League della stagione 2025/26

Ecco i migliori gol nella Swiss Football League della stagione 2025/26

Più video