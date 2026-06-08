Le stelle della Svizzera Nati vengono mostrate sul grande schermo del Petco Park. Foto: Instagram.com/Mangiaandre

Mentre assistevano a una partita di baseball a San Diego, Granit Xhaka e Ricardo Rodriguez sono stati inquadrati sul maxischermo dello stadio mentre mimavano il gesto della doppia aquila. L'ASF ha commentato l'episodio ai microfoni di blue Sport.

Redazione blue Sport Luca Betschart

Il sabato successivo all'ultima amichevole contro l'Australia, le stelle della Nati si concedono una serata libera e decidono di andare a vedere insieme una partita di baseball dei San Diego Padres.

Durante il match al Petco Park, la squadra svizzera viene inquadrata dalle telecamere e proiettata sul maxischermo dello stadio con la scritta «Swiss National Soccer Team».

L'atmosfera è rilassata e Granit Xhaka e Ricardo Rodriguez mimano davanti all'obiettivo il gesto della doppia aquila, simbolo della bandiera albanese.

Questo gesto aveva già suscitato forti polemiche in Svizzera nel 2018, quando Xhaka, Shaqiri e Lichsteiner e compagni avevano esultato contro la Serbia proprio mostrando l'aquila bicipite.

All'epoca, l'esultanza fu interpretata come una provocazione politica e sanzionata con una multa.

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Un saluto alla comunità albanese

Interpellata da blue Sport, l'ASF ha commentato così l'episodio: «Moltissimi tifosi di origine albanese erano già presenti allo stadio per l'amichevole contro l'Australia e hanno sostenuto calorosamente Granit e la nazionale svizzera. Dopo la partita, Xhaka e diversi altri giocatori si sono fermati a lungo a firmare autografi e scattare selfie».

La federazione ha poi concluso: «In serata, il giocatore ha semplicemente colto l'occasione per salutare di nuovo la comunità albanese. L'episodio non è avvenuto sul terreno di gioco e non ha nulla a che fare con l'evento sportivo».