Dopo l'1-1 contro il Qatar, Granit Xhaka è infuriato per la mancanza di disciplina di alcuni compagni di squadra. KEYSTONE

Dopo l'1-1 nella partita d'esordio ai Mondiali contro il Qatar, Granit Xhaka critica la mancanza di disciplina e di rispetto dei ruoli all'interno della squadra. A finire nel mirino del capitano sono soprattutto i calciatori subentrati a partita in corso.

Redazione blue Sport Tobias Benz

Hai fretta? blue News riassume per te La Svizzera non è all'altezza del suo ruolo di favorita nella partita d’esordio ai Mondiali e non va oltre l'1-1 contro il Qatar.

Dopo il fischio finale, a finire sul banco degli imputati è soprattutto la mancata concretizzazione delle occasioni da parte degli elvetici.

Per il capitano della Nati, Granit Xhaka, in campo sono mancate anche la disciplina e la pazienza. Nel mirino del centrocampista sono finiti in particolare i giocatori subentrati a partita in corso.

Anche il portiere Gregor Kobel e il difensore centrale Manuel Akanji hanno espresso tutta la loro delusione per questo pareggio. Mostra di più

«A questi livelli non deve succedere», tuona il capitano della Nazionale Granit Xhaka poco dopo il fischio finale a San Francisco.

Dopo il gol del pareggio in extremis del Qatar, il centrocampista rimprovera ad alcuni compagni di squadra una gestione errata del gioco di posizione: «Alla fine del secondo tempo abbiamo perso il ritmo. Non abbiamo più giocato nelle posizioni in cui eravamo nel primo tempo. Ognuno correva un po’ ovunque».

Al microfono della «SRF», il 33enne si scaglia contro l'atteggiamento generale della squadra, sembrando prendersela soprattutto con chi è subentrato a partita in corso: «Se l'allenatore fa entrare un giocatore e questo cerca semplicemente di fare tutto, senza che ci sia più disciplina in determinate posizioni, allora diventa difficile».

Questo ha «decisamente» a che fare con la disciplina, aggiunge Xhaka: «Alla fine bisogna semplicemente fare ciò che chiede l’allenatore, senza avere la sensazione di dover fare gli showman e risolvere le cose da soli».

Il capitano della Nati non vuole comunque fare nomi: «Non mi interessa quale giocatore o quale sostituzione sia. Mi interessa la partita in generale. Se si perde la pazienza, si perde anche la disciplina. Bisogna semplicemente rimanere pazienti».

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Akanji: «È tutta colpa nostra!»

È chiaro che ora sia il momento di essere umili. «Dobbiamo tornare con i piedi per terra e capire la realtà. La realtà attuale è che non siamo affatto pronti a parlare di un titolo, di un Mondiale da record o di qualsiasi altra cosa», afferma Xhaka.

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Si può sognare, ma bisogna anche portare i risultati: «Parlare sono capaci tutti, ma la parte difficile nel calcio è agire. Ora analizziamo la partita con lucidità e rendiamoci conto di cosa è successo. E poi guardiamo avanti».

Anche Kobel e Akanji si dicono delusi dopo il pareggio per 1-1.

«Da parte nostra ci vogliono il massimo, la massima concentrazione fino all’ultimo dettaglio, l’intensità, l’unità e la coesione come Svizzera. È incredibilmente importante che mettiamo in campo tutte queste parole», è stata l’analisi del portiere Kobel.

Nel frattempo, per il difensore centrale svizzero la situazione è chiara: «È tutta colpa nostra. Abbiamo commesso molti errori tecnici e anche il caldo ha avuto un ruolo. Ma una partita del genere va semplicemente chiusa in anticipo».

Murat Yakin è sulla stessa linea: «Fa malissimo, sono due punti persi. Avevamo buone posizioni, ma semplicemente non siamo riusciti a concretizzare».

Poco dopo il match, l'allenatore della Nazionale non vuole sentir parlare di mancanza di disciplina, anche se ammette che negli ultimi cinque o sei minuti sia mancata la lucidità: «È un duro colpo. Ma nel calcio funziona così: se non segni davanti, alla fine vieni punito dietro».