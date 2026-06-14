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Mancanza di disciplina? Xhaka furioso: «A volte bisogna solo fare quello che chiede l'allenatore», Akanji: «È colpa nostra»

Tobias Benz

14.6.2026

Dopo l'1-1 contro il Qatar, Granit Xhaka è infuriato per la mancanza di disciplina di alcuni compagni di squadra.
Dopo l'1-1 contro il Qatar, Granit Xhaka è infuriato per la mancanza di disciplina di alcuni compagni di squadra.
KEYSTONE

Dopo l'1-1 nella partita d'esordio ai Mondiali contro il Qatar, Granit Xhaka critica la mancanza di disciplina e di rispetto dei ruoli all'interno della squadra. A finire nel mirino del capitano sono soprattutto i calciatori subentrati a partita in corso.

Redazione blue Sport

14.06.2026, 07:56

14.06.2026, 08:12

Hai fretta? blue News riassume per te

  • La Svizzera non è all'altezza del suo ruolo di favorita nella partita d’esordio ai Mondiali e non va oltre l'1-1 contro il Qatar.
  • Dopo il fischio finale, a finire sul banco degli imputati è soprattutto la mancata concretizzazione delle occasioni da parte degli elvetici.
  • Per il capitano della Nati, Granit Xhaka, in campo sono mancate anche la disciplina e la pazienza. Nel mirino del centrocampista sono finiti in particolare i giocatori subentrati a partita in corso.
  • Anche il portiere Gregor Kobel e il difensore centrale Manuel Akanji hanno espresso tutta la loro delusione per questo pareggio.
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«A questi livelli non deve succedere», tuona il capitano della Nazionale Granit Xhaka poco dopo il fischio finale a San Francisco.

Dopo il gol del pareggio in extremis del Qatar, il centrocampista rimprovera ad alcuni compagni di squadra una gestione errata del gioco di posizione: «Alla fine del secondo tempo abbiamo perso il ritmo. Non abbiamo più giocato nelle posizioni in cui eravamo nel primo tempo. Ognuno correva un po’ ovunque».

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Al microfono della «SRF», il 33enne si scaglia contro l'atteggiamento generale della squadra, sembrando prendersela soprattutto con chi è subentrato a partita in corso: «Se l'allenatore fa entrare un giocatore e questo cerca semplicemente di fare tutto, senza che ci sia più disciplina in determinate posizioni, allora diventa difficile».

Questo ha «decisamente» a che fare con la disciplina, aggiunge Xhaka: «Alla fine bisogna semplicemente fare ciò che chiede l’allenatore, senza avere la sensazione di dover fare gli showman e risolvere le cose da soli».

Il capitano della Nati non vuole comunque fare nomi: «Non mi interessa quale giocatore o quale sostituzione sia. Mi interessa la partita in generale. Se si perde la pazienza, si perde anche la disciplina. Bisogna semplicemente rimanere pazienti».

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Akanji: «È tutta colpa nostra!»

È chiaro che ora sia il momento di essere umili. «Dobbiamo tornare con i piedi per terra e capire la realtà. La realtà attuale è che non siamo affatto pronti a parlare di un titolo, di un Mondiale da record o di qualsiasi altra cosa», afferma Xhaka.

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I Mondiali si svolgono dall'11 giugno al 19 luglio in Messico, Canada e Stati Uniti. 48 nazioni si contendono l'ambito titolo di campione del mondo. blue News è presente sul posto per fornirvi le ultime notizie, i retroscena, tutti i gol e i risultati.

KEYSTONE

Si può sognare, ma bisogna anche portare i risultati: «Parlare sono capaci tutti, ma la parte difficile nel calcio è agire. Ora analizziamo la partita con lucidità e rendiamoci conto di cosa è successo. E poi guardiamo avanti».

Anche Kobel e Akanji si dicono delusi dopo il pareggio per 1-1.

«Da parte nostra ci vogliono il massimo, la massima concentrazione fino all’ultimo dettaglio, l’intensità, l’unità e la coesione come Svizzera. È incredibilmente importante che mettiamo in campo tutte queste parole», è stata l’analisi del portiere Kobel.

Nel frattempo, per il difensore centrale svizzero la situazione è chiara: «È tutta colpa nostra. Abbiamo commesso molti errori tecnici e anche il caldo ha avuto un ruolo. Ma una partita del genere va semplicemente chiusa in anticipo».

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Murat Yakin è sulla stessa linea: «Fa malissimo, sono due punti persi. Avevamo buone posizioni, ma semplicemente non siamo riusciti a concretizzare».

Poco dopo il match, l'allenatore della Nazionale non vuole sentir parlare di mancanza di disciplina, anche se ammette che negli ultimi cinque o sei minuti sia mancata la lucidità: «È un duro colpo. Ma nel calcio funziona così: se non segni davanti, alla fine vieni punito dietro».

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