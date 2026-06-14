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Dopo il deludente pareggio col Qatar Xhaka nell'intervista a blue Sport è lapidario: «Dobbiamo tornare con i piedi per terra»  

Andreas Böni

14.6.2026

Granit Xhaka e Murat Yakin non si erano immaginati così l'inizio dei Mondiali.
Granit Xhaka e Murat Yakin non si erano immaginati così l'inizio dei Mondiali.
KEYSTONE

Granit Xhaka è ancora su di giri anche dopo il deludente pareggio con il Qatar, ma sono soprattutto le sostituzioni di Murat Yakin a far discutere. Alla conferenza stampa post-partita, l'allenatore della Nazionale e il capitano prendono posizione al riguardo.

,

Andreas Böni, Jan Arnet

14.06.2026, 10:00

Hai fretta? blue News riassume per te

  • La Svizzera esordisce ai Mondiali con un deludente 1-1 contro il Qatar.
  • Dopo la partita, il capitano della Nati Granit Xhaka e il ct Murat Yakin rispondono alle domande nella Mixed Zone.
  • Per il 33enne è chiaro: «La prestazione non è stata abbastanza buona per vincere».
  • Xhaka non vuole dare la colpa al caldo, ma ritiene invece che ora si tratti di rimettersi in gioco e trarre insegnamenti per la prossima partita contro la Bosnia-Erzegovina.
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Il capitano parla chiaro. Prima ha criticato la disciplina in un'intervista alla SRF, poi ha rincarato la dose parlando con i giornalisti nella zona mista. 

Granit, quanto è deludente questo risultato?

«Non siamo soddisfatti, ce lo immaginavamo diversamente. Ma nel calcio ci sono sempre lati positivi e negativi. È stato così ora e in passato e non cambierà nemmeno in futuro. Se non si segnano gol, poi li si subiscono. Peccato, ma guardiamo avanti.»

Il caldo ha influito?

«No.»

Cosa è successo nel secondo tempo? Nel primo eravate molto dominanti. L'avversario si è adattato?

«Il primo tempo è stato ottimo, abbiamo creato occasioni. Nel secondo non abbiamo più trovato il ritmo che ci aveva resi forti nel primo. Non c'era abbastanza disciplina in diverse posizioni. E se in campo non c'è disciplina, non si può battere nemmeno il Qatar.»

La Nazionale ha faticato soprattutto a concretizzare le occasioni contro il Qatar.
La Nazionale ha faticato soprattutto a concretizzare le occasioni contro il Qatar.
KEYSTONE

La prima partita è sempre molto importante. Dovete cambiare qualcosa? E se sì, cosa?

«Molte cose. Innanzitutto dobbiamo mettere i piedi per terra. Renderci conto che forse non siamo così avanti come pensavamo prima del torneo. Credo che il risultato ci faccia bene come squadra, perché ci permette di vedere a che punto siamo e di capire che dobbiamo fare di più di quanto pensiamo».

Non eravate in campo con l'atteggiamento giusto?

«No. Non ha nulla a che vedere con l'atteggiamento. Nel primo tempo abbiamo giocato bene, creando occasioni. Se le avessimo sfruttate, nessuno parlerebbe più di questa partita. Il portiere del Qatar ha giocato una partita da fuoriclasse. Nel calcio fa parte del gioco anche rendere omaggio al Qatar. Hanno giocato molto bene nel secondo tempo. Hanno aspettato il colpo di fortuna e l'hanno ottenuto.»

Prima della partita avrebbe ritenuto possibile un risultato del genere?

«Nel calcio tutto è possibile.»

Sembra una sconfitta?

«Ogni pareggio sembra una sconfitta. La prestazione non è stata abbastanza buona per vincere.»

Vi rifarete nella prossima partita contro la Bosnia-Erzegovina?

«Dobbiamo farlo. Ora possiamo riprenderci, scrollarci di dosso la polvere e trarne insegnamento.»

Come ha trovato i tifosi qui negli Stati Uniti?

«È stato molto bello, grazie a tutti quelli che sono venuti allo stadio oggi. Onestamente non pensavo che ce ne sarebbero stati così tanti. Dimostra che il Paese ama il calcio e noi abbiamo cercato di offrire loro uno spettacolo. Speriamo di poter fare un po' meglio la prossima volta. A volte, però, i risultati fanno bene alla testa, per tornare con i piedi per terra.»

Dopo il pareggio col Qatar. La stampa sul deludente esordio della Svizzera: «Vittoria buttata al vento», «Punizione meritata»

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Le parole dei protagonisti nel dopo partita (in tedesco)

Intervista a Granit Xhaka

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Le parole del capitano dopo il pareggio contro il Qatar.

14.06.2026

Intervista a Ricardo Rodriguez

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Il difensore della Nati dopo l'1:1 contro il Qatar.

14.06.2026

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