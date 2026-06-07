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Dopo il pari contro l'Australia Xhaka non le manda a dire: «Se andiamo in campo così torniamo a casa dopo tre partite»

Michael Wegmann e Ronja Zeller da San Diego

7.6.2026

Il centrocampista della Svizzera Granit Xhaka gesticola durante il primo tempo dell'amichevole o contro l'Australia.
Il centrocampista della Svizzera Granit Xhaka gesticola durante il primo tempo dell'amichevole o contro l'Australia.
KEYSTONE

Granit Xhaka non è contento del pareggio rimediato dalla Nazionale svizzera contro l'Australia nell'ultimo test prima del via della Coppa del Mondo di calcio. E avverte: «È sicuramente un grande campanello d'allarme per tutti».

Michael Wegmann e Ronja Zeller da San Diego

07.06.2026, 10:21

Nell'ultima amichevole prima dell'inizio della Coppa del Mondo di calcio, la Nazionale svizzera non è riuscita a ingranare come sperava, contro un avversario che non aveva comunque molto da dire.

La squadra di Murat Yakin è partita bene contro l'Australia, ma è calata bruscamente dopo la pausa e alla fine si è dovuta accontentare di un pareggio per 1-1.

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«È stata una tipica partita prima di un grande incontro. Avremmo di certo dovuto segnare di più nel primo tempo, mentre successivamente siamo stati penalizzati per la nostra inefficienza. Ma siamo in fase di preparazione e ora analizzeremo attentamente l'incontro», ha dichiarato Granit-Xhaka nell'intervista rilasciata alla «SRF».

Il capitano della Nati ha poi scelto parole chiare per continuare il suo commento: «Ma devo anche dire che questa settimana ci sono state alcune cose che non sono andate bene. E forse stasera ci siamo comportati di conseguenza. Non si tratta di tensione da Coppa del Mondo, ma ho imparato che devo stare attento a quello che dico. Vorrei raccontare tutto, ma forse è meglio se lo tengo per me».

Xhaka non è preoccupato

Certo, era solo un test match, ma con una prestazione del genere un po' di preoccupazione in più c'è: «Dobbiamo stringere le redini, altrimenti rischiamo di tornare a casa dopo sole tre partite. Non si può fare una prestazione del genere, con tutto il rispetto», ha avvertito il difensore.

Mondiali di calcio 2026

I Mondiali si svolgono dall'11 giugno al 19 luglio in Messico, Canada e Stati Uniti. 48 nazioni si contendono l'ambìto titolo di campione del mondo. blue News è presente sul posto per fornirvi le ultime notizie, i retroscena, tutti i gol e i risultati.

KEYSTONE

«Il fatto è che non possiamo sentirci troppo sicuri, non ci sono squadre non brave ai Mondiali. Dobbiamo svegliarci. Questo è stato sicuramente un grande campanello d'allarme per tutti», ha aggiunto.

Il 33enne ha criticato in particolare le prestazioni in allenamento: «Se si lavora duramente, si viene premiati in campo. Purtroppo questa settimana non è stato così ogni giorno», ha aggiunto Xhaka.

Ora mancano esattamente sette giorni alla prima partita dei Mondiali della Nati: «Dobbiamo assolutamente migliorare e prendere il ritmo. Ma non sono comunque troppo preoccupato. So che ci arriveremo».

Le parole di Xhaka ricordano gli incidenti avvenuti durante le qualificazioni agli Europei dell'autunno 2023, quando aveva criticato le prestazioni della squadra in allenamento, provocando una discussione con l'allenatore Murat Yakin.

Da allora, tuttavia, i due hanno dimostrato più volte di essere uniti. Yakin ama descrivere Xhaka come il suo contatto più importante per le questioni tattiche in campo.

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