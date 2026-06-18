Yakin fa autocritica: «Forse è stato un errore far entrare Manzambi, Amdouni e Jashari»

Yakin fa autocritica: «Forse è stato un errore far entrare questi giocatori» Dopo il deludente 1-1 contro il Qatar all’esordio ai Mondiali, la Svizzera si trova sotto pressione in vista della seconda partita del girone contro la Bosnia. Murat Yakin si aspetta una partita molto combattuta, ma rimane fiducioso. 18.06.2026

Dopo il deludente 1-1 contro il Qatar all’esordio ai Mondiali, la Svizzera si trova sotto pressione in vista della seconda partita del girone contro la Bosnia. Murat Yakin si aspetta una partita molto combattuta, ma rimane fiducioso.

Jan Arnet e Julian Barnard da Los Angeles Jan Arnet

Hai fretta? blue News riassume per te Giovedì (ore 21:00) la Nati disputerà la sua seconda partita del girone dei Mondiali contro la Bosnia-Erzegovina.

Dopo l’1-1 contro il Qatar, Murat Yakin non è preoccupato: «Ho una squadra esperta, in grado di gestire la pressione».

Remo Freuler smentisce le voci secondo cui, dopo le critiche pubbliche di Granit Xhaka, nella squadra regnerebbe un clima teso: «L’atmosfera è ancora ottima». Mostra di più

Solo un pareggio contro il Qatar: non è così che la Nazionale si era immaginata l’esordio ai Mondiali. A maggior ragione ora è fondamentale ottenere una vittoria nella seconda partita.

Con la Bosnia-Erzegovina, però, ci attende un avversario tosto. Murat Yakin, alla conferenza stampa del giorno prima della partita, mantiene la consueta calma: «Sono ancora fiducioso. Ho una squadra esperta, in grado di gestire la pressione».

Dopo la partita d’esordio, l'allenatore è stato criticato soprattutto per le sue scelte relative alle sostituzioni. A quattro giorni dalla partita, il tecnico della Nazionale ammette anche di aver commesso degli errori: «Contro il Qatar ho fatto entrare alcuni giocatori più giovani. Forse le mie aspettative erano sbagliate»,.

È possibile che Manzambi, Amdouni o Jashari non fossero ancora abbastanza maturi per entrare in campo in quel momento cruciale.

«Per questo mi rimprovero e devo ammettere i miei errori. Non è stata colpa di questi giocatori, ma mia, perché forse ho scelto una tattica sbagliata e ho fatto entrare in campo giocatori che devono ancora fare esperienza».

Freuler: «L’atmosfera è ancora molto buona»

Il capitano Granit Xhaka, dopo la partita contro il Qatar, ha rivolto pubblicamente parole chiare ai giocatori subentrati. Dovrebbero «fare ogni tanto quello che chiede l’allenatore» e «non avere la sensazione di dover essere degli showman e fare tutto da soli».

Secondo un articolo del «Blick», queste dichiarazioni non sarebbero state affatto ben accolte da alcuni giocatori della Nazionale.

Remo Freuler, compagno di centrocampo di Xhaka, ribatte: «Non penso che Granit sia stato troppo critico. Bisogna essere critici quando si gioca solo 1-1 contro il Qatar. In quel caso bisogna anche dire la propria e saper gestire le critiche».

«Se questo ti crea problemi, nel calcio sei nel posto sbagliato», aggiunge.

L’atmosfera nella squadra è ancora molto buona, chiarisce Freuler: «Dopo la partita d’esordio, il pomeriggio e la serata non sono stati facili, c’era delusione. Ma già dal giorno successivo bisognava concentrarsi sulla partita successiva».

Mondiali di calcio 2026 I Mondiali si svolgono dall'11 giugno al 19 luglio in Messico, Canada e Stati Uniti. 48 nazioni si contendono l'ambito titolo di campione del mondo. blue News è presente sul posto per fornirvi le ultime notizie, i retroscena, tutti i gol e i risultati. KEYSTONE

Si prevede una partita molto combattuta

Contro la Bosnia, Freuler si aspetta una partita molto combattuta. «Dobbiamo essere pronti mentalmente. La chiave sarà sfruttare meglio le nostre occasioni da gol rispetto alla partita contro il Qatar».

La Bosnia si è imposta nei play-off dei Mondiali contro il Galles e l’Italia. «Affrontiamo questa partita con grande rispetto».

Anche Yakin afferma: «Sarà una partita dura, ma siamo preparati».

Non sono previsti molti cambiamenti nella formazione titolare rispetto alla partita contro il Qatar. Yakin, però, non svela le sue carte: «Contro il Qatar schiererei di nuovo esattamente la stessa formazione. Ha funzionato molto bene. Ora, però, affrontiamo un avversario diverso con una tattica diversa. Questo offre anche l’opportunità di apportare qualche modifica».