La Coppa di Lega resta saldamente in mani friborghesi sia in campo maschile che femminile.

Swisstxt

Olympic ed Elfic hanno infatti trionfato per la nona volta nella competizione, battendo rispettivamente Ginevra e Troistorrents. I friborghesi si sono imposti per 81-68 trascinati da Nottage (28 punti e 12 rimbalzi), le burgunde hanno travolto le rivali per 85-52.