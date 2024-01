Gubitosa KEY

Nelle semifinali di Coppa Svizzera maschile non ci saranno squadre ticinesi.

Le avventure dei Tigers e della Spinelli Massagno nella competizione si sono infatti interrotte nei quarti rispettivamente contro Olympic e Lions. Il Lugano ci ha creduto per metà partita, arrivando alla pausa principale avanti 37-36 grazie a un ottimo 1o quarto (22-14), ma ha poi dovuto inchinarsi ai friborghesi, intrattabili negli ultimi 20' e impostisi 97-71. Sempre costretta a rincorrere, la SAM non è invece riuscita a trovare il modo di ribaltare il risultato, inchinandosi al Ginevra per 88-82.

Swisstxt