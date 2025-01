Morgan Ti-Press

La Spinelli ha staccato il biglietto per le semifinali di Coppa Svizzera battendo per 65-57 il Pully.

La partita è rimasta in equilibrio fino all'inizio del terzo quarto, poi gli uomini di Cabibbo hanno trovato l'allungo decisivo (+17 a metà ultimo tempo). Nulla da fare invece per il Lugano, travolto in casa dell'Union per 105-65. I neocastellani hanno incrementato progressivamente il proprio vantaggio non lasciando chance ai Tigers. Secca sconfitta anche per il Riva, battuto 97-57 in casa dal Ginevra. Dopo 13 turni le momò aspettano ancora la prima gioia in campionato.