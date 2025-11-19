Alain Attallah Ti-Press

La Spinelli Massagno ha provato in tutti i modi a raggiungere i quarti di finale di Coppa Svizzera, ma ad imporsi a Nosedo per 94-71 è stato l'Olympic Friborgo.

SwissTXT Swisstxt

Il risultato è tuttavia poco generoso con i padroni di casa, i quali sono rimasti per lunghi tratti attorno ai 10 punti di svantaggio, ma nel finale hanno visto Dell’Acqua (15 punti) e compagni allungare definitivamente.

È secondo logica andata meglio ai Lugano Tigers. Opposti a una formazione vodese di 1LN, i bianconeri hanno comunque dovuto sudare per superare 94-89 il Blonay in trasferta.