Basket Coppa Svizzera: Lugano Tigers sorteggiati contro la capolista Friborgo

Swisstxt

26.11.2025 - 17:58

In campionato i burgundi si sono imposti con 30 punti di margine
In campionato i burgundi si sono imposti con 30 punti di margine
Ti-Press

I Lugano Tigers affronteranno nei quarti di finale di Coppa Svizzera l'Olympic Friborgo, capolista imbattuta della SBL e già carnefice della Spinelli Massagno, in una sfida che si giocherà all’Elvetico tra il 16 e il 18 gennaio.

SwissTXT

26.11.2025, 17:58

26.11.2025, 18:03

I Lugano Tigers non sono certamente stati fortunati nel sorteggio dei quarti di finale di Coppa Svizzera, visto che hanno pescato l’Olympic Friborgo, capolista a punteggio pieno della SBL e giustiziere della Spinelli Massagno nel turno precedente.

La partita, rivincita di quella di campionato vinta 106-76 dai burgundi, andrà in scena all’Elvetico tra il 16 e il 18 gennaio.

