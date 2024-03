Bell Ti-Press

Il sogno del Riva di conquistare un'altra Coppa Svizzera dopo quella vinta nel 2016 si è infranto sul Troistorrents.

In semifinale le momò si sono infatti inchinate in casa alle romande, vittoriose per 65-57 e trascinate da Gray (28 punti). Sotto di 10 a metà del secondo quarto, le ragazze allenate da Piccinelli hanno avuto il merito di risalire, salvo poi cedere di nuovo fino a -12 nel finale.

Swisstxt