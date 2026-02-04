  1. Clienti privati
Giochi olimpici Cortina: sventati cyberattacchi di matrice russa ad ambasciate e hotel

SDA

4.2.2026 - 14:51

In primo piano il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani e il segretario di Stato Usa Marco Rubio
In primo piano il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani e il segretario di Stato Usa Marco Rubio
Keystone

«Abbiamo sventato una serie di cyberattacchi a sedi del ministero degli Esteri, a cominciare da Washington e anche alcuni siti delle olimpiadi invernali, con gli alberghi di Cortina».

Keystone-SDA

04.02.2026, 14:51

04.02.2026, 15:34

Lo ha detto il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani, sottolineando che «si tratta di azioni di matrice russa», in un punto stampa a Washington prima di partecipare all'apertura della Conferenza sui minerali critici convocata dal segretario di Stato Usa Marco Rubio.

L'attacco che ha colpito in particolare un hotel a quattro stelle di Cortina è stato rivendicato dal gruppo di hacker filorussi Noname057(16), indica l'agenzia di stampa italiana ANSA.

Come già accaduto in precedenti occasioni, l'azione della crew legata a Mosca è stata di tipo Ddos (Distributed denial of service, si blocca un sito inondandolo di richieste di accesso) ed ha reso inaccessibili i servizi online dell'albergo per qualche tempo.

Il funzionamento è stato poi ripristinato dai tecnici ed il sito dell'hotel ora è regolarmente raggiungibile, precisa ancora l'ANSA.

Ecco le medaglie vinte dagli svizzeri alle Olimpiadi invernali dal 1924 a oggi

04.02.2026

Ecco le medaglie vinte dagli svizzeri alle Olimpiadi invernali dal 1924 a oggi

