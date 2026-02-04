«Abbiamo sventato una serie di cyberattacchi a sedi del ministero degli Esteri, a cominciare da Washington e anche alcuni siti delle olimpiadi invernali, con gli alberghi di Cortina».
Lo ha detto il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani, sottolineando che «si tratta di azioni di matrice russa», in un punto stampa a Washington prima di partecipare all'apertura della Conferenza sui minerali critici convocata dal segretario di Stato Usa Marco Rubio.
L'attacco che ha colpito in particolare un hotel a quattro stelle di Cortina è stato rivendicato dal gruppo di hacker filorussi Noname057(16), indica l'agenzia di stampa italiana ANSA.
Come già accaduto in precedenti occasioni, l'azione della crew legata a Mosca è stata di tipo Ddos (Distributed denial of service, si blocca un sito inondandolo di richieste di accesso) ed ha reso inaccessibili i servizi online dell'albergo per qualche tempo.
Il funzionamento è stato poi ripristinato dai tecnici ed il sito dell'hotel ora è regolarmente raggiungibile, precisa ancora l'ANSA.