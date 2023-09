Kuss è riuscito a difendere la maglia rossa alla Vuelta anche dopo la crono individuale di Valladolid, nonostante non sia propriamente uno specialista.

Lo statunitense si è piazzato in 13a posizione nella frazione di 25,8km vinta da Ganna e, dopo 10 tappe, in classifica generale può vantare ancora un vantaggio di 26» sullo spagnolo Soler. Trionfatore di giornata, l'italiano ha chiuso in 27'39», battendo di 16» Evenepoel e di 36» Roglic. Unico rossocrociato presente nella corsa spagnola, Bissegger ha mancato di poco la top 10, terminando la sua gara in 11a posizione a 1'19».

Swisstxt