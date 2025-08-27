Il team dell’UAE Emirates XRG si è distinto con il forte collettivo vincendo la cronometro a squadre.
Lo squadrone emiratino ha completato il circuito piatto di 24,1km attorno a Figueres con una media di 56,7km/h, rifilando 8'' secondi alla Visma di Jonas Vingegaard, tornato leader della corsa, e 9'' alla Lidl-Trek.
Alle spalle del danese in classifica generale troviamo il trio della UAE Juan Ayuso-Joao Almeida-Marc Soler (+8"). Alcuni manifestanti hanno invaso la carreggiata per tentare di rallentare la Israel-Premier Tech, riuscendo a fermare due componenti.