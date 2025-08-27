  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ciclismo Il crono a squadre va all'UAE

Swisstxt

27.8.2025 - 18:51

Ayuso in agguato di Vingegaard
Ayuso in agguato di Vingegaard
KEY

Il team dell’UAE Emirates XRG si è distinto con il forte collettivo vincendo la cronometro a squadre.

SwissTXT

27.08.2025, 18:51

27.08.2025, 18:57

Lo squadrone emiratino ha completato il circuito piatto di 24,1km attorno a Figueres con una media di 56,7km/h, rifilando 8'' secondi alla Visma di Jonas Vingegaard, tornato leader della corsa, e 9'' alla Lidl-Trek.

Alle spalle del danese in classifica generale troviamo il trio della UAE Juan Ayuso-Joao Almeida-Marc Soler (+8"). Alcuni manifestanti hanno invaso la carreggiata per tentare di rallentare la Israel-Premier Tech, riuscendo a fermare due componenti.

I più letti

La principessa Charlène sostiene l'insegnamento del nuoto ai bambini... per una triste ragione
Confessione shock di Bianca Balti: «Potrebbero essere i miei ultimi giorni»
Troppe cancellazioni e costi aggiuntivi: turisti infastiditi dai metodi di Corsica Ferries
Carlo Ancelotti dirama la lista dei convocati per la Seleção e fa infuriare... il Barcellona
La comica Katia Follesa ha trovato un nuovo amore, ecco di chi si tratta

Video correlati

Copenaghen – Basilea 2:0

Copenaghen – Basilea 2:0

UEFA Champions League | Playoff andata | Saison 25/26

27.08.2025

Benfica – Fenerbahce 1:0

Benfica – Fenerbahce 1:0

UEFA Champions League | Playoff andata | Saison 25/26

27.08.2025

Bruges – Rangers 6:0

Bruges – Rangers 6:0

UEFA Champions League | Playoff andata | Saison 25/26

27.08.2025

Copenaghen – Basilea 2:0

Copenaghen – Basilea 2:0

Benfica – Fenerbahce 1:0

Benfica – Fenerbahce 1:0

Bruges – Rangers 6:0

Bruges – Rangers 6:0

Più video

Altre notizie

Brevi. CE basket, Serbia inizia bene

BreviCE basket, Serbia inizia bene

Atletica. Ehammer conquista il diamante alla Weltklasse

AtleticaEhammer conquista il diamante alla Weltklasse

Diamond League. Angelica Moser sfiora il podio nel salto con l'asta a Zurigo

Diamond LeagueAngelica Moser sfiora il podio nel salto con l'asta a Zurigo