Tadej Pogacar
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Tadej Pogacar ha conquistato la cronometro di Aarburg, valida come 4a tappa del Tour de Suisse, dopo un intenso braccio di ferro con Mathieu van der Poel deciso sul filo dei centesimi.
Sulle strade argoviesi il fenomeno sloveno ha preceduto di soli 0"31 il neerlandese, che ha lungo sognato il successo dopo una grande prova macchiata solo da due piccole indecisioni.
L'atleta della UAE, già saldamente in giallo, ha incrementato il suo vantaggio, passato da 2'50'' a 4'22''.
La lotta per il podio però è ancora aperta, con Richard Carapaz che mantiene solo 5'' su Mathias Vacek, oggi 4o.