Sina Frei conquista il terzo podio stagionale nel cross country.
Keystone
Sina Frei ha firmato un podio nel cross country, chiudendo in terza posizione l’ultima gara della tappa andorrana di Coppa del Mondo.
La zurighese si è dovuta arrendere alla svedese Jenny Rissveds, fuggita in solitaria già durante il secondo giro, e all’italiana Martina Berta, intrattabile nella volata finale. Buona prestazione anche per Ronja Blöchlinger e Alessandra Keller, che hanno chiuso rispettivamente in 6a e 7a posizione.